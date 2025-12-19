La ART del Grupo Provincia anunció una capitalización de $180.000 para 2026

La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia anunció una capitalización de $180.000 millones que se ejecutará durante 2026, con el objetivo de consolidar su estructura financiera y profundizar su proceso de modernización tecnológica. Esta inyección de fondos, que equivale a dos meses de facturación, permitirá a Provincia ART acelerar un ambicioso plan de expansión, fortalecer su presencia nacional y ampliar la red de atención para empresas y personas trabajadoras, según afirmó Fernando Zack, presidente de la compañía.

En la actualidad, Provincia ART protege la salud y seguridad laboral de más de 2,5 millones de empleados del sector público y privado en Argentina, brindando cobertura integral frente a accidentes laborales, siniestros in itinere y enfermedades profesionales. La compañía sostiene que este respaldo financiero refuerza su compromiso con la creación de ambientes de trabajo sanos y seguros, la prevención de riesgos laborales y la transformación digital como pilares de un crecimiento sostenible.

“Esta inyección de capital no solo apunta a reforzar nuestra solidez, sino que representa un compromiso para convertirnos en una compañía aún más eficiente, moderna y preparada para el futuro" (Zack)

La capitalización, que se instrumentará mediante aportes de Banco Provincia y Provincia Seguros, se realizará en distintos tramos a lo largo del próximo año. El plan de expansión está orientado a mejorar la eficiencia operativa, ampliar la red de atención y acompañar la evolución del sistema de riesgos del trabajo. Además, la empresa impulsa acciones de prevención, capacitación y herramientas digitales que contribuyen a mejorar las condiciones laborales y la gestión del sistema.

De cara a los próximos años, la estrategia de Provincia ART se apoya en la consolidación de su resultado técnico y en la continuidad de un proceso de innovación que busca mejorar la calidad de sus servicios y la experiencia de los distintos actores del sistema. La transformación digital, iniciada hace más de un año, atraviesa las principales decisiones de la compañía y avanza hacia la incorporación progresiva de inteligencia artificial en distintos procesos, con el objetivo de optimizar tiempos, mejorar la trazabilidad y fortalecer la eficiencia operativa.

La capitalización, que se instrumentará mediante aportes de Banco Provincia y Provincia Seguros, se realizará en distintos tramos a lo largo del próximo año

Fernando Zack, presidente de Provincia ART, destacó: “Esta inyección de capital no solo apunta a reforzar nuestra solidez, sino que representa un compromiso para convertirnos en una compañía aún más eficiente, moderna y preparada para el futuro. Creemos que este enfoque es el único camino para la sostenibilidad de las aseguradoras de riesgos del trabajo”.

En este contexto, Provincia ART desarrolla soluciones tecnológicas orientadas a simplificar la gestión y agilizar la atención, tanto para productores y productoras como para empresas y personas trabajadoras. Entre las herramientas implementadas, se destacan aquellas basadas en inteligencia artificial aplicadas a la gestión de trámites, la atención al cliente y la optimización de procesos internos sensibles, con el objetivo de aportar mayor precisión, velocidad y capacidad de respuesta.