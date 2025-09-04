Networking

El nuevo reporte de sustentabilidad de Mastellone destacó avances en gobernanza y educación alimentaria

El informe anual, elaborado bajo estándares internacionales, resalta la adhesión de la compañía al Pacto Global de Naciones Unidas y el impulso de campañas para fomentar la alimentación saludable en la comunidad

Guardar
El interior de una de
El interior de una de las plantas de Mastellone

Mastellone Hnos. presentó su 13° Reporte de Sustentabilidad en Buenos Aires, donde exhibió los principales avances de 2024 en materia ambiental, social y de gobernanza, según informó la compañía.

El informe, elaborado bajo los estándares de Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) y Dairy Sustainability Framework (DSF), ratificó la adhesión de Mastellone Hnos. al Pacto Global de Naciones Unidas y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante el último año, la empresa logró que el 80% de su consumo eléctrico proviniera de fuentes renovables, un salto significativo respecto al 28% registrado en 2023. Este avance fue posible gracias a acuerdos con MSU Green Energy y Pampa Energía. Además, la compañía recicló el 85,9% de los residuos generados y alcanzó el objetivo de cero enterramientos de residuos en el Complejo Industrial Pascual Mastellone de General Rodríguez.

La empresa logró que el 80% de su consumo eléctrico proviniera de fuentes renovables, un salto significativo respecto al 28% registrado en 2023

En el ámbito social, Mastellone implementó una estrategia para fortalecer el desarrollo comunitario y promover hábitos saludables. Se realizaron 124.400 experiencias educativas y se donó el equivalente a 1.550.000 vasos de leche. El programa de visitas a planta permitió que más de 45.000 personas recorrieran los complejos industriales de General Rodríguez y Trenque Lauquen.

La compañía también impulsó campañas de educación alimentaria como “El Desayuno no se toma vacaciones”, “Vuelta al Cole” y “Día Mundial de la Leche”, con el objetivo de fomentar una alimentación saludable y la incorporación de lácteos en la dieta.

“Además, continuando con el programa de mentorías en escuelas técnicas, alcanzamos a más de 680 estudiantes y 90 proyectos acompañados desde su inicio. Asimismo, 10 colaboradores obtuvieron su título en el programa de finalización del secundario, una iniciativa que promueve la formación continua y el crecimiento personal y profesional dentro de la compañía”, destacó la empresa.

Temas Relacionados

Mastellone Hnos.Reporte de sustentabilidadGlobal Reporting InitiativePacto Global de Naciones UnidasMSU Green EnergyBuenos AiresGeneral RodríguezSustentabilidadGobernanzaPampa Energía

Últimas Noticias

Coto inauguró el primer Data Center privado con triple certificación internacional en Argentina

El proyecto requirió una inversión de más de 6,5 millones de dólares y es parte de un plan integral de modernización de la empresa

Infobae

Naldo fue finalista en los eCommerce Awards Argentina 2025

La cadena sumó una nueva nominación en el evento, consolidando su liderazgo en innovación y experiencia de usuario, según el eCommerce Institute y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico

Naldo fue finalista en los

Inteligencia artificial y ciberseguridad, ejes del Telecom SummIT 2025

Referentes empresariales y tecnológicos debatieron sobre los desafíos de la IA, la protección de datos y la resiliencia organizacional, marcando tendencias clave para el futuro de la transformación digital en Argentina

Inteligencia artificial y ciberseguridad, ejes

ChangoMâs celebra su “CumpleMâs” con sorpresas y el sorteo de un chango por hora durante todo el mes

Durante septiembre, la cadena de supermercados festejará con sus clientes a través de descuentos, promociones exclusivas y financiación en cuotas en todas las sucursales del país

ChangoMâs celebra su “CumpleMâs” con

Grupo Techint lanzó la convocatoria para sus Prácticas Educativas de Verano

Realizará una gira por todo el país entre septiembre y noviembre para incorporar a más de 200 jóvenes que buscan una primera oportunidad laboral

Grupo Techint lanzó la convocatoria
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno expulsó a José

El Gobierno expulsó a José Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro que ingresó al país

Video: descubrieron un invernadero subterráneo de marihuana en Córdoba

Alerta por los casos de grooming en Roblox: el “no converses con extraños” no es suficiente

Condenaron a la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé de 18 meses torturado y asesinado en Berazategui

Broda analizó la volatilidad del dólar: “Después de las elecciones hay que recalibrar el programa”

INFOBAE AMÉRICA
Cuando le empezamos a decir

Cuando le empezamos a decir “Ya está” a Lionel

Alarma en Alemania por la inminente liberación del principal sospechoso en caso Madeleine McCann

Nepal bloqueó Facebook, YouTube y X por no registrarse ante el Gobierno

Emergencia en Pakistán: 1,8 millones de desplazados por el desborde de tres ríos principales

Quién es Arturo Murillo, el ex ministro boliviano que enfrenta la cárcel tras ser deportado de EEUU

TELESHOW
“Diego se casa y quiere

“Diego se casa y quiere hacerse la ropa con vos”: la increíble anécdota de Maradona y Coppola con Giorgio Armani

Noche solidaria en lo de Guido Kaczka: el mago que recaudó una cifra millonaria para un niño con parálisis cerebral

Así fue el reencuentro de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa después de dos meses y en medio de rumores de separación

La boda de Valeria Mazza y Alejandro Gravier según Giorgio Armani: musa, arte, estilo y una galera desobediente

La primera salida de soltero de Nico Vázquez después de su divorcio de Gimena Accardi: a dónde fue y con quién