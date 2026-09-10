Siemens Energy designó a su nuevo country lead para el Cono Sur

Sebastián Díaz Gallardo

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Siemens Energy designó a Sebastián Díaz Gallardo como Country Lead para Argentina, Paraguay y Uruguay. Con casi 20 años en la compañía, el ejecutivo acumuló experiencia en liderazgo ligado a finanzas, gestión comercial y desarrollo de negocios.

La empresa también informó que, tras la finalización del periodo de licencia derivado de su escisión de Siemens AG, iniciará una transición progresiva hacia su nueva marca global: Omterra.

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La identidad unificará a Siemens Energy y Siemens Gamesa bajo una misma estructura corporativa y, según el comunicado, el proceso será gradual para garantizar la continuidad de operaciones, acuerdos y servicios con clientes y socios comerciales.

Díaz Gallardo reemplaza a Fernando Monteverde, quien dejó la compañía después de más de tres décadas de trayectoria. En su nuevo rol, el ejecutivo quedará a cargo de la representación de la firma en los tres países y de la continuidad de la estrategia, con foco en el vínculo con clientes, instituciones, proveedores y otros actores del sector energético.

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