Video: un hombre quedó tendido en el suelo y no lo pudieron asistir porque su perro no dejó que nadie se acerque

El episodio ocurrió un martes por la mañana en el centro de Mendoza: tres móviles policiales y un vehículo de Tránsito Municipal acudieron al lugar, pero el animal mordió a uno de los agentes que intentó esquivarlo para llegar hasta el hombre tendido en la vía pública

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El martes por la mañana en el centro de Mendoza, tres móviles policiales y un vehículo de Tránsito Municipal llegaron hasta la intersección de Federico Moreno y Alem tras el llamado de emergencia por un hombre que yacía inconsciente en la vía pública. Lo que encontraron al intentar asistirlo no figuraba en ningún protocolo: un perro negro que no permitía que nadie se acercara.

El animal, al que quienes lo conocen llaman “Moreno” o “Negrito”, se plantó entre su dueño y los efectivos. Mostrando los dientes y ladrando de forma sostenida, mantuvo a raya a todos los que intentaron aproximarse al hombre. Uno de los agentes sufrió una mordedura al intentar esquivarlo para comprobar el estado de salud del sujeto, que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

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Fue el personal de la Policía Rural quien finalmente logró manejar la situación, cuando le colocaron una correa al perro y lo retiraron momentáneamente del lugar para que los efectivos pudieran brindar la asistencia médica necesaria.

Las imágenes del episodio circularon por las redes sociales. En ellas se ve a Moreno firme junto al cuerpo del hombre, sin ceder ante la presencia de uniformados ni de los vehículos oficiales estacionados alrededor. El material se difundió con rapidez en redes sociales y puso en primer plano la situación del animal, cuyo paradero y bienestar pasaron a ser el centro de la atención pública una vez que las aguas se calmaron en el lugar.

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El refugio Ángeles de Cuatro Patas se hizo cargo del cuidado del perro y lo derivó a un tránsito pago, cuyos gastos asume la propia organización

Tras el operativo, el refugio Ángeles de Cuatro Patas se hizo cargo del cuidado de Moreno. La organización lo derivó a un tránsito pago —una modalidad en la que el animal reside en una casa particular mientras espera una resolución definitiva—, cuyos gastos asume el propio refugio.

Según informó la entidad en su cuenta de Instagram, el perro está bajo techo, con comida y agua disponibles en todo momento, y con los estudios veterinarios correspondientes ya realizados. “Moreno se encuentra en un excelente estado”, precisó la organización en la misma publicación, donde también aclaró que el animal se lleva bien con los gatos y que tiene un carácter cariñoso.

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Ante la circulación de distintas versiones sobre el destino del perro, Ángeles de Cuatro Patas emitió un comunicado oficial para precisar la situación. “Entre tantas versiones que circulan, aclaramos cómo son las cosas: el perrito se encuentra en un tránsito pago, está bien de salud, antes de que vuelva con su ‘dueño’ vamos a esperar a que esa persona esté apta para cuidar de él”, indicó la organización en el texto publicado en la red social.

El comunicado también abordó la cuestión del vínculo entre el hombre y el animal. La palabra “dueño”, explicó el refugio, se utilizó entre comillas por una razón concreta: vecinos de la zona manifestaron que la persona que estaba con Moreno al momento del episodio podría no ser el propietario real del perro. “Esta es justamente una de las cuestiones que buscamos esclarecer antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro”, señaló la entidad en el mismo documento.

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El perro, conocido como Moreno o Negrito, se plantó entre su dueño y los efectivos, mostró los dientes y ladró de forma sostenida (Foto: Instagram/angelesde4patass)

Con ese punto aún sin resolver, la organización estableció un criterio claro para lo que viene. Si, una vez conocida la situación del responsable, se constata que el animal podrá contar con un entorno seguro, alimentación, cuidados y las condiciones necesarias para una vida digna, Moreno será devuelto.

De lo contrario, el refugio iniciará la búsqueda de un nuevo hogar para él. “Nuestro único objetivo es y será velar por el bienestar de Moreno, independientemente de cualquier otra circunstancia”, concluyó el comunicado, que acumuló más de 1.000 “me gusta” en Instagram.