Por qué el trabajo en América Latina es tan improductivo

En 1962, la renta per cápita de América Latina era tres veces la de Asia Oriental. Hoy, la de Asia Oriental es un 40% superior. (Foto: Cuartoscuro)

Durante medio siglo, las economías de América Latina han decepcionado a los responsables políticos. Durante el mismo tiempo, los expertos han inventado eslóganes para describir el origen del pésimo crecimiento de la región. Los primeros economistas lamentaron una “década perdida” en los años ochenta, durante la cual una cadena de crisis fiscales llevó a 16 gobiernos de la región a la suspensión de pagos. Los años 90 transcurrieron en la “trampa de la renta media”, en la que, según la teoría, el complicado salto de la industria de baja tecnología a la de alta tecnología impide a los países desarrollarse plenamente. Incluso cuando, a finales de la década de 2000, los precios de las materias primas repuntaron, empezaron los murmullos sobre la “maldición de los recursos”, que se produce cuando las bonanzas energéticas y mineras desincentivan la inversión en la industria manufacturera.

En 1962, la renta per cápita de América Latina era tres veces superior a la de Asia Oriental. En 2012 ambas regiones tenían el mismo nivel. En 2022, la de Asia Oriental era aproximadamente un 40% superior a la de América Latina. Si se tienen en cuenta las diferencias de poder adquisitivo, el PBI por persona de los latinoamericanos se ha estancado en poco más de una cuarta parte del de sus vecinos de Estados Unidos durante las tres últimas décadas. Según el Banco Mundial, entre 2010 y 2020 América Latina fue la economía regional de menor crecimiento del mundo.

Ahora las cosas van a empeorar aún más. Se espera que el crecimiento sea del 1,9% en 2023 y se mantenga por debajo del 2% en 2024, frente a más del 4% de media en otros mercados emergentes. El Banco Mundial también predice que América Latina se mantendrá a la cola en términos de crecimiento económico por persona hasta 2030. La pandemia golpeó duramente a América Latina: entre marzo de 2020 y octubre de 2021 registró el mayor número de muertes en exceso de todas las regiones. Desde entonces, la recuperación económica se ha estancado.

¿Por qué están tan mal las economías latinoamericanas? A la región no le faltan trabajadores, una de las razones que a menudo se aducen para explicar la atonía de la economía. El crecimiento demográfico de América Latina ha sido uno de los más fuertes del mundo. Algunos de los lugares con las economías de crecimiento más lento, como Brasil y México, han tenido los mayores repuntes demográficos. En los últimos 30 años, la población en edad laboral de la región se ha más que duplicado. La proporción entre trabajadores y dependientes sigue aumentando y no se espera que alcance su máximo hasta 2030. En cambio, China alcanzó su máximo en 2011.

En cambio, el problema parece ser que esos trabajadores no son demasiado productivos. A los economistas les resulta diabólicamente difícil medir la productividad, pero la mayoría de sus intentos muestran que América Latina tiene carencias. El esfuerzo del Banco Mundial sitúa a los trabajadores latinoamericanos como los segundos menos productivos del mundo, por detrás de Oriente Medio. México es sistemáticamente el menos productivo de la OCDE, un club formado principalmente por países ricos. El crecimiento anual de la productividad en la región ha languidecido entre el 0,2% y el 0,5% desde 2000, según el Banco Mundial. En cambio, la productividad de Asia Oriental ha aumentado más de un 2% cada año.

La debilidad de la inversión es una posible causa de la baja productividad. Si los responsables políticos y las empresas no invierten capital en nuevas tecnologías, infraestructuras y educación, los trabajadores se quedan rezagados con respecto a sus competidores. América Latina invierte el equivalente a sólo el 20% de su PIB regional, frente al 25% del PIB del mercado emergente medio. Sin embargo, incluso en los países donde la inversión ha sido elevada, el PIB sigue languideciendo. La inversión nacional anual de México representa el 22% de su PIB. Entre 2017 y 2021 atrajo inversión extranjera directa anual por un valor medio de otro 2,8% del PBI. Aun así, al final de este periodo su economía no era mayor que al inicio (la pandemia no ayudó).

El trabajo está poco tecnificado y falta inversión en educación en buena parte del continente

En cualquier caso, el FMI considera que culpar a la inversión del lento crecimiento es confundir la causa con el efecto. Según su análisis, es el bajo crecimiento de América Latina lo que ha causado su baja inversión. La inversión nacional depende del ahorro de los hogares, del que los trabajadores de la región disponen relativamente poco debido a sus bajos salarios. Y el capital extranjero escasea porque los inversores piensan que poner su dinero en otro sitio les reportará mejores beneficios.

En cambio, varias tendencias a largo plazo contribuyen al problema de productividad de América Latina. Una de ellas es la educación. Antes de covid-19, los jóvenes latinoamericanos de 15 años iban, de media, tres años por detrás de sus homólogos de la OCDE en las pruebas de ciencias, matemáticas e inglés. Es probable que esta brecha se agrave ahora: según UNICEF, el fondo de las naciones unidas para la infancia, las escuelas de América Latina y el Caribe tuvieron algunos de los cierres más prolongados, permaneciendo totalmente cerradas durante 158 días entre marzo de 2020 y febrero de 2021, en comparación con el promedio mundial de 95 días.

¿Trabajar hasta cuando?

Las opciones son limitadas para quienes desean la mejor educación, ya que la región cuenta con pocas universidades de categoría mundial. La OCDE calcula que menos de la mitad de los latinoamericanos son capaces de realizar tareas básicas con un ordenador. Es probable que esto haga que las empresas que buscan mano de obra más barata se dirijan a Asia y África. Las empresas tecnológicas estadounidenses que contratan en Guatemala y Chile se quejaron en una cumbre celebrada el año pasado de que no encontraban trabajadores para cubrir los puestos que ofrecían.

Un segundo problema es que la región tiene muchos oligopolios. En Chile, las 50 mayores empresas representan más del 70% del PIB. En Colombia, los conglomerados estatales representan el 25% de los ingresos de las 100 mayores empresas. Las empresas latinoamericanas disfrutan de mayores márgenes comerciales que las del resto de la OCDE. Los gobiernos agravan el problema, a menudo acordonando sectores para impedir la entrada de nuevos competidores o aumentando los costes con trámites burocráticos. En ausencia de disrupción, que elimina la presión para innovar, sobreviven las empresas viejas e improductivas. En las tres últimas décadas, los países latinoamericanos se han diversificado mucho menos en términos de producción, y las exportaciones proceden de sectores menos productivos, según Shannon O’Neil, del Council on Foreign Relations, un grupo de reflexión estadounidense. Las leyes de competencia son escasas, mientras que la corrupción no ayuda. En demasiadas partes de la región se permite que prosperen los tratos dudosos entre empresas y gobiernos.

El mayor problema, sin embargo, es el enorme sector informal. En Brasil y Perú, más de la mitad de la mano de obra potencial trabaja en el sector informal. En Bolivia, la proporción es del 82%, según la Organización Internacional del Trabajo. Según una estimación, América Latina tiene la economía sumergida de más rápido crecimiento del mundo, en términos de PIB por persona. Los trabajadores informales son menos productivos. Para pasar desapercibidas, las empresas son pequeñas. Esto significa que no pueden aumentar la producción, lo que reduciría sus costes. El sistema financiero también se ve afectado cuando gran parte del valor está vinculado a empresas y trabajadores informales que no utilizan los bancos convencionales. La creación de crédito se ahoga, lo que significa que menos empresas obtienen préstamos.

La informalidad muestra que una economía está enferma, pero “no es la enfermedad”, afirma Santiago Levy, miembro del Brookings Institute, un centro de estudios. Al igual que el crecimiento lento, las economías ilegales no crecen por sí solas. En gran parte de la región, los elevados costes de contratación -en forma de burocracia, cotizaciones a la seguridad social y salarios mínimos- disuaden a las pequeñas y medianas empresas de contratar formalmente. En algunos lugares, como Argentina, las estrictas leyes laborales hacen casi imposible despedir a los empleados. Según el Banco Mundial, el salario mínimo en Colombia es más alto que en la mayoría de los países de la OCDE, en relación con los niveles medios de ingresos.

La corrupción en los sectores formales -como cuando un funcionario de aduanas pide un soborno o un policía hace la vista gorda ante un delito- también reduce el coste de entrar en el sector informal. Las mujeres, que debido a las normas tradicionales de género suelen ocuparse de los niños además de trabajar, tienden a favorecer la flexibilidad y la rápida rotación de estos empleos.

Levy, que fue economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también cree que la estructura de algunos Estados del bienestar, como la Bolsa Familia brasileña, puede hacer más atractivo el trabajo informal. Éstos ofrecen asistencia sanitaria a los trabajadores informales, que puede considerarse mejor valorada que la disponible para las personas con empleo a tiempo completo. Además, no obligan a las empresas a pagar las cotizaciones sanitarias de los trabajadores.

Afrontar la mayoría de estos problemas es difícil para los políticos. Alrededor de 300 millones de personas de todo el continente dependen de las ayudas sociales para sus ingresos, la atención sanitaria o la educación de sus hijos. El riesgo de perder sus votos impedirá que se introduzcan cambios drásticos en estas políticas a corto plazo. Por otra parte, la represión de los oligopolios podría poner en peligro una fuente de financiación de las campañas políticas. La competitividad de las industrias también reduciría los beneficios. Es probable que los avances en educación sean lentos, sobre todo porque la región cuenta con varios sindicatos de profesores poderosos.

Dinero a cambio de nada

América Latina necesita un replanteamiento de su política económica. A medida que Estados Unidos aleja de China una lista cada vez mayor de industrias y tecnologías, sus vecinos del sur corren el riesgo de quedar también aislados. La mayor parte de la bonanza de la política industrial del Presidente Joe Biden se destinará a traer la industria de vuelta a casa. Pero los pocos premios que la región, especialmente México, puede obtener del “friend-shoring” o de la reapertura de China corren peligro si América Latina no puede encontrar trabajadores y empresas innovadoras para satisfacer la demanda.

La transición ecológica encierra una combinación similar de promesas y peligros. Por un lado, la riqueza de América Latina en cobre, minerales de tierras raras y litio ha despertado el interés de las multinacionales. El truco consistirá en conseguir que estas grandes empresas trasladen su interés de los recursos de la región a sus industrias. Los gobiernos latinoamericanos quieren obligar a las empresas que vienen a por sus minerales a refinarlos en la región, y luego construir allí baterías y vehículos eléctricos.

Pero para lograrlo será necesaria una política astuta y un mejor entorno empresarial para que las empresas se queden. Un sector informal más pequeño y una mayor competencia contribuirían en gran medida a lograr ese objetivo. Si no aprovechan ahora estas oportunidades, los responsables políticos corren el riesgo de dar paso a una nueva década de crecimiento lento y a otro eslogan para describirlo.

© 2023, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

Seguir leyendo: