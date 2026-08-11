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Banco Ciudad presentó su primer reporte integrado y detalló su balance 2025

El documento combina el desempeño financiero con información sobre gestión ambiental, social y de gobierno corporativo, y fue elaborado bajo estándares GRI y SASB junto con lineamientos de la Fundación IFRS

Banco Ciudad
El resultado neto de 2025 fue de $129.441 millones y el retorno sobre el patrimonio alcanzó 7,3 por ciento
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El Banco Ciudad presentó su primer Reporte Integrado, un documento que reúne el balance económico de la entidad para 2025 con su impacto social, ambiental y de gobernanza y que muestra un ejercicio con ganancias, expansión del crédito, avance en finanzas sostenibles y cambios internos en diversidad, inclusión y digitalización.

El informe ubica a la entidad entre los 10 principales bancos del sistema financiero argentino por asistencia crediticia al sector privado. También señala que mantuvo su cuota de mercado y registró indicadores de mora por debajo del promedio del sistema.

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El resultado neto de 2025 fue de $129.441 millones y el retorno sobre el patrimonio alcanzó 7,3 por ciento. Ese nivel de rentabilidad equivalió a 1,6 veces el promedio del sistema financiero.

Guillermo-A-Laje-presidente-del-Banco-Ciudad
Guillermo A. Laje

Guillermo A. Laje, presidente del banco, resumió ese desempeño al presentar el documento: “En 2025, consolidamos nuestros resultados económicos, acompañamos a los sectores que dinamizan la actividad y volvimos a generar dividendos para el desarrollo de la Ciudad”.

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El crédito hipotecario y a pymes concentró una parte central de la actividad

Uno de los ejes del reporte fue el financiamiento para vivienda. El banco desembolsó $247.343 millones en hipotecas y concretó cerca de 2.700 operaciones durante el período.

Del total de esos préstamos, el 82% correspondió a viviendas ubicadas en CABA. A mediados de 2025, esa actividad representó el 21,8% de las operaciones inmobiliarias con garantía hipotecaria de la ciudad.

El financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas sumó $250.000 millones. El foco estuvo puesto en comercio y servicios de la Ciudad de Buenos Aires, sectores que explicaron el 53% de la cartera en pesos de la entidad.

El informe ubica a la entidad entre los 10 principales bancos del sistema financiero argentino por asistencia crediticia al sector privado

El reporte también incorporó el costado no financiero de esa asistencia. Las acciones de capacitación llegaron a más de 7.200 usuarios de la plataforma web del Instituto Pyme y a 280 instituciones que participaron en talleres presenciales de educación financiera.

Esas actividades alcanzaron a más de 15.000 personas. Entre los destinatarios figuraron jóvenes de 13 a 18 años de escuelas secundarias, universitarios, docentes, adultos mayores y emprendedores.

Digitalización, sostenibilidad y cambios de gobernanza

En materia de finanzas sostenibles, el documento destacó el financiamiento de proyectos vinculados con la adquisición de bienes de capital con impacto ambiental positivo. Uno de los destinos mencionados fue la reconversión a GNC de unidades de transporte público de pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires.

La transformación digital apareció como otro de los capítulos centrales del primer reporte integrado. El crecimiento de la billetera digital Buepp permitió superar las 600.000 descargas y generó más de 120.000 nuevos clientes.

Esa herramienta reunió en una sola plataforma pagos, transporte, servicios, inversión y crédito. El banco la definió como su billetera urbana.

Durante el último año, la entidad además profundizó procesos de modernización interna. Según el documento, ganó agilidad operativa y adoptó inteligencia artificial en distintos procesos, un trabajo que fue reconocido como caso de éxito por Microsoft y Meta.

El banco desembolsó $247.343 millones en hipotecas y concretó cerca de 2.700 operaciones durante el período

El apartado de gobernanza consignó avances en políticas organizacionales de transformación, diversidad e inclusión. Entre ellos, el Programa Motoras, basado en los lineamientos WEPs, duplicó la presencia femenina y la diversidad en los cuadros de liderazgo de la institución.

El Reporte Integrado 2025 del Banco Ciudad fue elaborado bajo estándares internacionales GRI y SASB e incorporó los lineamientos de la Fundación IFRS del Marco Reporte Integrado.

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