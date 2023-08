La guerra de drones de Ucrania contra Putin

FOTO DE ARCHIVO: Miembros de los servicios de seguridad investigan un edificio de oficinas dañado en la ciudad de Moscú tras un supuesto ataque de un dron ucraniano en Moscú Rusia, el 1 de agosto de 2023 (Reuters)

A primera hora de la mañana del 25 de agosto, un grupo de desarrolladores de drones se dirigió a un punto de lanzamiento en el sur de Ucrania para una de las misiones aéreas más atrevidas sobre territorio controlado por Rusia hasta la fecha: un ataque contra una base militar en las profundidades de Crimea. Se describió como un lanzamiento de prueba, en el que muchos de los prototipos del enjambre de drones eran experimentales. Pero algunos de ellos cumplieron su cometido.

Según fuentes locales, se produjeron explosiones en el interior de la base y hubo varios muertos, mientras que los soldados heridos acudían en masa al hospital local. El Kremlin ha tenido que esforzarse por explicar el impacto de más de una docena de aviones no tripulados en el corazón de Moscú, los repetidos cierres de los principales aeropuertos y las inexplicables explosiones en fábricas de armas, aeródromos, depósitos de combustible y ferrocarriles.

Una fuente cercana a los desarrolladores de Morok (“espíritu oscuro”), uno de los prototipos de drones utilizados en la operación de Crimea, afirma que la nueva capacidad de ataque aéreo de Ucrania es el resultado de “semillas sembradas hace muchos meses”. El desarrollo del Morok ha sido un viaje “milagroso”: tras un arriesgado lanzamiento de prueba a pocos kilómetros de la frontera rusa, sus desarrolladores escaparon por minutos a los cohetes rusos que se aproximaban. Ahora pretenden aumentar la producción en serie.

Rápido y capaz de transportar una carga pesada a varios cientos de kilómetros, el Morok es uno de los diseños kamikaze de ala fija más prometedores que está estudiando Ucrania. Ha llegado hasta aquí en gran medida sin financiación pública, gracias al trabajo duro y a algunos benefactores amistosos. Pero, al igual que otros desarrolladores, el equipo de Morok se enfrenta ahora a la difícil tarea de conseguir los recursos necesarios para ampliar sus actividades.

El programa ucraniano de aviones no tripulados está impulsado por la necesidad. Rusia, superpotencia en misiles, comenzó la guerra con una clara superioridad en capacidad de ataque de largo alcance. Más tarde empezó a comprar a Irán aviones no tripulados kamikazes Shahed, baratos y eficaces. A Ucrania, por su parte, no se le ha permitido utilizar armas donadas por Occidente en la propia Rusia, por lo que ha buscado otras formas de devolver el golpe.

Parte de la respuesta ha sido el desarrollo de nuevos misiles o la reconversión de los antiguos: el antiguo misil tierra-aire S-200 se utiliza ahora en modo superficie-superficie. Los S-200 modernizados han sido responsables de algunos de los recientes ataques en zonas controladas por Rusia. Mientras tanto, una red de voluntarios y grupos gubernamentales se ha apresurado a desarrollar mejores drones de fabricación nacional.

La campaña de aviones no tripulados se está intensificando ahora por varias razones. Los ataques a Moscú, que acaparan titulares, pretenden tener un impacto psicológico, acercando a los rusos de a pie a la realidad de la guerra. Pero los militares ucranianos dicen que la mayoría de sus operaciones apoyan directamente la contraofensiva de hace tres meses.

Mucho de esto es demasiado prosaico para ser noticia. Los drones atacan “depósitos de combustible, logística, depósitos de munición y rutas de reparto”, afirma Detective, seudónimo de un coordinador de drones de la inteligencia militar ucraniana. “Respondemos a los llamamientos de nuestras brigadas. Nos dicen que saben dónde se almacenan las armas rusas, pero que no tienen forma de dar con ellas, y nos suplican que les ayudemos.” Detective dice que gran parte de su trabajo reciente se ha centrado en los aeródromos cercanos a las fronteras de Ucrania. Esto “podría” haber incluido un ataque reciente que alcanzó a un bombardero estratégico Tu-22M con base cerca de Novgorod, añade con un guiño.

