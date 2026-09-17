Networking

Binance lanzó su tarjeta física en Argentina

El plástico prepago se vincula con la billetera de la app y habilita compras en comercios, tiendas online y billeteras móviles, con conversión automática al momento de pagar y sin transferencias manuales

Hasta el 31 de diciembre, las compras abonadas con criptomonedas tendrán un reintegro fijo de 3% en USDC (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Hasta el 31 de diciembre, las compras abonadas con criptomonedas tendrán un reintegro fijo de 3% en USDC (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Guardar

La Binance Card física comenzó a estar disponible en Argentina para permitir pagos con criptomonedas convertidas automáticamente a pesos en el momento de cada compra. La empresa informó que el lanzamiento busca ampliar el uso cotidiano de activos digitales más allá de la inversión.

La tarjeta internacional es prepaga y se vincula con la billetera digital del usuario dentro de la aplicación de Binance. Puede utilizarse en comercios físicos, tiendas online y billeteras móviles que acepten pagos con tarjeta.

PUBLICIDAD

Hasta el 31 de diciembre, las compras abonadas con criptomonedas tendrán un reintegro fijo de 3% en USDC, una moneda estable vinculada al dólar. El beneficio tiene un límite de 100 USDC por mes y se acredita directamente en la billetera digital del cliente.

La Binance Card local es emitida por Pomelo Fintech Services.

Pagos con activos digitales y conversión inmediata

Los usuarios pueden cargar la tarjeta con Bitcoin, Ethereum, BNB, USDT y otras monedas estables. Al efectuar una compra, el sistema convierte los activos digitales en moneda fiduciaria, es decir, dinero de curso legal, directamente en el punto de venta.

Binance señaló que esa operación no requiere transferencias manuales ni implica comisiones adicionales por conversión. La tarjeta también puede incorporarse a Apple Pay y Google Pay para realizar pagos sin contacto.

PUBLICIDAD

El producto no tiene costo de emisión ni mantenimiento, y puede solicitarse desde la aplicación o el sitio web de la compañía. El envío también es gratuito para los residentes argentinos que completen la verificación de identidad.

La empresa afirmó que la tarjeta puede usarse durante viajes sin la necesidad de pedir una habilitación previa a una entidad bancaria, ya que opera con el saldo de dólares digitales disponible en la cuenta. Según Binance, los pagos internacionales realizados con esos activos no están alcanzados por la percepción de 30% aplicada a las tarjetas tradicionales, incluidos los gastos en suscripciones de plataformas internacionales de películas y series, servicios de inteligencia artificial y otras compras en moneda extranjera.

Una cuenta para operar, transferir y pagar

La plataforma reúne en una misma cuenta la operatoria con criptomonedas, el envío y la recepción de pagos mediante Binance Pay y el uso de la tarjeta. Desde la aplicación, los usuarios pueden recibir alertas en tiempo real, bloquear el plástico y controlar sus gastos.

El gerente general de Binance para Argentina y el Cono Sur, Matías Alberti, sostuvo que el país combina una adopción cripto que excede la inversión con usos para pagos, transferencias y búsqueda de rendimientos. “Con la tarjeta física, estamos dando el siguiente paso en nuestra estrategia de expandir los instrumentos financieros cripto para que los usuarios puedan usar sus activos digitales en su vida cotidiana: pagar el supermercado, cargar combustible o comprar online, todo directamente desde la app de Binance”, afirmó.

Alberti añadió: “La idea es simple: que la cripto deje de ser solo para invertir y pase a ser también para vivir en nuestro día a día”.

