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Cocos ganó USD 70 millones y se prepara para expandirse en la región con banco propio

Con más de USD 2.000 millones en activos bajo administración, la fintech argentina cerró su mejor año y avanza con un plan de crecimiento regional apoyado en tecnología propia y nuevos servicios financieros digitales

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Cocos Capital

El grupo financiero digital Cocos, que superó por primera vez los 2 millones de usuarios, cerró 2025 con el mejor desempeño financiero y operativo desde su fundación. La empresa, fundada por Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar -actual CEO-, registró ingresos por USD 49,7 millones, un alza del 75% frente al ciclo anterior, y ya proyecta para 2026 una expansión regional apoyada en modelos tecnológicos escalables y en la diversificación de productos. Además, la facturación anualizada de Cocos en el último tramo del año superó los USD 70 millones y la firma administra actualmente más de USD 2.000 millones en activos.

El salto actual representa una diferencia drástica respecto de 2021, año de fundación de Cocos, cuando los ingresos totales de la compañía rondaban los USD 1,5 millones. De acuerdo a los balances que Cocos presentó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), su EBITDA ajustado fue de USD 25 millones y ostenta un patrimonio neto superior a USD 45 millones.

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Esta consolidación será la base para un plan de expansión regional en el que la adquisición tecnológica y la incorporación de una licencia bancaria serán protagonistas. Incluso, ya se empieza a hablar de la posibilidad de otorgar créditos hipotecarios y ofrecer cuentas sueldo, plazo fijo, entre otros productos financieros.

Cocos triplica su volumen

Uno de los motores principales del crecimiento fue Cocos Asset Management, que opera fondos comunes de inversión y gestionó más de USD 1.200 millones en activos en 2025. Esto implicó una expansión interanual del 200% y situó a la Alyc entre las administradoras independientes de mayor crecimiento en el mercado local.

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La operatoria de fondos fue la puerta de entrada para que Cocos tomara un rol central en las emisiones de deuda privada y pública. Durante el año, la firma actuó como colocadora en más de treinta emisiones corporativas por un total de USD 150 millones en sectores como energía, banca, agroindustria y consumo.

Cocos - Nicolás Mindlin
Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos y Nicolás Mindlin, presidente y fundador de Cocos

Mindlin, presidente y cofundador de la empresa, sostuvo: “El año pasado marcó un punto de inflexión para Cocos. Fue el mejor año en nuestra historia y, al mismo tiempo, una validación del modelo que venimos construyendo desde el inicio: una compañía financiera enfocada en producto, rentable y con capacidad de escalar”. Agregó que la rentabilidad es parte del “ADN de Cocos”, porque la confianza de sus clientes depende de “un negocio sustentable, capaz de crecer sin depender de capital externo”.

La apuesta por la tecnología propia y la integración total de servicios

Durante el ejercicio anterior, Cocos compró el 100% del Banco Voii por USD 20 millones, lo que le permitirá ofrecer productos tradicionales como cuentas sueldo, plazos fijos y créditos íntegramente digitales una vez que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalice la aprobación formal. Ejecutivos de la industria reconocen que la operación es parte de una estrategia para fortalecer la posición regulatoria y tecnológica de cara a la inminente consolidación del sector. La integración, aseguran, permitiría sumar cuentas remuneradas y mejorar márgenes al reducir la intermediación de terceros.

En los últimos años, el foco de Cocos estuvo puesto en el desarrollo de una plataforma propia orientada a simplificar la experiencia del usuario, reducir barreras de entrada y robustecer la independencia tecnológica. Desde 2023, la empresa opera con infraestructura propia, lo que le permitirá, en el corto y mediano plazo, escalar su negocio sin depender de proveedores externos.

En la presentación de resultados, Ariel Sbdar, CEO y cofundador, explicó: “Pocas empresas del sector hacen públicos sus estados contables. Nosotros elegimos hacerlo porque ser transparentes es lo que nos trajo hasta acá. Hoy somos casi 200 personas trabajando para resolver necesidades reales, simplificar las inversiones y contribuir a un mercado de capitales más grande”.

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