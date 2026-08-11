El Grupo Bimbo abrió la inscripción para la 11° Bimbo Global Race en Palermo

La Bimbo Global Race se realiza de manera simultánea en más de 20 países

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Grupo Bimbo abrió la inscripción para la 11° edición de la Bimbo Global Race, que se correrá el 13 de septiembre en Palermo.

La compañía anunció que donará 20 rebanadas de pan por cada inscripto.

La iniciativa acumula más de 30 millones de rebanadas entregadas en el mundo desde su creación. En Argentina, tras superar las 213.000 rebanadas donadas el año pasado, la meta para esta edición es alcanzar más de 260.000 y destinarlas al Banco de Alimentos.

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El gerente general de Grupo Bimbo, José Zavalía Lagos, sostuvo durante su discurso: “En Grupo Bimbo creemos que una empresa puede y debe ser un agente de cambio. Creemos en la fuerza de las acciones colectivas y en que cuando trabajamos juntos por un bien común, suceden cosas extraordinarias”. También afirmó: “Por eso decimos que en esta carrera ganamos todos: quienes corren, quienes ayudan y quienes reciben”.

La Bimbo Global Race se realiza de manera simultánea en más de 20 países, y Argentina figura entre los de mayor participación. La carrera cuenta con apoyo de autoridades gubernamentales, deportistas y figuras del espectáculo como embajadores.

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Los participantes pueden anotarse en 3k, 5k y 10k, además de la versión kids. La inscripción se realiza en el sitio oficial bimboglobalrace.com.ar.