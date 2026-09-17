MasterChef Celebrity arrancó sus grabaciones: las primeras imágenes de Wanda Nara con todos los famosos

En el ciclo de Georgina Barbarossa pusieron imágenes del primer día de grabaciones del reality culinario (Video: A la Barbarossa/ Telefe)

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MasterChef Celebrity ya puso en marcha las grabaciones de su nueva temporada, que contará nuevamente con Wanda Nara en la conducción y 24 figuras del espectáculo, el periodismo y el deporte. El reality culinario debutará el lunes 28 de septiembre, a las 22:15 y esta mañana A la Barbarossa (Telefe) ingresó al estudio donde se llevó a cabo la primera jornada de grabaciones donde mostraron parte de la preparación del reality culinario.

La escenografía conserva elementos de ediciones anteriores, aunque esta vez el dorado tendrá una presencia mayor. Para la grabación inicial, el estudio incluyó estrellas colgantes identificadas con los nombres de los concursantes. Con Robertito Funes desde el set, el ciclo registró cómo la conductora hacía la presentación de cada una de las figuras de la temporada.

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Los 24 participantes realizaron su presentación en el estudio antes del estreno del reality por Telefe (A la Barbarossa, Telefe)

Wanda, siempre fashionista, para el debut lució un vestido corto gris de corte sastrero, con escote cruzado tipo blazer y mangas tres cuartos. La prenda llevó un cinturón negro ancho con hebilla metálica que marcó la cintura. Completó el look con botas altas negras de caña amplia y taco alto. Llevó el pelo rubio suelto, peinado con ondas suaves y raya al costado, además de accesorios discretos: un collar con dije y pulseras.

Los 24 participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity

Luego fue el turno de la entrada de los famosos. Alejandro Lerner fue el primero en ser presentado, seguido por Elizabeth “La Negra” Vernaci, Diego Ramos, Campi, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Luck Ra, Edith Hermida, Sebastián Presta, Rocío Robles, Morena Beltrán, Marta Fort y Paula Trápani, cada uno con un look especial con ropa cómoda, pero canchera para poder cocinar y cumplir con la exigencia del programa que los obliga a correr al mercado y pasar una buena cantidad de tiempo parados.

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Luego ingresaron al estudio Nazareno Casero, Pablo Migliore, Lizy Tagliani, Mike Amigorena, La China Ansa, Juli Poggio, Pablo Giralt, Luciana Geuna, Grego Rosello, Pachu Peña y el último en hacer su entrada triunfal fue Hernán Coronel de Mala Fama. “Ahí le está robando el anillo”, interrumpió la Negra Vernaci a Robertito en el móvil, bromeando sobre la interacción del cantante de la emblemática banda de cumbia villera con la conductora, mientras confesaba que estaba “asustadisima”.

Karina Mazzocco, Julieta Nair Calvo, Diego Ramos, La Negra Vernaci y Alejandro Lerner en la primera hilera de MasterChef Celebrity

Allí se vio como el director del programa les pidió repetir una vez a los concursantes sus presentaciones para que tuvieran mayor protagonismo al entrar por primera vez a las cocinas. “Es un elencazo”, coincidieron en el ciclo de Georgina, mientras mostraban las primeras interacciones entre las figuras. Se vio a algunas confesando que estaban tomando clases privadas de cocina y a otros que recién estaban comenzando a familiarse con el programa en las clases obligatorias que tuvieron que tomar todos para aprender técnicas de cocina.

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Para comunicar el estreno, la señal difundió un día antes una divertida promo previo a la final de Gran Hermano: Generación Dorada, con una puesta inspirada en un vuelo. La conductora se mostró con uniforme de azafata y dio la bienvenida al supuesto “vuelo MasterChef 2026”, mientras los integrantes del jurado y las figuras convocadas para el certamen aparecían en distintas escenas.

Robertito Funes mostró desde el set los preparativos de la primera grabación del ciclo

El video fue presentado bajo el nombre MasterChef: El Despegue y utilizó la dinámica de un viaje aéreo para anticipar la llegada de los 24 participantes. Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana también formaron parte de la ficción, que concluyó con la frase “Ajustate el delantal, que los participantes ya están llegando”. Botana se incorporará al jurado en lugar de Donato de Santis, quien había confirmado su salida del ciclo al finalizar la edición anterior, ganada por el influencer Ian Lucas, quien debutará como jurado en la nueva temporada de MasterChef Junior que encabezará Vero Lozano.

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