El mercado de alquileres temporales en San Salvador se dispara y consolida su rentabilidad en 2026

Un buen porcentaje de los arrendamientos temporales están situados en la playa o el campo salvadoreño.

El mercado de alquileres temporales en San Salvador consolida su posición en 2026 con cifras que reflejan tanto el crecimiento de la oferta como la fortaleza de la demanda.

Según el último reporte de AirROI, una plataforma especializada en análisis de datos e inteligencia artificial diseñada para el mercado de alquileres a corto plazo (tipo Airbnb), los anfitriones activos en la capital salvadoreña obtienen, en promedio, ingresos anuales de USD 9,660, lo que equivale a un ingreso mensual típico de USD 809.

Este desempeño se sustenta en una tarifa diaria media de USD 73, una ocupación del 41.4 % y un RevPAR (ingreso por habitación disponible) de USD 32.

La expansión del mercado ha sido significativa: en el último año, la cantidad de anuncios activos aumentó un 214.8 %, pero el incremento de la oferta no ha deprimido los precios ni los ingresos.

Los datos de la plataforma que se basan en un rastreo de más de 20 millones de propiedades en todo el mundo, con más de 10 años de datos históricos, indican que tanto la tarifa promedio como la facturación total en El Salvador se elevaron, lo que sugiere que la demanda de viajeros supera el crecimiento de la oferta y que los anfitriones mantienen margen para fijar precios rentables.

Los servicios de alojamiento van, desde una habitación sencilla hasta una residencia completa, una cabaña en las afuera de la ciudad o un rancho de playa.

El crecimiento de este tipo de alojamiento está impulsado por el turismo salvadoreño que crece a pasos agigantados, solo al cierre de 2025 alcanzó USD 3,600 millones en divisas, lo que representa un 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Los últimos datos revelados por el Ministerio de Turismo de El Salvador, para la última temporada festiva indicaron que el país recibió más 208,000 visitantes internacionales en Semana Santa, muy por encima de los145,000b proyectados inicialmente.

Además, la misma cartera indicó que se movilizaron más de 1.8 millones de visitantes en sitios públicos y recreativos durante la Semana Santa del 2026. El fenómeno turístico se concentró en el Centro Histórico de San Salvador, que recibió un flujo alto durante el periodo vacacional.

Dinámica de ingresos y ocupación en San Salvador

El rendimiento de los alquileres temporales varía notablemente según el mes y el tipo de propiedad. El análisis de la plataforma de análisis indica que diciembre marca el pico de ingresos, mientras que mayo es el punto más bajo del año, reflejando una marcada estacionalidad.

La expansión del mercado ha sido significativa: en el último año, la cantidad de anuncios activos aumentó un 214.8 %, pero el incremento de la oferta no ha deprimido los precios ni los ingresos. (Ilustración: Jesús Aviles)

Los anfitriones ubicados en el 10 % superior pueden alcanzar ingresos mensuales de más de USD 2,218, con tasas de ocupación que superan el 82 % y tarifas diarias por encima de USD 113.

El promedio de ocupación anual es 41.4 %, pero durante los meses de máxima demanda la tasa puede escalar a 52.1 %. En la temporada baja, como mayo y septiembre, la ocupación disminuye a 35.6 %, lo que obliga a los anfitriones a ajustar precios y promociones para mantener la rentabilidad.

La mayoría de los anfitriones ofrecen espacios con todas las amenidades y los servicios.

El RevPAR (ingreso por habitación disponible) es uno de los indicadores centrales para comparar eficiencia. En San Salvador, el valor promedio es de USD 32 por alojamiento (aunque se puede encontrar opciones por hasta $13 o $20), los anuncios más exitosos duplican o triplican esta cifra mediante tarifas optimizadas, buenas reseñas y servicios diferenciadores.

La ciudad capitalina se caracteriza por una moderada estacionalidad, con períodos máximos en diciembre, julio y junio, y mínimos en abril, mayo y septiembre. Adaptar tarifas y requisitos de estancia mínima a estos ciclos puede influir de forma notable en la rentabilidad anual.

Perfil del anfitrión y del huésped

La regulación en San Salvador sigue siendo baja, con mínimos requisitos de registro para los anfitriones. Actualmente, el 0 % de los anuncios cuenta con licencia formal, situación que genera un entorno operativo flexible y expone a los anfitriones a posibles cambios normativos.

El mercado está liderado por anfitriones individuales: solo el 0.4 % de los anuncios analizados por AirROI se gestiona de manera profesional por empresas. El 64.8 % de los anfitriones ostenta la distinción de Superhost, lo que eleva el estándar de calidad para los huéspedes.

El perfil del huésped es predominantemente internacional: 84.9 % de los visitantes provienen del extranjero, principalmente de Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Canadá.

El perfil del huésped es predominantemente internacional: 84.9 % de los visitantes provienen del extranjero, principalmente de Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Canadá. - crédito Freepik

El segmento generacional dominante es el de nacidos después del 2000, lo que genera una demanda orientada a preferencias digitales, conectividad y experiencias personalizadas.

En un recorrido por la plataforma hecho por Infobae se puedo observar que la mayoría de los alojamientos cuentan con todos los servicios básicos y ofrecen desde amenidades básicas como electrodomésticos, hasta otras como acceso autónomo.

Tipología de propiedades y características más valoradas

El 73.9 % de los anuncios corresponde a viviendas o apartamentos completos, reflejando la preferencia por privacidad y espacio propio. Los apartamentos representan el 64.5 % de la oferta, seguidos por casas y una proporción menor de hoteles boutique.

En San Salvador, Zona Rosa, Santa Elena y Antiguo Cuscatlán son las zonas predilectas para alquilar por los turistas temporales. (Europa Press)

Los datos analizados por la plataforma de datos indican que las viviendas con tres dormitorios predominan, ya que satisfacen la demanda de familias o grupos. La mayoría puede alojar a seis personas, consolidando la oferta para grupos grandes.

Entre los servicios más buscados figuran Wifi, aire acondicionado y televisor, pero la cocina y el estacionamiento gratuito en el predio tienen un impacto directo en los ingresos: los anuncios con cocina logran un 221 % más de ingresos que aquellos sin este servicio, advierte AirROI.

El promedio de fotos por anuncio es de 33.3, muestra de una presentación visual detallada. Las propiedades con más de veinte imágenes tienden a destacar en motores de búsqueda y a convertir más reservas.

Estrategias de precios, estancias y políticas

Una mayoría de anuncios permite reservas de una noche (55.8 %), lo que favorece la rotación y la ocupación. Existe un segmento relevante (19.4 %) que exige estancias mínimas de treinta noches para captar demandantes de larga duración, como trabajadores remotos, entre otros.

Las tarifas de limpieza promedian USD 22 y se aplican en el 74.6 % de los anuncios, representando un 5.1 % de los ingresos brutos. Ajustar este cargo en función de la media puede fortalecer la posición de cada oferta en el mercado.

En cuanto a las políticas de cancelación, predomina la opción flexible (38.4 %), lo que facilita reservas inmediatas y menor fricción para los viajeros.

Barrios y zonas más rentables para invertir

El desempeño de los alquileres depende de la zona. Zona Rosa es reconocida por su vida nocturna y oferta cultural, mientras que Santa Tecla destaca entre familias por su ambiente tranquilo y los parques.

El Centro Histórico- promovido como uno de los destinos favoritos de los turistas, resulta atractivo para turistas interesados en patrimonio, y La Libertad sobresale entre quienes buscan experiencias de playa y surf.

El ingreso autónomo está cobrando fuerza en este tipo de alojamientos que, además, son buscados por personas menores de 40 años, en su mayoría (Jesús Hellín/Europa Press)

Otras áreas como Antiguo Cuscatlán y Colonia Escalón son preferidas por viajeros de negocios, gracias a la combinación de servicios modernos y conectividad. En total, ocho barrios concentran la mayor actividad de este tipo de alojamientos, indica AirROI, lo que permite adaptar estrategias según el huésped ideal.

Comparación regional y gestión profesional

En comparación con destinos vecinos como San Luis La Herradura, San Salvador presenta mayor ocupación promedio, aunque con tarifas diarias más moderadas, lo que señala un mercado más estable y menos expuesto a la volatilidad propia de destinos turísticos tradicionales.

El liderazgo en ingresos lo ostentan anfitriones como un salvadoreño que es administrador de 26 propiedades con ingresos anuales brutos superiores a USD 423,981, u otra propietaria quien gestiona seis propiedades y posee una calificación promedio de 4.92/5.