Binance lanzó su tarjeta física en Argentina

Hasta el 31 de diciembre, las compras abonadas con criptomonedas tendrán un reintegro fijo de 3% en USDC (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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La Binance Card física comenzó a estar disponible en Argentina para permitir pagos con criptomonedas convertidas automáticamente a pesos en el momento de cada compra. La empresa informó que el lanzamiento busca ampliar el uso cotidiano de activos digitales más allá de la inversión.

La tarjeta internacional es prepaga y se vincula con la billetera digital del usuario dentro de la aplicación de Binance. Puede utilizarse en comercios físicos, tiendas online y billeteras móviles que acepten pagos con tarjeta.

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Hasta el 31 de diciembre, las compras abonadas con criptomonedas tendrán un reintegro fijo de 3% en USDC, una moneda estable vinculada al dólar. El beneficio tiene un límite de 100 USDC por mes y se acredita directamente en la billetera digital del cliente.

La Binance Card local es emitida por Pomelo Fintech Services.

Pagos con activos digitales y conversión inmediata

Los usuarios pueden cargar la tarjeta con Bitcoin, Ethereum, BNB, USDT y otras monedas estables. Al efectuar una compra, el sistema convierte los activos digitales en moneda fiduciaria, es decir, dinero de curso legal, directamente en el punto de venta.

Binance señaló que esa operación no requiere transferencias manuales ni implica comisiones adicionales por conversión. La tarjeta también puede incorporarse a Apple Pay y Google Pay para realizar pagos sin contacto.

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El producto no tiene costo de emisión ni mantenimiento, y puede solicitarse desde la aplicación o el sitio web de la compañía. El envío también es gratuito para los residentes argentinos que completen la verificación de identidad.

La empresa afirmó que la tarjeta puede usarse durante viajes sin la necesidad de pedir una habilitación previa a una entidad bancaria, ya que opera con el saldo de dólares digitales disponible en la cuenta. Según Binance, los pagos internacionales realizados con esos activos no están alcanzados por la percepción de 30% aplicada a las tarjetas tradicionales, incluidos los gastos en suscripciones de plataformas internacionales de películas y series, servicios de inteligencia artificial y otras compras en moneda extranjera.

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Una cuenta para operar, transferir y pagar

La plataforma reúne en una misma cuenta la operatoria con criptomonedas, el envío y la recepción de pagos mediante Binance Pay y el uso de la tarjeta. Desde la aplicación, los usuarios pueden recibir alertas en tiempo real, bloquear el plástico y controlar sus gastos.

El gerente general de Binance para Argentina y el Cono Sur, Matías Alberti, sostuvo que el país combina una adopción cripto que excede la inversión con usos para pagos, transferencias y búsqueda de rendimientos. “Con la tarjeta física, estamos dando el siguiente paso en nuestra estrategia de expandir los instrumentos financieros cripto para que los usuarios puedan usar sus activos digitales en su vida cotidiana: pagar el supermercado, cargar combustible o comprar online, todo directamente desde la app de Binance”, afirmó.

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Alberti añadió: “La idea es simple: que la cripto deje de ser solo para invertir y pase a ser también para vivir en nuestro día a día”.