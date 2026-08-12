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TGN designó a su nueva jefa de Relaciones Comunitarias y Sostenibilidad

La compañía informó que Mariana Jourdan asumirá el área enfocada en sustentabilidad y vínculo con comunidades

Mariana Jourdan TGN portada
Mariana Jourdan
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TGN designó a Mariana Jourdan como jefa de Relaciones Comunitarias y Sostenibilidad.

Jourdan es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con más de 15 años de trayectoria en sustentabilidad corporativa, gestión de programas de impacto social y relacionamiento con grupos de interés de los sectores público, privado y social. Según el comunicado de la trasportadora de gas, trabajó en Toyota Argentina en roles vinculados a Sustentabilidad y Comunicación ESG, donde lideró iniciativas de inversión social, comunicación de sostenibilidad y elaboración de reportes bajo estándares internacionales.

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TGN opera y mantiene más de 11.300 km de gasoductos de alta presión y 22 plantas compresoras, y que transporta el 40% del gas inyectado en gasoductos troncales argentinos a través de los Gasoductos Norte y Centro Oeste

Su accionista controlante es Gasinvest, con el 56% del capital social (de Tecpetrol, de Techint, y Compañía General de Combustibles (CGC), de Corporación América); el 24% pertenece a SouthernCone Energy Holding Company y el 20% restante cotiza en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

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