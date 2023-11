El general de mayor rango de Ucrania dice qué necesita para vencer a Rusia: “Tenemos que encontrar la pólvora”

FOTO DE ARCHIVO: Valery Zaluzhny, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, asiste a la ceremonia de celebración del 32º aniversario de la independencia de Ucrania en la Plaza de Sofía el 24 de agosto de 2023 en Kiev, Ucrania (Getty Images)

Tras cinco meses de contraofensiva, Ucrania sólo ha conseguido avanzar 17 kilómetros. Rusia luchó durante diez meses en torno a Bakhmut, en el este, “para tomar una ciudad de seis por seis kilómetros”. En una entrevista concedida esta semana a The Economist, el comandante en jefe ucraniano, el general Valery Zaluzhny, hace su primer balance exhaustivo de la campaña y afirma que el campo de batalla le recuerda al gran conflicto de hace un siglo. “Al igual que en la primera guerra mundial, hemos alcanzado un nivel tecnológico que nos lleva a un punto muerto”, afirma. El general concluye que haría falta un salto tecnológico masivo para salir del punto muerto. “Lo más probable es que no se produzca un avance profundo y hermoso”.

El curso de la contraofensiva ha minado las esperanzas occidentales de que Ucrania pudiera utilizarla para demostrar que la guerra es imposible de ganar, y cambiar así los cálculos de Vladimir Putin, obligando al presidente ruso a negociar. También ha socavado la suposición del general Zaluzhny de que podría detener a Rusia sangrando a sus tropas. “Ese fue mi error. Rusia ha perdido al menos 150.000 muertos. En cualquier otro país esas bajas habrían detenido la guerra”. Pero no en Rusia, donde la vida es barata y donde los puntos de referencia del Sr. Putin están en la primera y segunda guerras mundiales en las que Rusia perdió decenas de millones.

Un ejército del nivel del ucraniano debería haber sido capaz de moverse a una velocidad de 30 km al día mientras rompía las líneas defensivas rusas. “Si nos fijamos en los libros de texto de la OTAN y en los cálculos que hicimos [al planificar la contraofensiva], cuatro meses deberían habernos bastado para llegar a Crimea, luchar en Crimea, regresar de Crimea y volver a entrar y salir”, afirma con sorna el general Zaluzhny. En lugar de eso, vio cómo sus tropas y su equipo quedaban atrapados en campos de minas en los accesos a Bakhmut, en el este, y cómo su equipo, suministrado por Occidente, era bombardeado por la artillería y los drones rusos. La misma historia se desarrolló en el eje principal de la ofensiva, en el sur, donde brigadas recién formadas e inexpertas, a pesar de estar equipadas con modernos equipos occidentales, se encontraron inmediatamente con problemas.

“Primero pensé que algo iba mal con nuestros comandantes, así que cambié a algunos de ellos. Luego pensé que tal vez nuestros soldados no eran aptos para el propósito, así que cambié a los soldados de algunas brigadas”, dice el general Zaluzhny. Cuando esos cambios no surtieron efecto, el comandante dijo a su personal que sacara un libro que vio una vez como estudiante en una academia militar de Ucrania. Su título era “Romper líneas de defensa fortificadas”. Fue publicado en 1941 por un general de división soviético, P. S. Smirnov, que analizaba las batallas de la primera guerra mundial. “Y antes de llegar siquiera a la mitad, me di cuenta de que ahí es exactamente donde estamos porque, al igual que entonces, el nivel de nuestro desarrollo tecnológico actual nos ha sumido en el estupor tanto a nosotros como a nuestros enemigos”.

Esa tesis, dice, se confirmó cuando fue a la línea del frente en Avdiivka, también en el este, donde Rusia ha avanzado recientemente unos cientos de metros en varias semanas lanzando a dos de sus ejércitos. “En las pantallas de nuestros monitores el día que estuve allí vimos 140 máquinas rusas incendiadas-destruidas en las cuatro horas siguientes a ponerse a tiro de nuestra artillería”. Los que huían eran perseguidos por drones “en primera persona”, teledirigidos y portadores de cargas explosivas que sus operadores simplemente estrellaban contra el enemigo. El mismo panorama se presenta cuando las tropas ucranianas intentan avanzar. El general Zaluzhny describe un campo de batalla en el que los modernos sensores pueden identificar cualquier concentración de fuerzas, y las modernas armas de precisión pueden destruirla. “El simple hecho es que vemos todo lo que hace el enemigo y ellos ven todo lo que hacemos nosotros. Para salir de este punto muerto necesitamos algo nuevo, como la pólvora que inventaron los chinos y que seguimos utilizando para matarnos unos a otros”, afirma.

