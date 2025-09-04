El nuevo reporte de sustentabilidad de Mastellone destacó avances en gobernanza y educación alimentaria

El interior de una de las plantas de Mastellone

Mastellone Hnos. presentó su 13° Reporte de Sustentabilidad en Buenos Aires, donde exhibió los principales avances de 2024 en materia ambiental, social y de gobernanza, según informó la compañía.

El informe, elaborado bajo los estándares de Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) y Dairy Sustainability Framework (DSF), ratificó la adhesión de Mastellone Hnos. al Pacto Global de Naciones Unidas y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante el último año, la empresa logró que el 80% de su consumo eléctrico proviniera de fuentes renovables, un salto significativo respecto al 28% registrado en 2023. Este avance fue posible gracias a acuerdos con MSU Green Energy y Pampa Energía. Además, la compañía recicló el 85,9% de los residuos generados y alcanzó el objetivo de cero enterramientos de residuos en el Complejo Industrial Pascual Mastellone de General Rodríguez.

En el ámbito social, Mastellone implementó una estrategia para fortalecer el desarrollo comunitario y promover hábitos saludables. Se realizaron 124.400 experiencias educativas y se donó el equivalente a 1.550.000 vasos de leche. El programa de visitas a planta permitió que más de 45.000 personas recorrieran los complejos industriales de General Rodríguez y Trenque Lauquen.

La compañía también impulsó campañas de educación alimentaria como “El Desayuno no se toma vacaciones”, “Vuelta al Cole” y “Día Mundial de la Leche”, con el objetivo de fomentar una alimentación saludable y la incorporación de lácteos en la dieta.

“Además, continuando con el programa de mentorías en escuelas técnicas, alcanzamos a más de 680 estudiantes y 90 proyectos acompañados desde su inicio. Asimismo, 10 colaboradores obtuvieron su título en el programa de finalización del secundario, una iniciativa que promueve la formación continua y el crecimiento personal y profesional dentro de la compañía”, destacó la empresa.