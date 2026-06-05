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Santander lanzó una campaña mundialista centrada en el concepto de las casas como sedes

La propuesta toma como base una póliza del hogar y pone el foco en quienes reciben a familiares y amigos para ver partidos, con la promesa de respaldo y auxilios ante incidentes domésticos

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Un balón de fútbol blanco y negro rompe un cristal en primer plano, con fragmentos de vidrio volando. Al fondo, se ve un jardín con árboles y personas borrosas
La campaña se apoya en una escena habitual de cada torneo: las casas como punto de reunión para festejos, cábalas y emociones compartidas

Santander lanzó esta semana una campaña publicitaria por el Mundial basada en el concepto de “Seguro de sedes”, una propuesta creativa que pone el foco en quien abre su casa para ver los partidos con amigos y familiares.

La iniciativa parte del Seguro de Vivienda y busca destacar la tranquilidad de contar con protección para el hogar y con servicios de asistencia ante imprevistos domésticos que pueden aparecer cuando se reciben invitados, según destacó en un comunicado Banco Santander Argentina.

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Primer plano de un televisor con la pantalla rota y líneas de colores, con un control remoto negro incrustado. La pantalla muestra un partido de fútbol con un jugador y público de fondo
La campaña estará disponible en redes sociales y medios digitales desde esta semana

La campaña se apoya en una escena habitual de cada torneo: las casas como punto de reunión para festejos, cábalas y emociones compartidas. En ese marco, el mensaje remarca coberturas del seguro para ciertos bienes ante eventos accidentales y asistencias para resolver situaciones inesperadas dentro del hogar, siempre de acuerdo con los alcances, límites y sumas aseguradas previstos en cada póliza.

“En Santander creemos que la ayuda es más valiosa cuando aparece en situaciones reales. Esta campaña nos permitió mostrar, de una forma cercana y relevante, cómo un seguro y sus asistencias pueden acompañar a las personas ante los imprevistos que pueden surgir mientras disfrutan y comparten momentos especiales en casa”, señalaron desde el equipo de Marketing del banco.

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Primer plano de un vaso de bebida oscuro con hielo cayendo y derramándose sobre una alfombra blanca o crema de pelo largo, creando salpicaduras
La iniciativa parte del Seguro de Vivienda y busca destacar la tranquilidad de contar con protección para el hogar

Desde el equipo creativo de Publicis Flame, en tanto, indicaron: “Nos entusiasma haber encontrado una forma diferente de sumarnos a la conversación mundialista. La oportunidad apareció al encontrar una situación que se repite Mundial tras Mundial: alguien siempre pone la casa y las casas se convierten en sedes. Desde ahí construimos una propuesta relevante, conectando un producto real con una situación que millones de argentinos reconocen como propia”.

La campaña estará disponible en redes sociales y medios digitales desde esta semana.

El Seguro de Vivienda de Zurich Santander Seguros Argentina es comercializado por Banco Santander Argentina como agente institorio. Sus coberturas y servicios de asistencia están sujetos a términos, condiciones, límites, exclusiones y sumas aseguradas definidos en la póliza correspondiente.

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