La amplia capacidad de defensa aérea y guerra electrónica de Rusia significa que cualquier ataque ucraniano requiere una planificación meticulosa. Ucrania ha desarrollado algoritmos que parecen funcionar. Los operadores se lanzan a primera hora de la mañana (cuando la concentración de los defensores puede estar decayendo) y utilizan un orden de ataque diseñado para mantener ocupadas a las defensas aéreas. Recopilan información (a menudo de socios occidentales) sobre radares, guerra electrónica y medios de defensa aérea. Rusia no puede bloquear la totalidad de su vasto territorio. “Si consigues atravesar los 60 km de estaciones de interferencia de la frontera, te encuentras en el interior de Rusia y todo está listo”, afirma la fuente de Morok. Alrededor del 35-40% de los drones consiguen llegar a las inmediaciones del objetivo. La información sobre el éxito de un ataque se obtiene de satélites, dispositivos de seguimiento, informes de las redes sociales y agentes locales.

El programa ucraniano de aviones no tripulados carece de una estructura única de mando y adquisición. Varias organizaciones estatales, incluidas todas las agencias de inteligencia, tienen sus propios programas de drones. También hay desarrolladores autónomos. Estos componentes están organizados en células que no se comunican entre sí. Esto favorece la seguridad y la competencia, pero puede dificultar la optimización y la producción en serie. El Gobierno central, especialmente el Ministerio de Transformación Digital, ha intentado racionalizar la financiación y eliminar trámites burocráticos. Pero la burocracia, la corrupción y los intereses creados en la industria armamentística ucraniana siguen siendo un lastre para el desarrollo. Algunas de las operaciones dirigidas a Moscú parecen ser proyectos pr diseñados para llamar la atención de los jefes de adquisiciones sobre un prototipo, en lugar de tener valor militar.

La financiación no es el único obstáculo. Los componentes baratos y la electrónica son difíciles de encontrar. También lo son los especialistas en aviación. Rusia lo está haciendo mejor en este frente: aunque ha tardado en ponerse en marcha, ya ha preparado la producción en masa. Con presupuestos ilimitados, las empresas estatales rusas han dado prioridad a las armas más eficaces de la guerra. Entre ellas se encuentran los versátiles misiles de crucero Kh-101; las alas para convertir bombas de caída libre en bombas de planeo; los drones de ataque Lancet, capaces de derribar el blindaje y la defensa antiaérea ucranianos; y los Shaheds iraníes, que al parecer se están produciendo ahora en una nueva fábrica de Tatarstán. Según una alta fuente de los servicios de inteligencia ucranianos, es probable que Rusia esté haciendo acopio de explosivos con vistas a una nueva campaña contra las infraestructuras energéticas el próximo invierno.

En el frente, Rusia ha eliminado la ventaja inicial de Ucrania de tres a uno en drones tácticos. Según una fuente cercana al comandante en jefe ucraniano, ambos bandos están ahora a la par. Las nuevas cajas de interferencia de guerra electrónica, instaladas en tanques y otros activos de alto valor, están reduciendo la capacidad de los drones ucranianos de visión en primera persona para guiar las cargas útiles hacia las secciones más vulnerables de un objetivo.

Una fuente del Estado Mayor ucraniano sugiere que cualquier ventaja tecnológica de la que disfrutara su país en el pasado era necesariamente temporal. Ambas partes están aprendiendo de la otra, afirma, y la ingeniería inversa es cada vez más rápida: “Tuvimos la experiencia de defendernos contra los drones rusos, y mejoramos rápidamente. Ellos también lo harán”. Ucrania tendrá que pensar en nuevas formas asimétricas de utilizar drones, incluido el uso de inteligencia artificial para mejorar la precisión. El gobierno ha dedicado una nueva partida presupuestaria de 40.000 millones de jrivnia (1.100 millones de dólares) a los drones, una suma enorme para Ucrania.

Detective afirma que recibe regularmente llamadas desde el frente, agradeciéndole el éxito de su último ataque. “Cuentan que han disfrutado de dos o tres días sin bombas rusas”, explica. “Llamadas así hacen que las dificultades del trabajo merezcan la pena”.

© 2023, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

