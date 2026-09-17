Banco Ciudad y el gobierno porteño lanzaron una nueva edición de Nodo Pymes: capacitación para 600 participantes

Varios asistentes conversan y trabajan en mesas redondas durante un seminario de capacitación del Ciudad y el Ministerio de Desarrollo Económico porteño

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Banco Ciudad junto con el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires llevaron adelante el encuentro Nodo Pymes para acercar financiamiento, capacitación y herramientas de gestión a emprendedores y pequeñas y medianas empresas. La jornada se realizó en el predio de La Rural, con charlas, consultorios especializados y espacios de vinculación orientados a los desafíos del escenario productivo.

La convocatoria recibió casi 600 pedidos de inscripción, una cifra que el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje, vinculó con el interés de las empresas por acceder a los servicios de la entidad. El encuentro reunió casos empresariales y propuestas sobre estrategia, innovación, inteligencia artificial, organización del trabajo, bienestar y financiamiento.

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Las pymes ocupan un lugar central en la producción, el empleo y el desarrollo económico, sostuvo Laje durante la apertura. “Este evento se enmarca en los servicios que queremos dar, tanto desde cuestiones vinculadas al asesoramiento, como en la importancia de las relaciones directas, pensando todos los temas en forma mancomunada con el Gobierno de la Ciudad”, afirmó.

El presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje

El titular de la entidad financiera agregó que el acompañamiento debe incluir recursos para enfrentar transformaciones en la economía y en la gestión de los negocios.

Incentivos fiscales para inversiones porteñas

El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, conocido como RIMI CABA, permitirá computar una parte de la inversión a cuenta de Ingresos Brutos, el Impuesto de Sellos y ABL. El subsecretario de Inversiones de la Ciudad de Buenos Aires, Augusto Ardiles, explicó que la herramienta está dirigida a quienes inviertan en el distrito. “Esta nueva herramienta acompañará al que invierta y apueste en la Ciudad de Buenos Aires, permitiendo que se tome parte del porcentaje de su inversión a cuenta de Ingresos Brutos, Impuesto a los Sellos, y ABL”, señaló.

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El régimen fija inversiones mínimas de USD 50.000 para proyectos de eficiencia energética y de USD 100.000 para microempresas. Para las medianas empresas del tramo dos, el umbral alcanza los USD 9 millones.

Entre los beneficios figura un crédito fiscal en Ingresos Brutos equivalente al 25% de la inversión, que puede aplicarse cuando el proyecto alcance un avance del 40%. También contempla exenciones del Impuesto de Sellos para contratos vinculados con la inversión y de ABL e Impuesto Inmobiliario para inmuebles construidos.

Nueve participantes del evento organizado por el Instituto PyME de Banco Ciudad posan en un escenario frente a la pantalla principal

El programa contará con un cupo fiscal anual de $150.000 millones durante dos años. Cada empresa podrá acceder, como máximo, al 10% de ese monto.

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La speaker internacional Melina Jajamovick entrevistó al gerente general del Banco Ciudad, Bruno Folino, tras la presentación de los incentivos.

Folino planteó que el banco busca ofrecer instrumentos para que los proyectos de las pymes puedan avanzar ante los cambios que atraviesa el país. “Nos acercamos a las Pymes en un escenario donde están cambiando un montón de cosas en el país. La idea es darles instrumentos nuevos, que lleven a soluciones, y para eso queremos estar cerca y acompañarlos para que sus proyectos puedan avanzar”, remarcó.

Gestión, IA y problemas cotidianos de las empresas

La adaptación al cambio, la velocidad de ejecución, el seguimiento de los números, la innovación y la competencia fueron algunos de los retos planteados por Jonatan Loidi, CEO del Grupo SET. El empresario definió a las pequeñas y medianas empresas como “el motor de un país más grande”.

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Un público numeroso escucha las ponencias en un salón durante una conferencia sobre el sector de las pequeñas y medianas empresas

Loidi comparó la estructura empresarial argentina con la española: España tiene cerca de 3,5 millones de empresas, frente a unas 500.000 en Argentina. También afirmó que el 70% de los casos de pérdida de clientes no responde al precio, sino al valor asociado al servicio que brinda cada compañía.

La inteligencia artificial fue otro de los ejes de Nodo PyMEs. Daniel Jejcic, CEO y fundador de Avenida+, y Hernán Litvac, cofundador de Icomm, repasaron la evolución acelerada de estas tecnologías y sus funcionalidades más recientes.

Ambos destacaron los costos actuales de las herramientas basadas en inteligencia artificial, aunque advirtieron que podrían encarecerse en el futuro si las compañías basan procesos del negocio en esos servicios. Su propuesta fue utilizar esa tecnología sin esperar a que otras empresas la adopten primero.

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Jajamovick, speaker y coach organizacional de Risoom, abordó con los participantes los desafíos de productividad, autonomía y liderazgo. Ante una consulta sobre qué genera más temor, la inteligencia artificial o los humanos, la mayoría de los asistentes eligió a los humanos.

Bruno Folino, gerente general del Banco Ciudad

Los consultorios del encuentro trabajaron sobre situaciones concretas de gestión. Ezequiel Yemal coordinó el espacio de empresa familiar; Leandro Falvo y Gabriel Messuti, el de finanzas; Verónica Dobronich, el de bienestar; Leo Vázquez, el de inteligencia artificial; Silvana Mondino, el de personas; y Raúl Belmonte junto con Yésica Zárate, el de estrategia.

Belmonte y Zárate identificaron la necesidad de construir una propuesta comercial clara, una estrategia con visión de futuro y un plan de acción comercial concreto. Falvo y Messuti abordaron problemas de descalce financiero y necesidades de financiamiento, y propusieron instrumentos para administrar recursos de manera más eficiente como alternativa al acopio de materiales.

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En el consultorio de inteligencia artificial, Leonardo Vázquez analizó el caso de una empresa con dificultades para elaborar reportes. El especialista indicó que la compañía no contaba con un proceso interno consolidado ni con un marco de gobernanza que asegurara la calidad de los resultados generados por esas herramientas.

Mondino orientó el análisis hacia la gestión de las personas dentro de cada pyme, con foco en conocer sus tareas, potenciar capacidades y determinar cómo generan valor a través de los procesos. Ese trabajo debe integrarse con la esencia de la empresa y su ventaja competitiva.

Dobronich examinó la relación entre los sistemas, la resistencia al cambio y el efecto de las transformaciones sobre el bienestar de las personas. Yemal sostuvo que las empresas familiares necesitan promover el diálogo entre sus integrantes y evitar postergar conversaciones necesarias.

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