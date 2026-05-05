Banco Macro presentó “Soñá en grande”, su nueva campaña para el Mundial con Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, DT de la Selección

A 40 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Banco Macro lanzó “Soñá en grande”, una nueva campaña publicitaria que renueva su acuerdo con Lionel Scaloni y coloca en el centro el valor de la unión nacional alrededor del fútbol.

Según destacó la entidad, la pieza busca capitalizar el momento en que la competencia global comienza a sentirse como un hecho inminente, asociando la imagen del director técnico campeón del mundo con los desafíos colectivos y personales de los argentinos.

PUBLICIDAD

En el marco de la campaña, Macro llevará a 180 clientes con acompañantes y a 100 colaboradores al Mundial. Esta acción se suma a una presentación simbólica: el preestreno del comercial realizado en Pujato, el pueblo natal del entrenador de la selección argentina, donde decenas de vecinos participaron de la proyección en la sede del Club Matienzo, club en el que Scaloni inició su carrera deportiva y cuyo presidente actual es su hermano Mauro. El evento se celebró a pocos días del arranque de la Copa del Mundo, reforzando el mensaje sobre el origen de los sueños y su concreción a través del esfuerzo colectivo.

Scaloni junto a su ayudante, Pablo Aimar

El mensaje central de la campaña se inspira en una frase pronunciada por Lionel Scaloni que se convirtió en eje conceptual: “Los sueños están para cumplirse… que sueñen y lo intenten, que el camino que se trazan es el mejor de todos”. Este enfoque es interpretado por Banco Macro como un llamado a la acción: en la Argentina soñar implica coraje, pero solo el trabajo cotidiano lo convierte en realidad.

PUBLICIDAD

El fútbol como fuerza de cohesión y motor social

María José Daura, gerenta de marketing de Banco Macro, subrayó que la campaña pretende posicionar al banco como aliado de quienes sueñan en Argentina, acompañando a quienes se animan a pensar en grande y a trazar su propio rumbo. Daura indicó que la articulación del mensaje surgió de una convicción interna: “En la Argentina, soñar es de valientes. Pero lo más importante es lo que viene después: animarse a pensarlo en grande y recorrer ese camino. Ahí es donde nosotros queremos estar como banco”, dijo Daura.

Para Guillermo Jejcic, gerente de Banca Individuos de Banco Macro, la campaña está pensada para acompañar ese clima de unidad: “La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado de ser un horizonte lejano para convertirse en una realidad que ya empezamos a latir. Con la campaña ‘Soñá en Grande’, en Banco Macro asumimos el compromiso de ser el motor que alienta e impulsa la ambición de los argentinos, transformando esa ilusión en proyectos concretos con la misma pasión con la que acompañamos a nuestros clientes”, afirmó Jejcic.

PUBLICIDAD

Una de las imágenes de la campaña

Juan Parma, CEO de Banco Macro, reforzó el concepto de proximidad territorial al definir la institución como un “banco federal”, presente en todo el país y comprometido con acompañar la transformación de proyectos personales en realidades tangibles. Parma precisó: “El Mundial activa algo muy especial: volvemos a creer, volvemos a emocionarnos y, por un momento, sentimos que todos tiramos para el mismo lado. Esa es la energía que queremos acompañar. Porque en Banco Macro no solo invitamos a soñar y a pensar en grande: acompañamos ese camino con soluciones concretas para cada argentino. Somos un banco federal, cercano, que está presente en todo el país y que trabaja todos los días para transformar esos proyectos en realidades”.

La figura de Scaloni y el proyecto de la Selección Argentina concentran en la pieza el ejemplo de cómo la claridad de objetivos y el trabajo en equipo permiten alcanzar metas colectivas. La campaña fue desarrollada por Virgen Films y dirigida por Juan Taratuto, quien subraya los valores de humildad, superación y colaboración como punto de unión entre el banco y el director técnico.

PUBLICIDAD

Un preestreno con fuerte peso simbólico en el pueblo natal de Scaloni

El estreno local de la campaña se realizó en la Provincia de Santa Fe, en el corazón de Pujato, donde los orígenes deportivos y familiares del entrenador otorgan un sentido de pertenencia comunitario al mensaje de Soñá en grande. Vecinos y directivos del Club Matienzo participaron de la función exclusiva días antes del comienzo del campeonato mundial, reforzando la representación del fútbol como símbolo de la capacidad argentina de unir esfuerzos y alcanzar objetivos comunes.

Con la vista puesta en la inminencia de la competencia y en la emoción social que suele movilizar la selección nacional, Banco Macro aspira a posicionarse no solo como patrocinador sino como actor dentro del entramado de proyectos y aspiraciones de sus clientes, articulando la figura de Scaloni, la identidad federal y el deseo colectivo de progreso.

PUBLICIDAD

La ficha técnica del comercial

Agencia: Virgen Films.

Productora: Virgen Films.

PUBLICIDAD

Productor Ejecutivo: Diego Peskins.

Director: Juan Taratuto.

PUBLICIDAD

Creatividad: DGC: Gustavo Dousdebes – Hernán Jauregui // Equipo creativo: Luisina Llanos – Juan Nougues

Productor: Jose Torcuatti

PUBLICIDAD

Line producer: Agustina Ragno.

Jefe de Producción: Jazmin Contreras.

Asistente de Dirección: Griselda Gonzalez

Director de Foto: Mex Ledesma

Director de Arte: Marcelo Chaves.

Ambientadora: Vale Gandini.

Vestuario: Mercedes Gallego

Maquillaje: Claudia Pena

Coordinación Post: Alejandro Giorlando.

Editor: Carolina Grgurevic

Color: Jorge Russo - Pentimento.

Músico: Francisco Taratuto

Sonido: ANIMAL Music.

VFX: Mariano Santilli

Edición online: Amelie Caba Aguirre