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Tamara Báez reveló el malestar que atraviesa durante su embarazo: "Me duele mucho"

La influencer recurrió a sus redes para compartir una actualización sobre su salud mientras espera la llegada de su segundo bebé

El difícil momento de Tamara Báez durante su embarazo
En medio de la dulce espera, la influencer se sinceró con sus seguidores sobre el malestar físico que atraviesa (Instagram)
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A finales de julio, Tamara Báez sorprendió al anunciar que está embarazada de su segundo bebé, fruto de su relación con Thiago Martínez. Desde entonces, la influencer comenzó a compartir distintos momentos vinculados con esta nueva etapa, entre ellos las experiencias que atraviesa durante la gestación y la reacción de su hija mayor, Jamaica, a quien tuvo durante su relación con L-Gante. Sin embargo, en medio de ese recorrido, la joven manifestó su preocupación por su estado de salud.

A través de una historia de Instagram, Tamara explicó su desconcierto frente a la intensidad del malestar. “Me duele mucho el cuerpo, los ovarios”, escribió en la publicación, donde decidió contarles a sus seguidores qué estaba atravesando. “Ya fui al médico, los hematomas ya no están”, explicó. En la misma historia, agregó: “En la eco salió perfecto mi bebé”.

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A pesar de que el estudio mostró que el bebé se encontraba bien y de que los hematomas ya no aparecían, la preocupación persitió. “Ya no sé qué es”, expresó en otra parte de la publicación, al referirse a las molestias que continuaban afectándola. “Estoy tomando lo que me recetó el médico pero ni con eso me calma el dolor”, detalló la influencer, que decidió compartir la situación mientras intenta comprender el origen de los síntomas.

El difícil momento de Tamara Báez durante su embarazo
Ante el dolor físico, Tamara decidió ir por una consulta médica y compartió el progreso de la situación

No sé si es por la cirugía o qué, ya no entiendo”, manifestó la expareja de L-Gante en alusión a una intervención estética a la que se había sometido a mediados de octubre de 2025. A fines del año pasado, se realizó una cirugía de levantamiento de glúteos brasileño, conocida como BBL, y planteó la posibilidad de que las molestias estuvieran vinculadas con ese procedimiento.

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A los dolores corporales y en la zona de los ovarios, Tamara sumó otro síntoma que también está alterando su descanso. “Encima me levanto a cada rato al baño para orinar”, contó en una de las historias que publicó en sus redes sociales. “No tengo infección urinaria. Me hicieron análisis antes de ayer”, escribió.

El difícil momento de Tamara Báez durante su embarazo
Además, Báez aseguró que no se trataba de una infección urinaria porque le hicieron análisis previamente

La actualización sobre su estado de salud llegó después de que, a mediados de agosto, la influencer usó sus historias de Instagram para consultarles a otras mujeres que hubieran atravesado una situación similar y explicar por qué debía limitar sus actividades. “Chicas, ¿alguna de ustedes tuvo hematomas? Yo tengo dos y uno es muy grande. Por eso desde que me quedé embarazada el obstetra me mandó reposo y nada de fuerza”, comenzó escribiendo sobre una imagen suya en la que aparecía con un filtro de la red social.

Yo creo que fue por la mudanza (estaba embarazada y no lo sabía). También a los días de mudarme había arrancado el gym y hacía fuerza sin saberlo”, sumó junto a un emoji con una carita llorando.

El difícil momento de Tamara Báez durante su embarazo
A mediados de agosto, Tamara había manifestado su preocupación por la aparición de unos hematomas (Instagram)

El anuncio de su segundo embarazo había ocurrido a finales de julio, cuando Tamara compartió la noticia con sus seguidores y comenzó a mostrar parte del proceso que atraviesa junto a Thiago Martínez. En ese nuevo capítulo familiar también ocupa un lugar central Jamaica, su hija mayor, fruto de su relación con L-Gante. La influencer contó el anuncio a la niña y, desde entonces, fue compartiendo recuerdos y situaciones relacionadas con la llegada del bebé, mientras continúa atravesando los controles médicos propios de la gestación.

Mientras continúa con el reposo y el tratamiento indicado, Tamara intenta atravesar esta etapa con cautela y atenta a las señales de su cuerpo. Aunque la última ecografía confirmó que el bebé se encuentra bien y los hematomas ya no están, la influencer todavía busca una explicación para los dolores que persisten y decidió compartir ese proceso con sus seguidores.

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Tamara BáezEmbarazoL-GanteThiago MartínezEstado de salud

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