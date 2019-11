La diseñadora contó que cuando trabaja “se olvida del mundo” y que hoy está avocada a desplegar toda esa creatividad para seguir encontrando nuevos usos a elementos olvidados por el resto. “Necesito entrar en una fase de disfrutar el momento. El tiempo es acá y ahora. Eso estoy tratando de lograr. Cuando estoy trabajando entro en un estado que me olvido de todo. Me encanta transformar los materiales. Junto con las clases de telar, me focalicé en hacer lo que realmente me gusta y poder explotar eso. Soy curiosa y bastante autodidacta. Siempre me gustó el diseño de cosas y lo que me enamora de los materiales reciclados es que la gente se asombre y vea algo distinto. Me encanta trabajar con la pasta de cartón”.