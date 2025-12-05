Networking

Con el sorteo del Mundial 2026, se cumplieron los pronósticos de Betsson para Argentina

El análisis previo de la casa de apuestas reflejó una alta probabilidad de que la Selección evitara a rivales europeos fuertes y a equipos debutantes en la fase de grupos

Betsson es uno de los operadores líderes de apuestas a nivel global

El sorteo del Mundial 2026 definió que Argentina integrará el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania, y confirmó las proyecciones iniciales sobre los posibles escenarios para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Las primeras cuotas de Betsson ya anticipaban que la selección tenía mayores probabilidades de evitar a rivales europeos fuertes y a equipos debutantes en la fase de grupos.

El análisis de Betsson ,uno de los operadores líderes de apuestas a nivel global, asignó una cuota de 9.00 a la posibilidad de que Argentina se enfrentara nuevamente a Arabia Saudita en la fase de grupos, un escenario considerado poco probable. Finalmente, el sorteo ubicó al país árabe en el Grupo H junto a España, Cabo Verde y Uruguay, en línea con las expectativas de los usuarios.

Tom Brady sacó el papel de Argentina en el sorteo de la Copa del Mundo 2026, que se hizo en Washington, EEUU (REUTERS/Mandel Ngan)

Respecto a la chance de que Argentina quedara emparejada con un equipo europeo del Bombo 2, la cuota por el “Sí” era 2.30, mientras que el “No” figuraba como favorito con 1.57. El resultado del sorteo confirmó este pronóstico, ya que la selección no enfrentará a un rival europeo de ese grupo.

Debutantes

La plataforma también analizó la chance de que Argentina compartiera zona con un debutante mundialista. La cuota por el “Sí” era 3.25, contra 1.33 del “No”, un indicador de que el algoritmo consideraba poco probable que un seleccionado sin experiencia previa en Copas del Mundo aterrizara en el mismo grupo que Argentina, pese a que había muchas selecciones primerizas en la cita mundialista. A diferencia de los casos anteriores, esta percepción no se cumplió. Argentina comparte grupo con Jordania, que clasificó a la Copa del Mundo por primera vez en la historia.

“Con estas líneas de lectura, Betsson busca aportar contexto al momento en que se marca el rumbo del inicio del torneo. El sorteo, además de definir rivales, permite anticipar dinámicas competitivas y entender mejor el grupo que tiene que afrontar la Selección en un Mundial que, por primera vez, contará con 48 participantes”, detalló la empresa en un comunicado.

