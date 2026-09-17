Realizarán nuevas obras de renovación en las líneas de subte: modernizarán las formaciones, ascensores y escaleras

La Línea B recibirá 174 coches 0 km a principios de 2027 para reemplazar una flota con más de 60 años de antigüedad

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La red de subtes de Buenos Aires se prepara para una de las transformaciones más amplias de su historia, con un paquete de obras que abarca desde la renovación de flotas y el reemplazo de escaleras mecánicas hasta la construcción de una nueva línea subterránea.

Subterráneos de Buenos Aires (SBA) y el Ministerio de Infraestructura porteño llevan adelante una serie de adquisiciones y trabajos con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios, garantizar mayor seguridad y reducir la tasa de fallas en todo el sistema. El eje central de esa agenda es la llegada de 174 nuevos coches para la línea B, prevista para principios de 2027, una renovación que transformará el recorrido entre las cabeceras Leandro Alem y Juan Manuel de Rosas.

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La urgencia de esa renovación es concreta: los trenes que hoy circulan por la Línea B tienen más de 60 años de antigüedad. “La Línea B, la más utilizada de la red, tiene coches con más de 60 años de antigüedad. Por eso decidimos renovar la flota entera con coches 0 km”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. También vinculó ese proyecto con la licitación de la futura línea F: “Esto se suma a la licitación de la nueva Línea F, la primera en construirse en casi veinte años. Nuestra prioridad es que la movilidad en la Ciudad sea cada vez más ágil y eficiente”.

Los nuevos coches de la Línea B tendrán aire acondicionado, cámaras de seguridad, información visual y auditiva, iluminación led antivandálica y sistema de señales CBTC

Los vehículos que reemplazarán a la histórica flota serán cero kilómetros e incorporarán aire acondicionado, cámaras de seguridad, sistema de información a los pasajeros —tanto visual como auditivo—, iluminación LED antivandálica y asientos longitudinales. Además, estarán preparados para operar con un sistema de señales de tipo CBTC. Junto con los coches, se ejecutarán obras complementarias: la renovación del sistema eléctrico y el recambio de vías y aparatos de vías.

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En paralelo, las líneas A y C también recibirán material rodante: 50 coches comenzarán a llegar al país a partir de enero, con el propósito de mejorar la frecuencia en esos ramales. “El subte es una pieza fundamental de la movilidad de la Ciudad. Por eso, invertir en su presente y proyectar su crecimiento hacia el futuro es clave para tener una red cada vez más conectada, moderna y eficiente”, sostuvo Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura.

Uno de los proyectos en marcha más recientes es el Plan de Renovación de Escaleras Mecánicas, que prevé el reemplazo de 84 equipos considerados obsoletos. Esa cifra equivale a cerca del 30% del total de la red. La distribución por línea es la siguiente: 2 para la Línea A, 31 para la B, 11 para la C, 29 para la D, 10 para la E y 1 para la H.

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El Plan de Renovación de Escaleras Mecánicas prevé reemplazar 84 equipos obsoletos, cerca del 30% del total de la red de subtes

El plan se organiza en tres etapas: la primera ya concluyó con la renovación de siete equipos en seis estaciones —Pueyrredón y José Hernández (línea D), San Juan (línea C), Varela y General Urquiza (línea E) y Venezuela (línea H)—. La segunda, que incluye 36 escaleras, está en plena ejecución, mientras que la tercera se encuentra en proceso de licitación.

El motivo detrás de esa urgencia lo explicó el presidente de SBA, Javier Ibañez: “Impulsamos varios proyectos vinculados a medios de elevación, para mejorar la circulación y la accesibilidad en las estaciones. Vamos a instalar nuevos ascensores y a renovar escaleras mecánicas que tienen entre 24 y 31 años, cuando la vida útil de una escalera es de 25. Por ende, son equipos que tienen un índice de fallas más elevado”.

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En esa misma línea, el Plan de Accesibilidad contempla la instalación de doce ascensores distribuidos en diferentes estaciones. Ya comenzaron las obras para colocar un equipo en Federico Lacroze (línea B, sentido a Leandro N. Alem) y otro en Plaza de los Virreyes (línea E). Además, avanza la licitación para instalar seis ascensores en José Hernández y Olleros (línea D), y otros cuatro en Agüero y Scalabrini Ortiz (también línea D), con el fin de garantizar accesibilidad plena en esas estaciones.

Entre otros avances de infraestructura, finalizó la obra en la Central Obelisco, que mejoró la circulación en uno de los puntos más transitados de la red. También continúa la obra del “loop del Premetro”, orientada a conectar los dos ramales y mejorar la operación del servicio. Dentro del Plan de Renovación Integral de Estaciones, ya se valoraron veinte estaciones y los trabajos siguen en otras once.

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La Línea F comenzará sus obras en 2027, tendrá 12 estaciones a lo largo de 9,8 kilómetros y podrá transportar a más de 450 mil personas por día

A eso se suma la ampliación del taller Congreso de Tucumán: la obra permitirá duplicar la superficie de la cochera y del taller, lo que ampliará la cantidad de formaciones en las que se podrá trabajar de forma simultánea y resultará en un mantenimiento más ágil, más coches disponibles y mejor frecuencia en el servicio diario.

De todos los anuncios, el de mayor alcance es el inicio de las excavaciones de la Línea F, la primera línea subterránea en construirse en casi veinte años. Las obras comenzarán durante 2027 y, cuando estén concluidas, se espera que la línea pueda transportar a más de 450 mil personas por día.

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El recorrido tendrá una extensión de 9,8 kilómetros e incluirá 12 estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Díaz, Ecoparque y Pacífico. La línea vinculará transversalmente todas las líneas existentes de la red y conectará con la estación Palermo de la línea San Martín —parte del sistema ferroviario más transitado del país, por donde circulan algo más de un millón de pasajeros a diario—. Las estaciones contarán con los últimos adelantos tanto en construcción como en tecnología.