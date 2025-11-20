Networking

Aerolíneas Argentinas y Coca Cola reanudaron su alianza comercial en todos los vuelos

El acuerdo permitirá que los pasajeros de la aerolínea nacional vuelvan a disfrutar de las bebidas de la compañía líder del mercado, fortaleciendo la presencia de ambas marcas en el sector de servicios aéreos

Una de las imágenes de las piezas publicitarias que comunicaron la alianza

A partir de noviembre, Coca Cola Argentina y Aerolíneas Argentinas retoman su colaboración, permitiendo que los pasajeros disfruten nuevamente de las bebidas más elegidas en todos los vuelos nacionales e internacionales de la aerolínea. Esta alianza, que se enmarca en la plataforma “Juntos en Todas”, busca fortalecer los lazos entre ambas marcas y celebrar los momentos compartidos por los argentinos.

El regreso de la marca de bebidas gaseosas a los vuelos de la aerolínea insignia coincide con el 75 aniversario de Aerolíneas Argentinas, bajo el lema “Rumbo al Futuro”, y rememora hitos históricos como la presencia conjunta en los Mundiales de 1978, 1986 y 2022. La compañía de bebidas ha sido reconocida como la líder del mercado y la preferida por los argentinos por quinto año consecutivo, según el estudio Brand Footprint de la consultora Worldpanel by Numerator.

Fabián Lombardo, presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas (Gustavo Gavotti)

Leonardo García, director general de Coca-Cola para Argentina y Uruguay, destacó: “Nos llena de orgullo volver a estar presentes en cada vuelo de Aerolíneas Argentinas. Este reencuentro representa mucho más que una alianza comercial: es una celebración de lo que somos como país, de nuestra pasión y de nuestra alegría compartida”.

Por su parte, Fabián Lombardo, presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas, afirmó que este regreso “simboliza la conexión entre destinos, historias y emociones que harán que nuestros pasajeros se sientan siempre en casa cada vez que viajen con nosotros”.

La iniciativa refuerza el compromiso de ambas empresas con la historia y la identidad nacional, invitando a los pasajeros a “volar más alto” y a compartir la felicidad en cada viaje.

