Jorge Pinarello, creador de Te lo resumo: “Antes había que elegir qué mirar; ahora hay que elegir qué no mirar”

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Jorge Pinarello presentó Érase una vez en un videoclub, una historia generacional e íntima situada en los años 90, y habló en Infobae a la Tarde sobre cine, televisión, videoclubes y las nuevas formas de consumir ficción. El creador de Te lo resumo también defendió los videos que condensan películas y series, cuestionó la duración de algunas producciones y repasó las ficciones argentinas e internacionales que marcaron su recorrido como espectador.

Uno de los puntos centrales de la charla fue el cambio en la cantidad de opciones disponibles. Pinarello recordó una televisión en la que la programación imponía buena parte de lo que podía verse. “Antes era: está esto. Está Videomatch, no hay otra cosa”, explicó.

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Su infancia estuvo marcada por una oferta amplia en términos de géneros, pero limitada por la cantidad de canales y horarios. “Yo estaba todo el día, miraba la tele. Me gustaba mucho ver cualquier cosa”, contó. Entre sus recuerdos mencionó novelas, Dragon Ball y Videomatch, además de otras ficciones que formaban parte de la programación cotidiana.

El videoclub ofrecía una alternativa, aunque también tenía sus propias restricciones. Pinarello recordó que podía pasar horas recorriendo los estantes y mirando las tapas de las películas antes de elegir. Los VHS eran costosos y el alquiler era la forma habitual de acceder a muchos títulos.

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La televisión abierta también tenía una circulación diferente del cine. Pinarello explicó que algunas películas llegaban varios años después de su estreno y que, cuando debían entrar en una programación determinada, podían ser recortadas. Al hablar de Titanic, contó que recién pudo verla completa recientemente y recordó que una película de tres horas no podía entrar de la misma manera en la grilla televisiva.

Jorge Pinarello defendió los videos que condensan películas y series y afirmó que no existe una única manera correcta de consumir ficción (Infobae en Vivo)

Hoy, según describió, ocurre lo contrario: el problema es la cantidad de contenido. Puede pasar mucho tiempo recorriendo un catálogo de streaming y terminar sin elegir una película. El cambio no fue solamente tecnológico; también modificó el comportamiento del espectador.

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“El consumo no es igual para todos”

Esa transformación apareció con más claridad cuando la conversación llegó a Te lo resumo y a los videos que condensan películas y series.

Pinarello cuestionó la idea de que existe una única manera correcta de consumir una obra. “El consumo no es igual para todos. A todos no les gusta el cine de la misma forma y eso hay que entenderlo”, sostuvo.

Su argumento parte también de una experiencia personal. Contó que hay series que considera malas, pero que sigue viendo porque quiere conocer el final. “No me gusta, no sé por qué estoy viendo eso, pero quiero saber cómo termina”, explicó.

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En esos casos, incluso utiliza la velocidad de reproducción. “He visto series en 1.5x, que Netflix lo ofrece ya como un servicio. Solo me interesa saber cómo termina, a dónde va esto”, señaló.

Para Pinarello, ese tipo de espectador no necesariamente tiene menos interés por una historia. Puede interesarle la trama, pero no estar dispuesto a invertir ocho o diez horas para llegar al desenlace.

La misma lógica, planteó, puede aplicarse al cine y las series: hay quienes quieren ver una obra completa, otros prefieren una versión resumida y también están quienes simplemente quieren saber qué sucede.

Jorge Pinarello presentó Érase una vez en un videoclub y repasó el paso de la televisión abierta y los VHS al streaming y los resúmenes de películas (Infobae en Vivo)

Su mirada sobre la ficción argentina

Pinarello también habló de las condiciones en las que se producen las tiras diarias en Argentina. Según explicó, la necesidad de generar un capítulo por día puede derivar en errores de continuidad, cambios abruptos y actuaciones desparejas. “Se hace tan rápido que mil cosas salen mal, y no importan, porque tiene que salir un capítulo por día”, afirmó.

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Dentro de la ficción argentina destacó a Los Simuladores, a la que definió como “la mejor serie de la historia de la televisión”, y también mencionó Okupas como una producción cuya valoración creció con el paso del tiempo.

En el caso de Prison Break, cuestionó el alargamiento de una historia que, según recordó, había sido pensada originalmente para una temporada más acotada. Para Pinarello, la necesidad de prolongar una serie cuando funciona puede terminar afectando su estructura.

Sobre Lost hizo una evaluación similar respecto de su desenlace, aunque separó ese aspecto de la experiencia general que produjo la serie. También habló de Game of Thrones, Dexter y Star Wars a partir de la discusión sobre finales polémicos. “Uno tiene que recordar los momentos felices que le dio”, sostuvo. Sobre la serie de HBO fue todavía más concreto: “No me puedo enojar con Game of Thrones. Me hizo feliz”.

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Pinarello cuestionó la duración de algunas películas, los finales de series como Lost, Game of Thrones y Dexter, y las representaciones de Argentina en producciones extranjeras (Photo by Steve Jennings/WireImage)

La duración de las películas y las representaciones de Argentina

Otro de los temas fue la duración de los largometrajes. Pinarello cuestionó la tendencia a extender películas durante tres horas cuando la historia no lo necesita. “Para mí no cualquiera puede hacer una película de tres horas. Tenés que justificar que dura tres horas”, afirmó.

La discusión también alcanzó a las producciones extranjeras que representan a la Argentina. Pinarello cuestionó algunas decisiones de las ficciones estadounidenses, en especial el uso recurrente del país como escenario de historias vinculadas con nazis. “Siempre vienen a buscar los nazis a la Argentina. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde salieron?”, planteó.

Sobre Breaking Bad, también cuestionó los acentos y algunas representaciones latinoamericanas que, desde su perspectiva, pueden resultar poco verosímiles para el público de la región.

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Su nuevo libro recupera el mundo audiovisual de los años 90, pero buena parte de la entrevista estuvo atravesada por una pregunta mucho más actual: qué hacemos con la enorme cantidad de contenido que tenemos disponible.

Pinarello creció cuando elegir una película significaba recorrer un videoclub o esperar una emisión televisiva. Hoy trabaja en un ecosistema en el que sobran películas, series, plataformas y formatos. El videoclub desapareció, pero la elección sigue siendo el centro del problema: antes había que encontrar algo para mirar; ahora hay que decidir entre todo lo que tenemos para ver.

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