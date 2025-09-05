Networking

Coca Cola lideró por quinto año el ranking de marcas más elegidas en Argentina

La reconocida bebida se posicionó nuevamente en la cima del estudio Brand Footprint, consolidando su presencia en hogares argentinos y destacando su aporte económico y social a través de empleo y vínculos regionales

El estudio Brand Footprint mide la frecuencia con la que los hogares eligen una marca en el punto de venta

Coca Cola fue elegida por quinto año consecutivo como la marca de consumo masivo más elegida en Argentina, según el estudio Brand Footprint de Worldpanel by Numerator, que la ubicó en el primer puesto del ranking de Consumer Reach Points (CRP) con 238 millones de CRP.

El informe destacó que el Sistema Coca Cola aporta el 0,7 % del PBI argentino a través de su cadena de valor y emplea a más de 150.000 personas de manera directa e indirecta. La compañía, con 83 años de presencia en el país, mantiene vínculos con productores regionales y comercios de barrio, consolidando su impacto económico y social.

El estudio Brand Footprint mide la frecuencia con la que los hogares eligen una marca en el punto de venta, lo que permite identificar las preferencias reales de los consumidores argentinos. Este resultado refuerza el liderazgo de Coca Cola en el mercado local y su integración en la vida cotidiana y las celebraciones familiares.

Leonardo García, gerente general de Coca Cola para Argentina, expresó: “Recibir este reconocimiento por quinto año consecutivo es un orgullo inmenso que nos conecta directamente con el ADN de nuestra cultura. Más que un número, esto significa estar presentes en el asado del domingo, en la picada con amigos, en las celebraciones familiares y en cada momento que nos define como argentinos”.

Por su parte, María Victoria Castagnino, directora senior de Marketing en Argentina, agregó: “Ser parte de la mesa de los argentinos es una responsabilidad que asumimos con mucha pasión. Nuestra campaña ‘Juntos en Todas’ nació precisamente de esa convicción: la de estar presentes en cada momento, en las alegrías que se festejan y en los desafíos que nos unen. Por eso fue desarrollada íntegramente en el país, con historias reales que celebran lo que nos hace únicos”.

“Este reconocimiento nos impulsa a seguir innovando y a continuar siendo parte de la cultura y los momentos mágicos de cada argentino, como lo hemos hecho siempre”, concluyó.