Esta vez, sin embargo, el factor decisivo no será un solo invento nuevo, sino una combinación de todas las soluciones técnicas que ya existen, afirma. En un artículo escrito para The Economist por el General Zaluzhny, así como en un ensayo completo compartido con el periódico, insta a la innovación en drones, guerra electrónica, capacidades antiartillería y equipos de desminado, incluyendo nuevas soluciones robóticas. “Tenemos que aprovechar el poder de las nuevas tecnologías”, afirma el general.

Los aliados occidentales se han mostrado excesivamente cautelosos a la hora de suministrar a Ucrania su tecnología más avanzada y sus armas más potentes. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, fijó unos objetivos al comienzo de la invasión rusa: garantizar que Ucrania no fuera derrotada y que Estados Unidos no se viera arrastrado a una confrontación con Rusia. Esto significa que las armas suministradas por Occidente han sido suficientes para sostener a Ucrania en la guerra, pero no para permitirle ganar. El general Zaluzhny no se queja: “No están obligados a darnos nada, y estamos agradecidos por lo que tenemos, pero simplemente expongo los hechos”.

Pero al retrasar el suministro de sistemas de misiles de largo alcance y tanques, Occidente permitió a Rusia reagruparse y reforzar sus defensas tras un repentino avance en la región de Kharkiv, en el norte, y en Kherson, en el sur, a finales de 2022. “Estos sistemas eran más relevantes para nosotros el año pasado, pero no han llegado hasta este año”, afirma. Del mismo modo, los jets F-16, previstos para el año que viene, son ahora menos útiles, sugiere el general, en parte porque Rusia ha mejorado sus defensas aéreas: una versión experimental del sistema de misiles S-400 puede llegar más allá de la ciudad de Dnipro, advierte.

Sin embargo, el retraso en la entrega de armas, aunque frustrante, no es la causa principal de la difícil situación de Ucrania, según el general Zaluzhny. “Es importante comprender que esta guerra no se puede ganar con las armas de la generación pasada y con métodos anticuados”, insiste. “Llevarán inevitablemente al retraso y, como consecuencia, a la derrota”. Es, en cambio, la tecnología la que será decisiva, argumenta. El general se muestra entusiasmado por las recientes conversaciones con Eric Schmidt, ex director ejecutivo de Google, y subraya el papel decisivo de los drones, y de la guerra electrónica que puede impedirles volar.

La valoración del general Zaluzhny es aleccionadora: no hay indicios de que un avance tecnológico revolucionario, ya sea en drones o en guerra electrónica, esté a la vuelta de la esquina. Y la tecnología tiene sus límites. Incluso en la Primera Guerra Mundial, la llegada de los tanques, en 1917, no fue suficiente para romper el estancamiento en el campo de batalla: se necesitó un conjunto de tecnologías, y más de una década de innovación táctica, para producir la blitzkrieg alemana en mayo de 1940. La implicación es que Ucrania está atrapada en una larga guerra, en la que reconoce que Rusia tiene ventaja. Sin embargo, insiste en que Ucrania no tiene más remedio que mantener la iniciativa permaneciendo a la ofensiva, aunque sólo avance unos metros al día.

En su opinión, Crimea sigue siendo la mayor vulnerabilidad de Putin. Es el eje de su proyecto de restauración imperial, y su legitimidad se basa en haberla devuelto a Rusia. En los últimos meses, Ucrania ha llevado la guerra a la península que Putin se anexionó en 2014 y que sigue siendo fundamental para la logística de su guerra. “Debe saber que forma parte de Ucrania y que esta guerra está ocurriendo allí”. El 30 de octubre Ucrania atacó Crimea con misiles atacms de largo alcance suministrados por Estados Unidos por primera vez.

El general Zaluzhny intenta desesperadamente evitar que la guerra se instale en las trincheras. “El mayor riesgo de una guerra de trincheras de desgaste es que puede prolongarse durante años y desgastar al Estado ucraniano”, afirma. En la primera guerra mundial, los motines interfirieron antes de que la tecnología pudiera marcar la diferencia. Cuatro imperios se derrumbaron y estalló una revolución en Rusia.

Un colapso de la moral ucraniana y del apoyo occidental es precisamente con lo que cuenta Putin. El general Zaluzhny no tiene ninguna duda de que una guerra larga favorece a Rusia, un país con una población tres veces mayor y una economía diez veces mayor que la de Ucrania. “Seamos sinceros, es un estado feudal donde el recurso más barato es la vida humana. Y para nosotros... lo más caro que tenemos es nuestra gente”, afirma. Por ahora, dice el general Zaluzhny, tiene suficientes soldados. Pero cuanto más dure la guerra, más difícil será mantenerla. “Tenemos que buscar esta solución, tenemos que encontrar esta pólvora, dominarla rápidamente y utilizarla para una victoria rápida. Porque tarde o temprano nos vamos a encontrar con que, sencillamente, no tenemos gente suficiente para luchar”.

© 2023, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.