Hezbollah representa una grave amenaza para Israel

Militantes de Hezbollah en una manifestación (Europa Press/Contacto/Daniel Carde)

A medida que disminuye la intensidad de los combates en Gaza, se avecina una conflagración aún más peligrosa en la frontera norte de Israel. Desde el día después del ataque de Hamas el 7 de octubre, Hezbollah, otra milicia apoyada por Irán, con base en el Líbano, ha atacado el norte de Israel con cohetes y aviones no tripulados. Los incendios han quemado miles de acres de tierra y 70.000 israelíes evacuados no han podido regresar a sus hogares. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, por sus siglas en inglés) han respondido, expulsando a 90.000 libaneses del sur del país. El 3 de julio asesinaron a un destacado líder de Hezbollah. Una guerra abierta podría ser uno de los mayores conflictos en la región en décadas. Israel no tiene una buena respuesta a la amenaza de Hezbollah. Eso significa que debería tratar de evitar una guerra hoy y, en cambio, centrarse en reconstruir la disuasión.

La amenaza de Hezbollah no es nueva, pero es más grave que antes. Al hacer inhabitables partes del norte, la milicia ha puesto a Israel en una posición imposible. Es comprensible que los israelíes estén indignados por la presencia de un enemigo en sus fronteras que prevé ataques al estilo de Hamas. La invasión israelí del Líbano en 2006, destinada a expulsar a Hezbollah de la frontera, condujo a una sangrienta guerra de 34 días que, desde el punto de vista israelí, debilitó a la milicia. Ahora algunos funcionarios están pidiendo otra invasión, advirtiendo que Gaza parecerá un “paraíso” en comparación con el Líbano una vez que termine.

Aviones apagan los incendios provocados por los ataques de Hezbollah (REUTERS/Gil Eliyahu)

De hecho, otra guerra ahora sería desastrosa para Israel y para el Líbano. Hezbollah está mejor armado que en 2006, con un arsenal de 150.000 misiles, algunos de los cuales podrían llegar a Tel Aviv, abrumar las defensas aéreas de Israel y destruir infraestructuras cruciales. Los funcionarios israelíes hablan de una guerra corta y dura, pero la invasión de las fuerzas de defensa israelíes de 1982 fue un atolladero; incluso en 2006 Hezbollah opuso una resistencia feroz. Las bajas civiles serían horribles porque Hezbollah está arraigado en pueblos y ciudades, lo que conduciría a un mayor oprobio internacional para Israel. El Estado libanés en bancarrota podría colapsar, desencadenando el caos. Y un conflicto podría conducir a una guerra regional que involucrara a Irán y sus representantes. Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, ha advertido sobre una guerra sin límites. Irán ha hablado de una “guerra aniquiladora”.

Por todas estas razones, los dirigentes israelíes deberían contenerse. Dicen que los combates en Gaza se reducirán aún más en las próximas semanas, lo que puede dar a Nasrallah un pretexto para reducir la escalada en el norte. Puede que esté contento con el respiro, ya que ha perdido a cientos de combatientes en los últimos meses. Mientras tanto, las FDI han reforzado sus defensas en la frontera norte, lo que al menos reduce la posibilidad de un ataque sorpresa como el de Hamas.

Hassan Nasrallah en un acto con seguidores de Hezbollah (REUTERS/Aziz Taher)

A largo plazo, la amenaza que plantea Hezbollah sería intolerable para cualquier país. La diplomacia podría ayudar. La Resolución 1701 de la ONU, aprobada después de la guerra de 2006, pide a las fuerzas de Hezbollah que permanezcan al norte del río Litani, a 30 kilómetros de la frontera. Pero eso no ofrece protección contra los cohetes de Hezbollah. Hasta ahora, la milicia ha mostrado poco interés en cumplir con la Resolución 1701, y el ejército libanés y las tropas de la ONU no están dispuestos y son demasiado débiles para hacerla cumplir. Eso es un obstáculo para el progreso.

En cambio, Israel debería tratar de reconstruir su capacidad de disuasión. Una forma de hacerlo sería elaborar un plan creíble para el día después en Gaza y establecer una vía de negociación entre dos Estados. Esto permitiría a Israel trasladar recursos militares de Gaza y Cisjordania para contrarrestar la amenaza más grave que se cierne sobre el norte. Israel también necesita reparar las relaciones con Estados Unidos, cuyo respaldo militar es esencial para disuadir a Hezbollah, porque ayuda con la defensa aérea contra los misiles, incluidos los de Irán.

Por último, Israel necesita profundizar las relaciones con los Estados árabes del Golfo. La normalización con Arabia Saudita, en particular, ayudaría a fortalecer a Israel y aislar a Irán. Israel no puede simplemente aplastar a Hezbollah. Pero si está sumido en una guerra eterna en Gaza, aislado de sus vecinos y en disputas con Estados Unidos, Hezbollah calculará que es más vulnerable. Eso, al menos, se puede arreglar.

