Los fabricantes chinos se están arruinando

La mayoría de las noticias sobre los fabricantes chinos son malas para sus rivales en todo el mundo. Los gobiernos extranjeros temen que sus campeones nacionales sean golpeados por rivales chinos de bajo costo. Pero el 5 de agosto el mundo recibió un pequeño recordatorio de que los productores de China enfrentan grandes problemas propios. Hengchi, un fabricante de vehículos eléctricos (VE) propiedad de Evergrande, un desarrollador inmobiliario fallido, dijo a los inversores que dos de sus subsidiarias se habían visto obligadas a declararse en quiebra. El grupo originalmente tenía como objetivo vender 1 millón de VE al año para 2025; en medio de una competencia febril, vendió solo 1.389 el año pasado.

El exceso de producción industrial no se limita a los VE. Alrededor del 30% de las empresas industriales tenían pérdidas a fines de junio, superando el pico anterior registrado durante la crisis financiera asiática en 1998, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ver gráfico). Su encuesta a más de 500.000 empresas muestra un sorprendente deterioro de las condiciones de las empresas industriales en el primer semestre del año, durante el cual el número de empresas con pérdidas aumentó un 44%.

In recent years handouts, cheap loans and direct government investment have poured into areas of manufacturing favoured by Xi Jinping, China’s leader, with some remarkable outcomes. On his watch China has become the world leader in evs and lithium-ion batteries. But its economy is weakening and consumption is sagging. Domestic car sales have fallen in recent months, year on year. Exports in July were below expectations, according to data released on August 7th. Heavily indebted local governments, meanwhile, are also becoming stingier with their support for struggling firms. The Economist has examined three of Mr Xi’s most-favoured industries: evs, solar modules and semiconductors. The picture that emerges is grim.

Empecemos por los vehículos eléctricos. Al menos ocho grandes fabricantes de automóviles han cerrado o detenido la producción desde principios de 2023. Las repercusiones son visibles en toda la cadena de suministro. Qingdao Hi-Tech Moulds, un gran proveedor de piezas de automóvil, advirtió en un comunicado a principios de este año que la detención de la producción en HiPhi, un fabricante de automóviles, podría hacer que su beneficio neto se desplomara hasta en un 60%. SAIC Anji Logistics, un proveedor de logística de la industria automotriz, dijo en un reciente procedimiento de quiebra que se derrumbó principalmente porque Aiways, otro fabricante de automóviles en problemas, no había pagado sus facturas. La quiebra de Levdeo, otro fabricante de automóviles, ha dejado 4.000 millones de yuanes (550 millones de dólares) en facturas sin pagar a proveedores, agentes y bancos. Unas 52.000 empresas relacionadas con los vehículos eléctricos cerraron en China el año pasado, un aumento de casi el 90% respecto al año anterior, según una estimación.

La industria solar china también está lidiando con un exceso de oferta. Este año, los precios de la mayoría de los componentes de los módulos solares han caído por debajo de su coste medio de producción. Muchas empresas del sector están reduciendo la fabricación. Otras han descartado sus planes de entrar en el mercado. Haitai Solar, fabricante de componentes solares, ha dicho que espera que los precios caigan aún más. Los mayores productores del sector tienen reservas de efectivo que les ayudarán a sobrevivir. La mayor presión en el sector solar, como en muchas otras industrias manufactureras, se da entre los proveedores más pequeños, que han visto desaparecer los beneficios que obtienen de sus componentes, afirma Alicia García Herrero, de Natixis, un banco de inversiones.

También se está produciendo una reestructuración en el sector de los semiconductores. Los gobiernos locales han centrado sus inversiones en componentes de chips de gama baja en un esfuerzo por “ganar fácilmente cuota de mercado”, señala un experto del sector. Ahora hay un gran exceso de oferta de esas piezas y muchas de las empresas que las producen están fracasando. En 2023, casi 11.000 empresas relacionadas con los chips cerraron, aproximadamente 30 al día, según Qichacha, una empresa que recopila datos corporativos. Afirma que la cifra, publicada en los medios chinos, es precisa, pero que ya no puede proporcionar esos números porque se han vuelto “demasiado sensibles”.

El gobierno central de China ha comenzado a reconocer la presión que sufren los fabricantes del país. Xi reconoció recientemente que se ha invertido demasiado en algunas tecnologías verdes. A fines de julio, las actas de una reunión del politburó, un grupo de altos dirigentes del gobierno, decían que China debe evitar la “competencia feroz al estilo neijuan”. Neijuan, que a menudo se traduce como “involución”, es un término que ahora se usa comúnmente en el país para describir una competencia intensa y autodestructiva.

Sin embargo, será difícil para China evitar un período de involución industrial. La ambición primordial de Xi ha sido crear campeones de alta tecnología en una serie de industrias que puedan ganar en los mercados globales y romper la dependencia de su país de la propiedad intelectual extranjera. El apoyo estatal para esto generalmente ha fluido a través de los gobiernos locales, muchos de los cuales han gastado indiscriminadamente, lo que ha dado como resultado legiones de proveedores pequeños y no competitivos.

Solo los fuertes sobrevivenEs más, la deuda que han acumulado los gobiernos locales está haciendo que les resulte más difícil que en el pasado rescatar a las empresas industriales en problemas. Las ciudades y provincias tienen ahora una deuda de 60 billones de yuanes y a muchas se les ha pedido que reduzcan el gasto. Las inversiones fallidas sólo están empeorando sus posiciones fiscales. La desaparición de Aikang, una gran empresa solar de la provincia de Zhejiang, se ha convertido en una preocupación para los líderes de la zona. Un vehículo de inversión del gobierno local es su principal accionista.

El estado ha comenzado a fomentar la consolidación, pero eso no será sencillo. La mayoría de las empresas de sectores con exceso de oferta buscan recortar capacidad, no adquirir más. No habrá muchos objetivos de adquisición en la industria solar, dice Cosimo Ries de Trivium, una firma consultora. Es poco probable que el menguante grupo de empresas de vehículos eléctricos exitosas compre marcas en quiebra, lo que implicaría asumir la responsabilidad de los clientes tradicionales que ya no pueden obtener las actualizaciones de software necesarias para mantener sus autos en funcionamiento.

En su reunión de julio, el politburó de China dijo que el mercado debe filtrar a los productores débiles y promover a los fuertes. Con el tiempo, eso debería llevar a que se asigne más capital y mano de obra a los fabricantes más productivos de China, haciéndolos aún más poderosos. Pero será doloroso.

