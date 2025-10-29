Networking

Vuelve el Black Friday de ChangoMâs y MâsOnline

La cadena argentina de supermercados tendrá más de 35.000 productos con superofertas y financiación exclusiva

El evento inicia el jueves
El evento inicia el jueves 30 de octubre

ChangoMâs lanzó nuevamente su ya clásica edición del Auténtico “Black Friday”.

Desde la cadena argentina de supermercados destacaron que “esta propuesta de compra, recargada de superofertas exclusivas, ofrecerá oportunidades de ahorro en más de 35.000 productos, disponible en sus 93 sucursales ChangoMâs de todo el país y a través de su tienda digital MâsOnline. El evento inicia el jueves 30 de octubre".

Black Friday 2025

Este año, el Black Friday contará con diferentes opciones de financiación en productos de electro y tecnología, exclusiva con todos los bancos, en categorías clave y en artículos para el hogar.

Los clientes podrán acceder al
Los clientes podrán acceder al clásico 2x1 en un surtido especial de productos de almacén

La oportunidad más destacada es la opción de descuentos de hasta 30% + 9 cuotas sin interés con todos los bancos en todos los Smart TV, aires acondicionados Inverter, heladeras no Frost y una variedad de celulares.

Además, se ofrecerá un 20% de descuento + 6 cuotas sin interés en lavarropas, cocinas y freezers.

  • Toda la categoría de pequeño electro (cocina y hogar) contará con la posibilidad de 6 cuotas sin interés con todos los bancos.
  • La llegada de la temporada de verano también tendrá su beneficio exclusivo con un 35% de descuento y 9 cuotas sin interés en artículos de jardín, como muebles, gazebos, reposeras, sombrillas y camas elásticas.

Alimentos

Las súper promociones y mega descuentos se concentran en los productos esenciales para la mesa de los argentinos:

  • Los clientes podrán acceder al clásico 2x1 en un surtido especial de productos de almacén, limpieza y cuidado personal.
  • Se suman promociones de 3x2 en lácteos, así como un 4x2 en alimentos para mascotas.
  • Oportunidades del 80% y 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de almacén, bebidas, frescos y lácteos de marcas seleccionadas.
  • También los socios del programa de fidelización MâsClub contarán con descuentos adicionales y exclusivos para potenciar su ahorro, con un 20% de descuento sin tope de reintegro.
  • Por último, como adelanto de las fiestas, ChangoMâs y MâsOnline ofrecerán distintas propuestas de cajas navideñas que van desde $8.499 a $29.999, con distintas opciones de surtido para regalar o disfrutar en la mesa navideña.

