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La Torre Eiffel inaugura “Vértigo de la Torre”, el puente suspendido que desafía a los visitantes en París

La nueva atracción ofrece un recorrido temporal de 40 metros entre los pilares, con acceso gratuito y vistas únicas, transformando la experiencia en el monumento más emblemático de Francia esta primavera

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La gestión de aforo y
La gestión de aforo y la regulación por grupos pequeños buscan evitar aglomeraciones durante la experiencia, que se integra al itinerario habitual del monumento y permite cruzarlo solo a cuatro personas simultáneamente. (Derechos de autor The Associated Press.)

Desde este miércoles, la Torre Eiffel suma la atracción Vértigo de la Torre, un recorrido suspendido de 40 metros que conecta los pilares este y oeste. El acceso es gratuito mediante reserva previa, está disponible hasta el 3 de mayo y solo 4 personas pueden cruzarlo simultáneamente.

La nueva propuesta recibe a personas de todas las edades, que podrán vivir la travesía desde la primera planta del famoso monumento. El paso, formado por más de 25.000 paneles de malla, se incorpora al itinerario habitual sin costo alguno sobre la entrada general, y requiere reservar un horario de acceso escaneando un código QR en la propia Torre Eiffel.

La organización prioriza el orden en la experiencia, ya que el acceso está restringido a pequeños grupos por turno para evitar aglomeraciones. Según el medio europeo Euronews, “el puente colgante a 60 metros” permanecerá disponible hasta principios de mayo y se integra como un atractivo destacado de la temporada primaveral en la capital francesa.

El sistema de reservas digitales facilita el proceso y reduce los tiempos de espera, mientras que la estructura asegura estabilidad incluso frente a condiciones meteorológicas adversas. Además, los visitantes pueden combinar el trayecto con la oferta gastronómica de la Torre Eiffel, que incluye tres niveles de observación —a 57, 116 y 276 metros—, restaurantes y un bar de champán en la cima.

Detalles técnicos del puente colgante

Una propuesta abierta para todas
Una propuesta abierta para todas las edades permite recorrer una pasarela de malla metálica sobre el primer nivel, sumando una opción gratuita de contemplación que refuerza la oferta turística primaveral en la capital francesa. (Imagen de archivo)

El puente colgante a 60 metros se extiende a lo largo de 40 metros entre los pilares este y oeste, permitiendo circular sobre una base de paneles metálicos. La estructura admite solo pequeños grupos por turno y la malla metálica facilita el disfrute de las panorámicas sin obstáculos visuales.

La duración limitada del acceso responde tanto a la alta demanda turística como a la necesidad de mantener el flujo regular de visitantes en la Torre Eiffel. Estas condiciones buscan evitar aglomeraciones y facilitar la rotación de accesos, en línea con las tendencias internacionales para la gestión de monumentos históricos.

El registro digital, además de controlar el flujo, fomenta una experiencia ágil y adaptada a los hábitos de los turistas que visitan el monumento más visitado de Francia.

Acceso y medidas de seguridad

La participación en el recorrido no requiere pago adicional sobre la entrada general del monumento. El proceso de reserva digital —que se realiza escaneando el código QR en el sitio— permite seleccionar el horario de acceso disponible para cada franja.

La estructura del puente combina materiales resistentes y se ajusta a regulaciones internacionales, lo que proporciona confianza en la seguridad de la experiencia. La malla metálica aporta estabilidad y permite disfrutar del recorrido elevando la vista de París. Solo 4 personas pueden cruzarlo simultáneamente, una medida que contribuye a la seguridad del trayecto.

Un recorrido temporal conecta los
Un recorrido temporal conecta los pilares este y oeste del icónico monumento, permitiendo a visitantes atravesar una estructura de 40 metros con vista panorámica, disponible mediante reserva digital hasta el 3 de mayo. REUTERS/Yara Nardi

De acuerdo con el reporte, la apertura del recorrido temporal busca responder a la demanda de novedades puntuales, mientras se mantiene la identidad de la Torre Eiffel como principal atractivo turístico de Francia.

Historia y evolución de la Torre Eiffel

La Torre Eiffel fue inaugurada en 1889 con motivo de la Exposición Universal. Aunque se proyectó inicialmente solo para ese evento, su relevancia la consolidó como símbolo mundial de París y de Francia. Registra el récord Guinness al monumento de pago más visitado del mundo, con más de 7 millones de visitantes en 2014.

El diseño, elaborado en hierro forjado, ha resistido al paso de los años y sigue evolucionando para adaptarse a las necesidades del turismo contemporáneo. La iniciativa Vértigo de la Torre contribuye a mantener su vigencia, sumándose a una agenda de actividades temporales y permanentes orientadas a públicos nacionales e internacionales.

Datos técnicos y cifras relevantes

La Torre Eiffel alcanza una altura total de 330 metros y dispone de ascensores que facilitan el acceso a sus miradores de los tres niveles. El primer piso, desde donde parte el recorrido temporal, se sitúa a 57 metros del suelo y alberga diferentes servicios de restauración.

El puente colgante, fabricado con paneles de malla metálica de alta resistencia, ha sido diseñado para soportar condiciones adversas y mantener la seguridad de quienes lo cruzan. La regulación digital del acceso permite un control eficaz del aforo y optimiza la experiencia para los visitantes. Las autoridades locales destacan el equilibrio entre tradición y nuevas propuestas en los principales sitios turísticos de la ciudad.

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