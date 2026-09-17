República Dominicana

Remesas en República Dominicana: el dato de agosto que sorprendió al Banco Central

La autoridad monetaria confirmó un salto frente a 2025 y otro avance respecto de julio, mientras analiza cómo ese empuje desde el exterior se conecta con el mercado cambiario y el consumo familiar

Una mano en primer plano exhibe varios billetes de dólares de distintas denominaciones. Al fondo, una calle con personas y una oficina de Western Union y Cambio de Divisas.
Una mano sostiene billetes de dólares estadounidenses frente a una oficina de cambio y envío de dinero, mientras personas esperan en la calle en República Dominicana, ilustrando el impacto de las remesas en la economía local. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La República Dominicana recibió 8,432.7 millones de dólares en remesas entre enero y agosto de 2026, una cifra que representó un aumento de 6.5% respecto del mismo período del año anterior, según informó este jueves el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

El flujo de recursos enviados desde el exterior mantuvo su crecimiento durante agosto, cuando ingresaron USD 1,116.3 millones. Ese resultado fue 6.7% superior al registrado en agosto de 2025 y superó en 1.8% el monto contabilizado en julio de este año, de acuerdo con el comunicado de la autoridad monetaria.

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Las remesas son una de las principales fuentes de divisas para la economía dominicana y tienen incidencia en el consumo de los hogares receptores, además de su aporte a la disponibilidad de moneda extranjera en el mercado local.

Estados Unidos concentró más de cuatro de cada cinco dólares enviados en agosto

Estados Unidos volvió a ocupar el primer lugar entre los países de origen de las remesas. Durante agosto, los envíos procedentes de ese país alcanzaron los USD 805.6 millones, equivalentes al 80.8% del total informado por el Banco Central.

Mapa de República Dominicana, billetes de dólar, avión, barco mercante, velero, isla con palmeras, monedas, edificios y nubes.
El mapa de República Dominicana muestra el ingreso de billetes de dólar que se distribuyen por su territorio y simbolizan un flujo económico y financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad vinculó ese desempeño con el comportamiento de la economía estadounidense, en especial con la actividad del sector servicios. El BCRD señaló que una parte relevante de los dominicanos que viven en Estados Unidos trabaja en ese segmento de la economía. España ocupó el segundo puesto, con USD 66.6 millones remitidos en agosto, cifra equivalente al 6.7% del total. El dato confirma el peso de los dos principales destinos de la diáspora dominicana en la entrada de recursos al país caribeño.

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El banco emisor indicó que, después de Estados Unidos y España, se ubicaron Italia, con el 1.4% de las remesas; Haití, con el 1.2%; y Suiza, con el 1.1%. También se registraron transferencias desde Francia, Canadá, Alemania y otros países.

El peso dominicano acumuló una apreciación del 7.6% frente al dólar

El Banco Central de la República Dominicana sostuvo que el ingreso de remesas contribuyó a la disponibilidad de divisas y a la estabilidad del mercado cambiario. La institución señaló que, al cierre de agosto, el peso dominicano acumulaba una apreciación de 7,6% respecto del dólar respecto de diciembre de 2025.

La evolución de la moneda se produjo en un contexto de mayores ingresos externos, entre los que las remesas ocupan un lugar destacado. El BCRD atribuyó parte de esa dinámica al aumento de las transferencias familiares recibidas desde la comunidad dominicana residente fuera del país.

La autoridad monetaria no detalló en el comunicado la distribución de los recursos por destino dentro del país ni el número de operaciones realizadas. Sí remarcó que el comportamiento de agosto prolongó la tendencia positiva observada durante 2026.

Billetes de pesos dominicanos extendidos en abanico, un mapa acuarela de la República Dominicana y varias flechas azules y doradas.
Billetes de pesos dominicanos se despliegan junto a un mapa de la República Dominicana con flechas que indican movimientos económicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las remesas hacia República Dominicana sumaron USD 6,219.3 millones entre enero y junio de 2026, un aumento interanual de 6.7% que reforzó la entrada de divisas en un escenario de mayores precios del petróleo y presiones inflacionarias internacionales. El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que estos envíos cobraron mayor peso ante la reducción del ingreso disponible de los hogares.

Solo en junio ingresaron USD 1,049.3 millones, USD 125.5 millones más que en el mismo mes de 2025. El incremento interanual mensual fue de 13.6%, superior al 10.6% registrado en mayo, de acuerdo con los datos divulgados por la autoridad monetaria.

Para el cierre de 2026, el Banco Central proyectó remesas por encima de USD 12,200 millones, ingresos turísticos superiores a USD 11,900 millones y exportaciones cercanas a USD 17,300 millones. También estimó inversión extranjera directa por más de USD 5,300 millones, otros servicios exportados por unos USD 3,200 millones y un ingreso total de divisas superior a USD 50,200 millones.

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