Temas Relacionados

BinanceCriptomonedasPagos digitalesFintech

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Banco Ciudad y el gobierno porteño lanzaron una nueva edición de Nodo Pymes: capacitación para 600 participantes

La iniciativa conjunta reunió a emprendedores y pequeñas y medianas empresas en La Rural para ofrecer financiamiento y herramientas de gestión, en un contexto de cambios económicos y desafíos crecientes para el sector productivo

Banco Ciudad y el gobierno porteño lanzaron una nueva edición de Nodo Pymes: capacitación para 600 participantes

Día de la Petroquímica: la industria reclamó competitividad para convertir recursos en producción y exportaciones

Las empresas del sector plantearon que sin condiciones estables no habrá más plantas, envíos al exterior ni agregación de valor, en un evento organizado por la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) y el Instituto Petroquímico Argentino (IPA)

Día de la Petroquímica: la industria reclamó competitividad para convertir recursos en producción y exportaciones

Siemens Energy designó a su nuevo country lead para el Cono Sur

Se trata de Sebastián Díaz Gallardo quien queda a cargo de la representación en Argentina, Paraguay y Uruguay, con foco en la continuidad de la estrategia y el vínculo con clientes e instituciones del sector energético

Siemens Energy designó a su nuevo country lead para el Cono Sur

Día del Cliente: Carrefour celebra en todas sus tiendas con promociones de hasta 2x1 y sorpresas

La cadena aplicará descuentos este viernes 11 de septiembre en más de 700 locales y en su plataforma de ventas, y sumará entregas sin costo para quienes compren por internet, informó en un comunicado

Día del Cliente: Carrefour celebra en todas sus tiendas con promociones de hasta 2x1 y sorpresas

Banco Ciudad y el Ministerio de Desarrollo Económico porteño anunciaron la jornada Nodo Pymes para emprendedores

El encuentro se realizará el 16 de septiembre e incluirá consultorios con especialistas, charlas de formato TED y espacios de networking, según la convocatoria oficial

Banco Ciudad y el Ministerio de Desarrollo Económico porteño anunciaron la jornada Nodo Pymes para emprendedores

DEPORTES

Dolor en el básquet por la muerte de Mike Sweetney a los 43 años: de llegar a la NBA con LeBron James a su activismo por la salud mental

Dolor en el básquet por la muerte de Mike Sweetney a los 43 años: de llegar a la NBA con LeBron James a su activismo por la salud mental

El grosero error del arquero que aprovechó Nico González para convertir en la goleada de la Juventus por Europa League

11 frases de Marcelo Gallardo en su presentación como nuevo técnico de la selección de Ecuador: “Es un desafío de vida”

Francisco Cerúndolo destacó el estadio Ruca Che, donde se jugará la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía: “Espectacular”

“Este es mi lado oscuro, soy adicto al caos”: las inquietantes revelaciones sobre Mike Tyson en el adelanto de su serie

TELESHOW

Quiénes son los invitados que le pondrán su sello a la batalla por el rating este fin de semana

Quiénes son los invitados que le pondrán su sello a la batalla por el rating este fin de semana

Se conoció la fecha de la boda de El Turco García y Mariela Prieto: de la crisis en Gran Hermano a la reconciliación

Jorge Pinarello, creador de Te lo resumo: “Antes había que elegir qué mirar; ahora hay que elegir qué no mirar”

Tamara Báez reveló el malestar que atraviesa durante su embarazo: "Me duele mucho"

Lali Espósito lució una remera con la frase "Las Malvinas son argentinas" en su llegada al Festival de San Sebastián

INFOBAE AMÉRICA

El servicio de la deuda panameña consumió más de $850 millones en agosto

El servicio de la deuda panameña consumió más de $850 millones en agosto

Capital de Honduras seguirá bajo presión hídrica en 2027 aunque regresen las lluvias

Cámaras de Comercio reclaman a Keiko Fujimori ampliar el acceso al gas natural en las regiones

Guatemala: Cruce de denuncias entre el alcalde de Mixco y un diputado de VOS escala la disputa política

"Mi corazón está destrozado", el conmovedor mensaje de don Edy al despedir a su primogénito víctima del accidente de helicóptero de Telemundo y NBC en Los Ángeles