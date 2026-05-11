Puente anunció la colocación de obligaciones negociables por más de 20 millones de dólares

Federico Tomasevich, principal accionista de Puente

La compañía de servicios financieros Puente concretó la colocación de la Serie VI de sus Obligaciones Negociables por 20.394.733 dólares, un instrumento con vencimiento a tres años y una tasa anual del 6,5 por ciento. Según informó la empresa, la operación atrajo el interés de una diversidad de inversores institucionales, corporativos y particulares, consolidando el perfil regional de la entidad en el mercado de capitales.

Lucas Lainez, Country CEO de Puente Argentina, señaló al anunciar la colocación: “Recibimos ofertas de muchos inversores institucionales, inversores corporativos e inversores particulares en nuestra ON. Somos una compañía que crece de manera sostenida para conectar a todos nuestros clientes con oportunidades de inversión, a través de los mercados locales e internacionales, con un servicio de excelencia que nos distingue”.

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La Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) considera esta emisión un paso estratégico para fortalecer su posición y ampliar el acceso de sus clientes a alternativas financieras.

Fundada hace más de 110 años, Puente cuenta con presencia en Argentina, Uruguay, Paraguay, Panamá, Estados Unidos y España. A través de estas oficinas, la entidad acompaña a más de 35.000 clientes entre personas, empresas, instituciones y comunidades. La compañía opera en cuatro áreas principales de negocio: Gestión Patrimonial, Finanzas Corporativas, Mercado de Capitales y Sales & Trading.

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La Serie VI de las Obligaciones Negociables ofrece un plazo de tres años, con un interés anual fijo de 6,5 por ciento. Esta propuesta busca captar la atención de diferentes perfiles de inversores, en un contexto donde la diversificación y la seguridad de los instrumentos financieros resultan prioritarias.

El comunicado resalta que la compañía ha sostenido un crecimiento continuado y busca conectar a sus clientes con oportunidades tanto en mercados locales como internacionales. Con una estructura regional y una oferta diversificada, busca posicionarse como uno de los actores clave del sector financiero en América Latina y Europa.

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La última emisión de Obligaciones Negociables se suma a una serie de operaciones previas que han permitido a la entidad fortalecer su capital y ampliar su capacidad de financiamiento para nuevos proyectos y servicios. La estrategia de expansión de Puente apunta a mantener e incrementar la confianza de sus clientes y del mercado, apoyándose en su experiencia y red internacional.

Compra de CFS Advisors

A finales de 2025, la empresa había anunciado la compra de la totalidad del paquete accionario de CFS Advisors Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión.

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“Esta adquisición nos permitirá potenciar nuestra oferta de Fondos de Inversión en Argentina, con foco en inversiones en activos financieros (acciones, bonos soberanos, bonos provinciales y bonos corporativos), y también en la economía real, como Proyectos Inmobiliarios, Agronegocios y Private Equity”, señaló Federico Tomasevich, presidente y principal accionista de Puente, por aquel entonces.

Desde la empresa regional con foco en Gestión Patrimonial y Mercado de Capitales y en brindar a sus clientes (personas, empresas e instituciones), destacaron que la operación se encuadra dentro de la estrategia de crecimiento e innovación en las unidades de negocio de Gestión Patrimonial, Trading Institucional, Finanzas Corporativas, Mercado de Capitales y Gestión de Fondos de Inversión.

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La entidad gestiona y administra “más de USD 5.000 millones en el negocio de gestión patrimonial de individuos e inversores institucionales; realiza transacciones por aproximadamente USD 20.000 millones al año y lleva adelante más de 120 transacciones anuales en estructuración y colocación de bonos y acciones”.