Mundial 2026: Newsan lanzó una promoción especial para su marca Noblex

La campaña de Noblex

Newsan presentó una campaña comercial de alto impacto de cara al Mundial 2026, encabezada por su marca Noblex.

El eje de la propuesta está en la devolución del doble del valor de cada televisor QLED 4K de 100 pulgadas adquirido, si la selección de fútbol de Argentina logra consagrarse campeona del mundo.

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“La iniciativa se apoya en un concepto potente —las promesas y la ‘no mufa’— y en una ejecución que integra comunicación, producto y estructura comercial", dijo la empresa.

A diferencia de promociones previas, la campaña “Si pasa lo que todos queremos que pase”, asigna un papel central tanto a la calidad tecnológica como a la estructura comercial. De acuerdo con la comunicación institucional, el desarrollo de los equipos —en particular el QLED 4K de 100 pulgadas de la línea Black Series Pro— forma parte esencial de la estrategia al responder a la demanda por pantallas grandes en eventos de alta convocatoria.

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El respaldo logístico y operativo acompaña una propuesta de alto perfil

El compromiso de Newsan va más allá del mensaje creativo. La empresa resaltó que la iniciativa involucra una gestión proactiva de stock y una coordinación interna entre áreas como Marketing, Ventas, Logística y Producción. Este despliegue busca sostener la capacidad operativa ante la posibilidad concreta de que la selección argentina alcance el bicampeonato. La planificación integral abarca tanto aspectos comerciales como de posventa, de modo de garantizar que la promesa de la marca pueda ser efectivamente cumplida. En palabras de la campaña: “el servicio de posventa garantiza la coherencia entre la promesa de la marca y su cumplimiento”.

Como parte de su propuesta de valor, Newsan subrayó la importancia del servicio de posventa para extender la experiencia positiva más allá de la compra inicial. La coherencia entre el mensaje publicitario y la estructura real de la empresa se busca garantizar mediante anticipación, coordinación y una robusta capacidad operativa, señala la compañía.

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Tecnología avanzada y funcionalidades específicas para el segmento premium

El televisor Noblex Black Series Pro de 100 pulgadas incorpora tecnología QLED 4K, una tasa de refresco de 144 Hz y sistema de sonido con subwoofer integrado. Estas características están pensadas para maximizar la experiencia en contenidos dinámicos, como el fútbol internacional, donde la calidad de imagen y audio pueden resultar determinantes. El producto incluye además modos de imagen y sonido adaptados, conectividad total y herramientas que optimizan la respuesta en tiempo real.

El diseño de la campaña y la selección de producto revelan una lógica que articula creatividad con respaldo operacional. Según la información brindada por Newsan, la disponibilidad del producto en el segmento premium y el alcance nacional del incentivo comercial posicionan la campaña como una respuesta al aumento de la demanda por televisores de gran tamaño en contextos de eventos deportivos globales.

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