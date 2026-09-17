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Se conoció la fecha de la boda de El Turco García y Mariela Prieto: de la crisis en Gran Hermano a la reconciliación

El exfutbolista y la participante del reality habrían comenzado a enviar invitaciones para un festejo de 180 personas, previsto en el Palacio D’or tras los conflictos que atravesaron durante el programa

Tras la crisis en Gran Hermano, trascendió la fecha de boda del Turco y Mariela
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Tras los pases de factura que expusieron en Gran Hermano: Generación Dorada y la ausencia de Claudio El Turco García en una boda que había sido proyectada dentro del reality, trascendió una posible fecha para el casamiento del exfutbolista con Mariela Prieto. Según informó la periodista Maru Leone en El Observador, la pareja prevé celebrar la ceremonia el sábado 17 de octubre.

La versión surge después de semanas de tensión en torno a la relación, que atravesó varios episodios durante la participación de Prieto en el programa de Telefe. En ese contexto, la boda prevista en la casa no se concretó y García no asistió, una situación que alimentó las especulaciones sobre una crisis entre ambos.

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De acuerdo con la información difundida por Leone, García y Prieto volvieron a encaminar el vínculo y comenzaron a enviar invitaciones para una celebración fuera de la televisión. El encuentro tendría lugar en el Palacio D’or, en Ituzaingó, y reuniría a cerca de 180 invitados.

Entre los convocados estarían participantes de Gran Hermano, mientras que también circuló la posibilidad de que asistan figuras de la música como Pablito Lescano y El Polaco. Por el momento, no hubo una confirmación pública de los protagonistas ni de los artistas mencionados.

La boda de Claudio García y Mariela Prieto no se concretó en la casa de Telefe y la ausencia del exfutbolista alimentó versiones de crisis
La boda de Claudio García y Mariela Prieto no se concretó en la casa de Telefe y la ausencia del exfutbolista alimentó versiones de crisis

La pareja lleva más de 30 años de relación. La exposición del vínculo durante el reality convirtió sus diferencias en tema de conversación pública, pero la fecha que trascendió plantea que ambos habrían resuelto avanzar con una ceremonia fuera de la casa de Telefe.

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La eventual boda quedaría programada para el 17 de octubre, mientras se aguarda una comunicación de García o Prieto que confirme los detalles del festejo.

Semanas antes de que trascendiera la posible fecha del casamiento, Mica Viciconte contó en La Jugada, el ciclo de streaming de Telefe, que había conversado con Claudio García y que el exfutbolista le había enviado dos mensajes de voz para Mariela Prieto.

En el primero, García se refirió a la exposición de su pareja en Gran Hermano: Generación Dorada y al momento que atravesaban. “Me pone muy feliz que sea tu momento. Ya lo hablamos. Vos jugaste de adentro, yo de afuera. Te acompañé siempre”, sostuvo. También definió el vínculo como “un matrimonio divertido” y señaló que, pese a sus diferencias, ambos eran felices.

El exfutboliista comenzó a reparar la relación con su pareja tras el paso de ella por la casa de Gran Hermano (Video: La Jugada-Stream Telefe)

El segundo audio se centró en el casamiento, después de las versiones que surgieron en torno a la relación dentro de la casa. “Por más que se enoje la gente, que sea un show, que sea un juego, el casamiento es sagrado”, afirmó García. Luego agregó que, si decidían formalizar la unión, lo harían “en el registro civil y después en una iglesia”. Prieto respondió con una exclamación al escuchar el mensaje.

La referencia tuvo lugar luego de una actividad organizada por el reality: Prieto vistió un diseño de Roberto Piazza para una noche de bodas y aguardó frente al altar, pero García no se presentó. Mientras otras parejas participaron de la propuesta ante Andrea del Boca, quien ofició como jueza de paz, la participante quedó sola ante sus compañeros y las cámaras.

En la entrevista con Viciconte, Prieto aclaró que ella había sido reticente a casarse. “La que no se quiso casar nunca fui yo, ¿viste? Él muchas veces me ofreció casamiento”, expresó. La declaración contrastó con la lectura que se había instalado tras la ausencia del exdelantero en la ceremonia televisiva.

El casamiento fuera de la televisión se realizaría en el Palacio D’or de Ituzaingó y reuniría a cerca de 180 invitados
El casamiento fuera de la televisión se realizaría en el Palacio D’or de Ituzaingó y reuniría a cerca de 180 invitados

La participante también habló sobre los efectos de la experiencia en su vida personal. “Sí, completamente. No cambiaría hoy nada de lo que sucedió. Las cosas por algo suceden”, respondió cuando Viciconte le planteó que el paso por la casa la había cambiado.

Prieto relató, además, que el acompañamiento de su hijo fue determinante durante su estadía en el programa. “Me di cuenta de los valores que tiene mi hijo. Me dijo: ‘Mamá, vos brillá’”, contó. En cuanto a la pareja, consideró que la exposición les permitió revisar asuntos pendientes y sostuvo que el proceso podía resultar constructivo.

La historia entre Prieto y García, juntos desde hace más de 30 años, se convirtió en uno de los temas recurrentes de la temporada. La cercanía de ella con el participante Emanuel Di Gioia, con bailes, momentos de complicidad y un beso durante una dinámica del ciclo, incrementó la tensión entre ambos.

García cuestionó esa situación cuando visitó la casa en el segmento de los congelados. Según se vio al aire, dijo que lo ocurrido “no le gustó un carajo”. Tras la salida de Prieto del reality, la pareja inició un acercamiento que ahora coincide con las versiones sobre una ceremonia fuera de la televisión.

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