Interbanking designó a su nuevo CEO

Sebastián Böttcher

Interbanking designó a Sebastián Böttcher como nuevo CEO de la compañía. La firma señaló que quedará a cargo de liderar la evolución del negocio y de impulsar un ecosistema digital financiero confiable para las organizaciones.

Böttcher integra Interbanking desde 2022. Se desempeñó como CCO y promovió la transformación del negocio, con foco en la suite de soluciones desarrollada en los últimos cuatro años.

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“Es un orgullo para mí liderar Interbanking, una compañía que no para de crecer e innovar, que busca adaptarse a los nuevos desafíos de un mercado cada vez más ágil y competitivo. Hay una vara alta, con buenos resultados y expansiones en el portafolio de productos, y confiamos en seguir impulsandonos a mejorar. Continuaremos poniendo al cliente en el centro, trabajando con escucha activa y espero sumar mi impronta personal en esta nueva etapa, ahora como CEO”, afirmó Böttcher, según el comunicado.

Interbanking se presenta como una suite de soluciones para la digitalización de las finanzas corporativas en Argentina y afirmó que más del 89% de las grandes empresas del país utiliza sus herramientas para gestionar la operatoria administrativo-financiera. También indicó que su propuesta conecta a las compañías con el sistema financiero, organismos públicos y su cadena de valor.

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