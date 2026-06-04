Galeno inauguró un Sanatorio de la Trinidad en Neuquén

La nueva clínica neuquina

Galeno inauguró en Neuquén un Sanatorio de la Trinidad, un centro de alta complejidad de más de 20.000 metros cuadrados que busca ampliar el acceso a servicios médicos especializados para sus socios y para la comunidad de la Patagonia, una región que la compañía define como una de las de mayor crecimiento del país.

El establecimiento suma 120 camas de internación distribuidas entre clínica médica, maternidad, pediatría y cuidados críticos. Dentro de esa capacidad, incorpora 32 habitaciones individuales de alta complejidad para terapia intensiva de adultos, 16 camas de terapia intensiva pediátrica y 19 camas de neonatología para distintos niveles de complejidad.

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Ubicado en un punto estratégico de la ciudad de Neuquén, el nuevo sanatorio fue desarrollado en cuatro niveles. Galeno indicó que el proyecto forma parte de una estrategia de expansión de su red prestacional en el sur de la Argentina y que apunta a acercar prestaciones de alta complejidad a una zona donde muchas veces estos servicios exigen traslados o derivaciones.

El sanatorio tendrá siete quirófanos, además de espacios exclusivos para partos y cirugías ambulatorias

El centro médico fue diseñado con circuitos diferenciados para pacientes, profesionales e insumos, con el objetivo de ordenar la circulación interna y reducir los tiempos de respuesta, según Galeno. La guardia estará separada para adultos y pediatría e incluirá seis consultorios de atención inmediata, cuatro boxes de observación y dos shock rooms.

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La oferta asistencial incorporará de manera progresiva especialidades como clínica médica, cirugía, cardiología, pediatría, ginecología y obstetricia. También incluirá servicios ambulatorios, internación y atención crítica.

En el área quirúrgica, el sanatorio tendrá siete quirófanos, además de espacios exclusivos para partos y cirugías ambulatorias. A eso se suman dos salas de trabajo de parto, un servicio de maternidad integral, hospital de día y cinco endosuites para adultos y pediatría.

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El bloque de consultorios externos contará con 14 consultorios para distintas especialidades. La estructura fue pensada para resolver en un mismo establecimiento una parte amplia de la atención de mediana y alta complejidad.

En materia de infraestructura, el proyecto incluye aislación térmica y acústica de alta prestación, materiales ignífugos y tecnologías adaptadas a entornos sanitarios de máxima exigencia, según la compañía. El edificio suma además sistemas de climatización de alta eficiencia y control centralizado.

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Uno de los componentes distintivos del establecimiento es su sistema de energía solar, compuesto por 420 paneles solares. Galeno señaló que esa instalación aportará energía para acompañar la operación continua del centro médico y forma parte de un modelo orientado a la eficiencia energética y la sustentabilidad, una característica que la empresa describe como poco frecuente en establecimientos sanitarios de esta complejidad.