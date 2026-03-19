El insólito llanto de Daniela Celis mientras cocinaba huevos revueltos: "Son todos gemelos"

Daniela Celis tuvo un insólito ataque de llanto mientras cocinaba huevos revueltos

Las lágrimas de Daniela Celis mientras preparaba huevos revueltos generó gran repercusión en redes sociales por lo insólito. La influencer y exparticipante de Gran Hermano rompió en llanto al ver que todos los huevos que rompía tenían doble yema, lo que le recordó a sus hijas gemelas, Aimé y Laila. “Me tocó mi corazón”, escribió junto al emoji que dos pollitos saliendo del cascarón.

El episodio doméstico se registró en la cocina de Celis, donde la emoción fue imposible de disimular. Mientras mostraba la mezcla, la influencer expresó entre lágrimas: “Estoy haciendo huevos revueltos. Agarro un huevo, rompo el huevo y son gemelos”. Luego, señaló los huevos ante la cámara y añadió: “Mirá. Tengo un maple gemelado...”.

La situación reflejó el vínculo especial que la une a sus hijas y llevó a Celis a compartir ese instante en redes sociales. Su sensibilidad en torno a la maternidad se hizo visible y sus seguidores empatizaron rápidamente.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas Aimé y Laia

La nueva convivencia de Daniela Celis y Thiago Medina

Aunque separados como pareja, Daniela Celis y Thiago Medina mantienen una convivencia para garantizar la crianza compartida de sus gemelas. Ambos organizan procesos y rutinas diarias, priorizando el bienestar y la serenidad de Aimé y Laila.

La exparticipante contó que, entre los acuerdos alcanzados, decidieron evitar el uso de tecnología en la infancia de las pequeñas, optando por juegos y tiempo en familia como ejes fundamentales. Esta modalidad de convivencia familiar busca estabilidad para las niñas, a pesar de la finalización de la relación sentimental entre los padres.

Pero la convivencia cercana tomó notoriedad luego de que Celis realizara declaraciones sobre Medina en una transmisión junto a Juli Poggio y Martín Cirio. Con tono distendido, la influencer se permitió bromear acerca de la atracción hacia su expareja y mencionó la fuerte conexión vivida durante el programa televisivo.

La influencer sorprendió al hablar sin filtros sobre la intimidad con su expareja una charla con Martín Cirio.

El momento viral de Daniela Celis

Durante la charla, Poggio, excompañera de Gran Hermano de Celis y Medina, lanzó una broma sobre las apetencias sexuales de Pestañela que arrancó risas: “Sí, amiga, a vos te encanta la... ”. Celis respondió entre risas: “Sí, sí, la amo. La amo. Ay Dios, no podría vivir sin una…”.

Y luego reveló algo que levantó polvareda: “Me pasó algo malo a mí en la vida: encontré una muy buena. Me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena… y como que me cuesta soltarla, ¿entendés? O dónde encuentro otra mejor, si ya tengo una buena”

Hizo referencia, también, a la intensidad del vínculo que compartieron en el reality. “La química entre nosotros era increíble. No te das una idea de lo que es esto, te juro por Dios”. Celis remarcó que lo que se vio “dentro de una casa con cámaras, con micrófonos… Es una cosa que no se puede explicar, chicas. No lo puedo explicar”.

El ex Gran Hermano se molestó por las declaraciones de la madre de sus hijas (Video: Instagram)

La polémica por los comentarios públicos sobre Thiago Medina

Pese al humor, las palabras de Celis generaron incomodidad en Medina. El padre de las gemelas expuso su molestia por la exposición de temas privados y planteó diferencias en la forma en que la sociedad juzga estos episodios: “Si una mujer habla de la intimidad de un hombre está todo bien, pero si un hombre habla de la de una mujer es un desubicado”.

La reacción de Medina revitalizó el debate en redes sociales sobre la exposición pública de la intimidad y sus distintos criterios según el género.

Daniela Celis y Thiago Medina

El reconocimiento de Daniela Celis y su reflexión sobre la intimidad

Ante la repercusión, Daniela Celis reconoció públicamente que había cometido un error al hacer comentarios sobre temas personales que, según su propia reflexión, “quedan en la intimidad”.

La influencer expresó que sus palabras surgieron “en un momento de confianza”, pero que entiende la importancia de resguardar ciertos aspectos en el ámbito privado. Celis aclaró que su intención nunca fue dañar a nadie y asumió responsabilidad por la controversia generada.