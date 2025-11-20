Aerolíneas Argentinas y Coca Cola reanudaron su alianza comercial en todos los vuelos

Una de las imágenes de las piezas publicitarias que comunicaron la alianza

A partir de noviembre, Coca Cola Argentina y Aerolíneas Argentinas retoman su colaboración, permitiendo que los pasajeros disfruten nuevamente de las bebidas más elegidas en todos los vuelos nacionales e internacionales de la aerolínea. Esta alianza, que se enmarca en la plataforma “Juntos en Todas”, busca fortalecer los lazos entre ambas marcas y celebrar los momentos compartidos por los argentinos.

El regreso de la marca de bebidas gaseosas a los vuelos de la aerolínea insignia coincide con el 75 aniversario de Aerolíneas Argentinas, bajo el lema “Rumbo al Futuro”, y rememora hitos históricos como la presencia conjunta en los Mundiales de 1978, 1986 y 2022. La compañía de bebidas ha sido reconocida como la líder del mercado y la preferida por los argentinos por quinto año consecutivo, según el estudio Brand Footprint de la consultora Worldpanel by Numerator.

Fabián Lombardo, presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas (Gustavo Gavotti)

Leonardo García, director general de Coca-Cola para Argentina y Uruguay, destacó: “Nos llena de orgullo volver a estar presentes en cada vuelo de Aerolíneas Argentinas. Este reencuentro representa mucho más que una alianza comercial: es una celebración de lo que somos como país, de nuestra pasión y de nuestra alegría compartida”.

Por su parte, Fabián Lombardo, presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas, afirmó que este regreso “simboliza la conexión entre destinos, historias y emociones que harán que nuestros pasajeros se sientan siempre en casa cada vez que viajen con nosotros”.

La iniciativa refuerza el compromiso de ambas empresas con la historia y la identidad nacional, invitando a los pasajeros a “volar más alto” y a compartir la felicidad en cada viaje.