Networking

Galicia Seguros lleva su campaña de comunicación de marca “Con Vos” al interior de país

“Reafirmamos nuestro compromiso federal y la importancia de la cercanía para brindar un servicio de excelencia”, dijo Ariana Sergejew, Brand and Comunication Manager de la empresa

Guardar

Galicia Seguros lanzó su campaña de comunicación “Con Vos” en puntos estratégicos del interior de la Argentina como Mendoza, Neuquén, Córdoba y Rosario.

Con presencia en vía pública, tv, radios y digital, esta campaña busca consolidar el posicionamiento de la marca y fortalece la conexión con el público de todo el país.

“Con Vos lleva al frente nuestro nuevo isologo en naranja y azul, símbolo de protección y cercanía. Este proyecto refleja nuestra visión de acompañar a las personas en su día a día y marca un hito en una etapa clave de expansión. Es un orgullo liderar este proyecto de posicionamiento tan relevante para la compañía”, afirmó Ariana Sergejew, Brand and Comunication Manager de Galicia Seguros.

“Reafirmamos nuestro compromiso federal y la importancia de la cercanía para brindar un servicio de excelencia. Junto a los equipos regionales, seleccionamos ubicaciones estratégicas para maximizar impacto y visibilidad”, concluyó Sergejew.

La empresa destacó que con la extensión de esta campaña, reafirma su compromiso de contar con una llegada federal del negocio, “acompañando a productores y clientes en cada región del país y promoviendo una industria más inclusiva, colaborativa y cercana”.

“Galicia Seguros continúa avanzando en su camino de consolidación y crecimiento, fortaleciendo su apoyo a productores, clientes, colaboradores y aliados comerciales”, destacó la compañía del Grupo Galicia.

Temas Relacionados

Galicia Seguros

Últimas Noticias

Jóvenes argentinos viajaron a Estados Unidos para participar de un programa de intercambio profesional

Egresados de universidades nacionales accedieron a una experiencia inmersiva en empresas y universidades estadounidenses, promoviendo el intercambio de ideas y el desarrollo de habilidades para transformar la industria argentina

Jóvenes argentinos viajaron a Estados

“Frascos fijos”: Naranja X lanzó una nueva opción para alcanzar objetivos financieros

Se trata de una alternativa como el plazo fijo tradicional, pero con la agilidad y comodidad de operar 100% digital desde la app de la fintech y plazos personalizados de entre 30 y 180 días

“Frascos fijos”: Naranja X lanzó

Modo lanzó “Modo Black”: una semana con 20% de reintegro en los principales rubros

Del 26 de noviembre al 3 de diciembre, los usuarios podrán acceder a un 20% de reintegro todos los días pagando con Modo desde la app del banco

Modo lanzó “Modo Black”: una

Aerolíneas Argentinas y Coca Cola reanudaron su alianza comercial en todos los vuelos

El acuerdo permitirá que los pasajeros de la aerolínea nacional vuelvan a disfrutar de las bebidas de la compañía líder del mercado, fortaleciendo la presencia de ambas marcas en el sector de servicios aéreos

Aerolíneas Argentinas y Coca Cola

Uno de los principales estudios de abogados del país lanzó Lexie, su agente virtual de IA para análisis jurídico

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen presentó una herramienta que ofrece resúmenes normativos en video, combinando supervisión profesional y tecnología avanzada para agilizar la difusión de novedades legales y regulatorias de la región

Uno de los principales estudios
DEPORTES
Insólito: el presidente de un

Insólito: el presidente de un club paraguayo ingresó a jugar un partido con su equipo a los 51 años y batió un récord

Festival de volcadas y asistencias “mágicas” de Campazzo: las perlitas en el debut de Argentina en las Eliminatorias ante Cuba

Qué necesita Lando Norris para ser campeón de la Fórmula 1 este fin de semana en el GP de Qatar

El boxeador argentino que peleará por sorpresa por el título mundial minimosca de la CMB

Los cuatro puntos que debatieron los 20 pilotos de la Fórmula 1 en una reunión con la FIA tras el problema con Piastri en Interlagos

TELESHOW
El sentido mensaje de Marcela

El sentido mensaje de Marcela Tauro por la muerte de Mercedes Portillo: “Una oración que eleve su alma”

Rocío Marengo fue internada en la semana 33 de su embarazo: su mensaje desde el sanatorio

El blooper de Catherine Fulop en el regreso a su casa tras su operación en el hombro: “¿Mamá seguís drogada?"

Los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson se unieron en un emprendimiento

Jorge Rial celebró el Martín Fierro de Cable para Argenzuela: “Finalmente nos encontramos”

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Honduras: fuerte apoyo

Elecciones en Honduras: fuerte apoyo de Donald Trump al candidato Tito Asfura

Prueban que los residuos de tabaco impactan en los niños, aunque vivan en casas libres de humo

Un fósil completo hallado en Inglaterra podría redefinir la historia evolutiva de los peces jurásicos

El papa León XIV presidió en Turquía una histórica oración en Nicea con un firme llamado a la unidad cristiana

Operación Lanza del sur: Trinidad y Tobago confirmó que Estados Unidos amplía su presencia en la isla del Caribe