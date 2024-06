Ranking global de ciudades: Viena ganó por tercer año consecutivo y Buenos Aires lidera en América Latina

Viena, la capital austríaca, se posicionó en el primer lugar del ranking por tercer año consecutivo (REUTERS/Julia Geiter)

¿Cómo se mide la habitabilidad? EIU, nuestra empresa hermana, ideó una fórmula para ayudar a las empresas a calcular las prestaciones por dificultades económicas al reubicar a su personal. La encuesta anual clasifica a 173 ciudades en cinco categorías: estabilidad, atención médica, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura.

Viena volvió a ocupar el primer puesto en 2024, al obtener el título de la ciudad más habitable del mundo por tercer año consecutivo. La capital austriaca recibió puntuaciones perfectas en cuatro de las cinco categorías del índice, pero la falta de grandes eventos deportivos contribuyó a su menor puntuación de 93,5 sobre 100 en la categoría de cultura y medio ambiente (no le faltan otras formas de cultura).

Otras tres ciudades europeas figuraron entre las cinco primeras: Copenhague, Zúrich y Ginebra. Las tres destacan por su modesto tamaño de población, lo que tiende a dar lugar a tasas de delincuencia más bajas y carreteras y sistemas de transporte público menos concurridos. Dos ciudades canadienses (Calgary y Vancouver) y cuatro de Asia-Pacífico (Melbourne, Sídney, Osaka y Auckland) completan el top ten.

En tanto, según se desprende del análisis, Buenos Aires encabeza el ranking en América Latina y el Caribe.

Copenhague obtuvo el puesto número 2 debido a su tamaño de población moderado que le permite generar mejores condiciones de vida (Getty Images)

Damasco, devastada por la guerra, sigue estancada en el último puesto de la tabla. La capital siria ha sido la ciudad menos habitable del índice desde 2013, y obtuvo una puntuación de apenas 30,7 en 2024. Su puntuación de estabilidad de 20 está empatada con Karachi como la más baja de todas las ciudades encuestadas.

Kiev también tiene un mal desempeño en esta categoría, empujándola a las diez últimas ciudades del índice por segundo año consecutivo. Tel Aviv comparte la misma mala calificación de estabilidad, y sus puntuaciones en infraestructura y en cultura y medio ambiente cayeron 7,2 y 6,7 puntos, respectivamente en medio de la guerra en Gaza. La ciudad israelí cayó 20 puestos en la clasificación hasta el 112, el mayor movimiento en la encuesta de este año.

Después de una fuerte caída y repunte durante los años de la COVID, a nivel mundial el puntaje promedio de habitabilidad aumentó solo 0,06 puntos durante el año pasado, en comparación con 2,84 en los 12 meses hasta junio de 2023. Los disturbios civiles preocuparon a Europa, cuando los agricultores franceses bloquearon las autopistas hacia París y surgieron protestas contra las políticas de inmigración en todo el continente.

La capital de Siria, Damasco, se mantuvo en el último puesto debido a la situación bélica en la que se encuentra (AMMAR SAFARJALANI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO)

Los disturbios en Nouméa, en Nueva Caledonia, y las protestas universitarias en todo Estados Unidos (que ocurrieron después de que se realizara la encuesta) no auguran nada bueno para el índice del próximo año.

La crisis del costo de vida también está pasando factura. Aunque la inflación está bajando en muchos países, sus efectos, en particular en los costos de la vivienda, todavía se sienten. Los altos precios están afectando las calificaciones de infraestructura, en particular en Australia y Canadá. La calidad de vida urbana puede estar en su nivel más alto en más de una década, pero no todos lo están experimentando por igual.

© 2024, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved