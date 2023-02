Por qué las empresas globales están dejando China para mudarse a “Altasia”

En la imagen un registro de archivo de una empleada en una línea de montaje de libros electrónicos en una fábrica en Beijing (China). EFE/Adrian Bradshaw

En 1987, Panasonic hizo una arriesgada apuesta por China. En aquella época, Japón, el país de origen del gigante de la electrónica, era una potencia manufacturera mundial y la economía china no era mayor que la de Canadá. Así que cuando la empresa creó una joint venture china para fabricar tubos de rayos catódicos para sus televisores en Beijing, se levantaron las cejas. Al poco tiempo, otros titanes de la electrónica de consumo, japoneses y de otros países, se lanzaron a China para aprovechar su mano de obra abundante y barata. Tres décadas y media después, China es el eje de la multimillonaria industria de la electrónica de consumo. Sus exportaciones de bienes y componentes electrónicos ascendieron a un billón de dólares en 2021, de un total mundial de 3,3 billones. Hoy en día, hay que ser muy valiente para evitar China.

Sin embargo, cada vez más, bajo una pesada combinación de presión comercial y política, las empresas extranjeras están empezando a armarse de valor, si no para abandonar China por completo, al menos para mirar más allá en busca de crecimiento. La mano de obra china ya no es tan barata: entre 2013 y 2022 los salarios manufactureros se duplicaron, hasta una media de 8,27 dólares por hora. Y lo que es más importante, el creciente desacoplamiento tecnológico entre Beijing y Washington está obligando a los fabricantes de productos de alta tecnología, especialmente los relacionados con semiconductores avanzados, a reconsiderar su dependencia de China.

Entre 2020 y 2022, el número de empresas japonesas que operan en China se redujo de unas 13.600 a 12.700, según la firma de investigación Teikoku Databank. El 29 de enero se informó que Sony planea trasladar de China a Tailandia la producción de las cámaras que vende en Japón y Occidente. Samsung, empresa surcoreana, ha reducido su plantilla china en más de dos tercios desde el máximo alcanzado en 2013. Dell, fabricante estadounidense de ordenadores, pretende dejar de utilizar chips fabricados en China para 2024.

Fábrica de automoviles en Tailandia, uno de los países emergentes de Asia en la fabrica de electrónica y productos industriales globales

La cuestión para Dell, Samsung, Sony y sus homólogos es: ¿dónde fabricar en su lugar? Ningún país ofrece la enorme base de fabricación china. Sin embargo, en conjunto, un mosaico de economías asiáticas presenta una alternativa formidable. Se extiende en forma de media luna desde Hokkaido, en el norte de Japón, pasando por Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, Vietnam, Camboya y Bangladesh, hasta Gujarat, en el noroeste de la India. Sus miembros tienen puntos fuertes distintos, desde la alta cualificación de Japón y sus grandes bolsillos hasta los bajos salarios de la India. Sobre el papel, es una oportunidad para una útil división del trabajo: algunos países fabrican componentes sofisticados y otros los ensamblan en aparatos acabados. Que funcione en la práctica es una gran prueba para el naciente orden geopolítico.

Esta cadena de suministro asiática alternativa -llamémosla Altasia- parece tener el mismo peso que China, o incluso más. Su población colectiva en edad de trabajar de 1.400 millones de personas empequeñece incluso a los 980 millones de China. En Altasia viven 154 millones de personas de entre 25 y 54 años con estudios superiores, frente a los 145 millones de China. En muchas partes de Altasia los salarios son considerablemente más bajos que en China: los salarios manufactureros por hora en India, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam son inferiores a 3 dólares, alrededor de un tercio de lo que piden ahora los trabajadores chinos. Y la región ya es una potencia exportadora: sus miembros vendieron a Estados Unidos mercancías por valor de 634.000 millones de dólares en los 12 meses anteriores a septiembre de 2022, superando los 614.000 millones de China.

Samsung ha mudado parte de su producción a Vietnam REUTERS/Nguyen Huy Kham

Altasia también se ha integrado más económicamente. Toda ella, salvo India, Bangladesh y Taiwán, ha firmado la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, que también incluye a China). Al armonizar las normas de origen entre los diversos acuerdos comerciales existentes en la región, el pacto ha creado un mercado único de productos intermedios. Esto, a su vez, ha aliviado las barreras normativas de las complejas cadenas de suministro que atraviesan varios países. La mayoría de los países de Altasia son miembros del Marco Económico Indo-Pacífico, una nueva iniciativa estadounidense. Brunei, Japón, Malasia, Singapur y Vietnam pertenecen al Acuerdo General y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), que también incluye a Canadá, México y varios países sudamericanos.

Ya existe un modelo de economía altasiana, cortesía de las empresas japonesas, que llevan décadas construyendo cadenas de suministro en el Sudeste Asiático. Más recientemente, el rico vecino altasiático de Japón, Corea del Sur, ha seguido su ejemplo. En 2020, el total de inversiones directas de empresas surcoreanas en Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam -que junto con la inestable Myanmar forman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)- y Bangladesh alcanzó los 96.000 millones de dólares, superando por poco a las inversiones coreanas en China. Hace tan sólo una década, el volumen de inversiones de empresas coreanas en China era casi el doble que en Altasia. Samsung es el mayor inversor extranjero en Vietnam. El año pasado, Hyundai, un fabricante de automóviles surcoreano, abrió su primera fábrica en Asia, fabricando vehículos eléctricos en Indonesia.

Ahora son más las empresas no altasiáticas que se fijan en la región, a menudo a través de sus contratistas taiwaneses. Las taiwanesas Foxconn, Pegatron y Wistron, que ensamblan aparatos para Apple, entre otras, están invirtiendo mucho en fábricas indias. Se espera que el porcentaje de iPhones fabricados en la India aumente de uno de cada 20 el año pasado a quizá uno de cada cuatro en 2025. Dos universidades taiwanesas se han asociado con Tata, un conglomerado indio con ambiciosos planes en la fabricación de alta tecnología, para ofrecer cursos de electrónica a trabajadores indios. Google está trasladando la producción subcontratada de sus últimos teléfonos inteligentes Pixel de China a Vietnam.

Un trabajador elabora un tablero solar en una fábrica en las afueras de Hyderabad, India (AP Foto/Mahesh Kumar A.)

La fabricación más sofisticada, especialmente de semiconductores geopolíticamente delicados, también se está trasladando a Altasia. Malasia ya exporta alrededor del 10% de los chips del mundo en valor, más que Estados Unidos. Los países de la ASEAN representan más de una cuarta parte de las exportaciones mundiales de circuitos integrados, superando fácilmente el 18% de China. Y esa diferencia va en aumento. Qualcomm, fabricante estadounidense de chips “sin fábrica”, que vende diseños de microprocesadores para que otros los fabriquen, abrió su primer centro de investigación y desarrollo en Vietnam en 2020. Los ingresos de Qualcomm procedentes de fábricas de chips vietnamitas, muchas de las cuales pertenecen a gigantes mundiales como Samsung, se triplicaron entre 2020 y 2022. A principios de este mes, el gobierno local de Ciudad Ho Chi Minh anunció que estaba cortejando una inversión de 3.300 millones de dólares de Intel (aunque más tarde eliminó el nombre del gigante estadounidense de los chips de la declaración en línea).

La gran ventaja de China ha sido históricamente su vasto mercado único, unido a una infraestructura decente, donde se podía añadir valor sin que los proveedores, los trabajadores y el capital tuvieran que cruzar las fronteras nacionales. Por lo tanto, para que Altasia pueda rivalizar realmente con China, su cadena de suministro tendrá que estar mucho más integrada y ser más eficiente. Aunque el RCEP ha engrasado algo las ruedas del comercio intraaltasiano, el flujo de mercancías se enfrenta a más obstáculos que dentro de China. Sus países miembros tendrán que aprovechar sus ventajas comparativas.

Por ahora, la infraestructura que los conecta es deficiente, en el mejor de los casos. Los reglamentos quisquillosos y las ambiciones nacionales pueden atascar fácilmente la cadena de suministro alternativa. Los países más pobres de Altasia tampoco son necesariamente partidarios de la lógica división del trabajo, que les daría un papel más importante en las partes más serviles de la cadena de suministro de la electrónica. Y renunciar a todas las piezas fabricadas en China es casi imposible. Thamlev, una empresa estadounidense de bicicletas eléctricas, trasladó la producción de China a Malasia en 2022 para evitar un arancel estadounidense del 25%, pero aún así tuvo que importar componentes chinos. Como resultado, sus bicicletas eléctricas tardaron un mes más en llegar a los ciclistas estadounidenses.

Las perspectivas de una mayor integración son confusas, tanto dentro de Altasia como con los grandes mercados de consumo del mundo rico. India, de cuyos 1.400 millones de habitantes puede depender el futuro de Altasia, no parece tener prisa por integrarse en la RCEP. Aunque el país ha firmado, junto con otros vecinos de Altasia, el marco Indo-Pacífico de Estados Unidos, ha optado por no participar en las disposiciones comerciales de la iniciativa. Y éstas, de todos modos, carecen de mordiente: Estados Unidos tiene una actitud proteccionista y no ha ofrecido recortes arancelarios ni un mejor acceso a su vasto mercado. Un responsable político de la ASEAN lo compara con un donut, al que le falta sustancia en el centro.

Desde luego, Altasia no sustituirá a China pronto, y mucho menos de la noche a la mañana. En enero, por ejemplo, Panasonic anunció una gran expansión de sus operaciones en China. Pero con el tiempo es probable que China resulte menos atractiva para los fabricantes extranjeros. La mano de obra china no es más barata y sus licenciados no son mucho más numerosos. Estados Unidos aún puede darse cuenta de que reducir su dependencia de China en la práctica requiere estrechar lazos con países amigos, incluida la pertenencia al CPTPP, cuyo precursor se derrumbó tras la retirada de Estados Unidos en 2017. Y como alternativa en ciernes a China, Altasia no tiene igual.