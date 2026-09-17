Quiénes son los invitados que le pondrán su sello a la batalla por el rating este fin de semana

Juana Viale, Andy Kusnetzoff, Diego Leuco y Carina Zampini alimentan la competencia por el rating del fin de semana entre eltrece yTelefe

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El fin de semana televisivo tendrá cuatro propuestas con invitados de la política, el espectáculo, la música y el deporte. La Noche de Mirtha (eltrece), Podemos Hablar (Telefe), Almorzando con Juana (eltrece) y La Peña de Morfi (Telefe) confirmaron sus invitados.

El sábado, desde las 21.30, Juana Viale estará nuevamente al frente de La Noche de Mirtha. Más allá de que Mirtha ya fue dada de alta tras el cuadro respiratorio que la obligó a internarse en el Sanatorio Mater Dei durante poco más de una semana, la Chiqui se sigue recuperando en su casa y será su nieta quien conducirá la mesa.

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Juana Viale deslumbró con su look en la conducción de su programa (Gentileza: Almorzando con Juana)

La mesa de Viale reunirá al actor Guillermo Pfening, quien acaba de estrenar la película Romeo y Ofelia; a la actriz e influencer Juana Repetto, conductora de Más minas que mamás; y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Guillermo Pfening

Jesica Bossi

Martín Menem

También participarán la periodista y conductora Jésica Bossi y el actor y humorista Álvaro Navia.

En el mismo horario, Andy Kusnetzoff conducirá una nueva edición de Podemos Hablar por Telefe.

Andy Kusnetzoff

En esta ocasión, el conductor tratará de profundizar en las historias personales de Nati Jota, el exfutbolista Mauro Zárate, Sol Pérez, el actor Alejandro Awada y la modelo Eliana Guercio.

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Sol Pérez

Alejandro Awada

Domingo, entre La Peña... y Juana

El domingo, a las 13.30, Diego Leuco y Carina Zampini conducirán una nueva edición de La Peña de Morfi por Telefe. Como es habitual en el ciclo, la oferta musical será mucha y variada. Hay para todos los gustos. El programa contará con actuaciones y la palabra de Víctor Heredia, Karina “La Princesita”, Jorge Rojas y el grupo Bandana.

Diego Leuco y Carina Zampini conducen La peña de morfi (Gentileza Prensa Telefe)

Otra de las marcas registradas de La Peña... sln los segmentos de humor. En ese rubro estarán Los Midachi junto a La Tota. En la emisión participarán además Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro con sus recetas, mientras que Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola estarán a cargo de los segmentos de humor. El espacio deportivo Lo del Turco, con Claudio “Turco” Husaín, completará la propuesta dominical de Telefe.

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Como para alimentar el duelo entre clásicos rivales, unos minutos más tarde arranca la propuesta de eltrece: desde las 13.45, Juana Viale tendrá una nueva mesaza en Almorzando con Juana, el clásico programa que continúa con el histórico formato de los almuerzos televisivos que durante décadas condujo Mirtha Legrand.

Franco Masini

Como ocurre cada fin de semana, la conductora recibirá a distintas personalidades del espectáculo, el deporte y la cultura para compartir una charla distendida en la tradicional mesa del programa, donde suelen mezclarse actualidad, anécdotas y momentos de humor.

Leonor Benedetto

En esta ocasión, la conductora tendrá una variada mesa cargada de figuras, entre ellas Franco Masini quien protagoniza en la obra teatral Dribbling en el Paseo La Plaza, además de destacarse en el mundo de la moda internacional.

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También estarán la gran actriz Leonor Benedetto; la actriz y cantante Rochi Hernández; el actor y productor Jorge “Carna” Crivelli; y el cocinero y creador de “Chef Sale” Valentín Galdón Ritvo.

Los cuidados de Mirtha después del alta

Consultado específicamente sobre las precauciones que debería tomar Mirtha luego de la internación, el doctor Guillermo Capuya se refirió a los cuidados generales que recomienda para los adultos mayores, especialmente después de atravesar una enfermedad respiratoria.

Mirtha Legrand

En primer lugar, destacó la importancia de tener el calendario de vacunación al día, con las dosis contra la gripe y el COVID. “No solamente la de gripe, COVID, un montón de cosas que pueden suceder, por lo tanto debe tenerlas”, explicó.

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El médico también hizo una aclaración respecto del frío y las enfermedades respiratorias. Según señaló, las bajas temperaturas por sí solas no son las que provocan una infección, aunque sí existen factores vinculados a la exposición y a las vías respiratorias que deben tenerse en cuenta. “El frío en realidad no enferma, lo que tiene que cuidarse es la parte respiratoria superior”, aclaró.