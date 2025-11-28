Galicia Seguros lleva su campaña de comunicación de marca “Con Vos” al interior de país

Galicia Seguros lanzó su campaña de comunicación “Con Vos” en puntos estratégicos del interior de la Argentina como Mendoza, Neuquén, Córdoba y Rosario.

Con presencia en vía pública, tv, radios y digital, esta campaña busca consolidar el posicionamiento de la marca y fortalece la conexión con el público de todo el país.

“Con Vos lleva al frente nuestro nuevo isologo en naranja y azul, símbolo de protección y cercanía. Este proyecto refleja nuestra visión de acompañar a las personas en su día a día y marca un hito en una etapa clave de expansión. Es un orgullo liderar este proyecto de posicionamiento tan relevante para la compañía”, afirmó Ariana Sergejew, Brand and Comunication Manager de Galicia Seguros.

“Reafirmamos nuestro compromiso federal y la importancia de la cercanía para brindar un servicio de excelencia. Junto a los equipos regionales, seleccionamos ubicaciones estratégicas para maximizar impacto y visibilidad”, concluyó Sergejew.

La empresa destacó que con la extensión de esta campaña, reafirma su compromiso de contar con una llegada federal del negocio, “acompañando a productores y clientes en cada región del país y promoviendo una industria más inclusiva, colaborativa y cercana”.

“Galicia Seguros continúa avanzando en su camino de consolidación y crecimiento, fortaleciendo su apoyo a productores, clientes, colaboradores y aliados comerciales”, destacó la compañía del Grupo Galicia.