IAB Now: el evento de las empresas de Internet y la publicidad interactiva tendrá su edición 2021

(Nicolás Stulberg)

El Interactive Advertising Bureau de Argentina (IAB), entidad que agrupa a las principales empresas de Internet y de publicidad interactiva, anunció a algunos de los speakers confirmados para una nueva edición del IAB Now, evento sobre marketing, publicidad y medios que se realizará el 18 y 19 de noviembre, y en formato ciento por ciento virtual.

Profesionales de Unilever, P&G, L´Oreal, Riot Games, Mondelez, Mercado Ads, Google, Facebook/Meta, Kantar IBOPE Media, Retargetly, Salesforce y algunos de los principales medios del país, serán algunos de los oradores.

Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, será entrevistado por Luis Novaresio el jueves 19 de noviembre de 12 a 12:30 horas

Durante el IAB Now también se desarrollarán 5 paneles centrados en Compra Programática, E-Commerce, Video, Diversidad, Equidad e Inclusión, y “Un Mundo sin cookies”, y también una mesa redonda sobre Blockchain. Durante dos jornadas, expertos disertarán sobre las tendencias actuales y el futuro del marketing digital. Entre los principales ejes temáticos del encuentro se destacan: e-Commerce, Branding, Video on Demand (VOD), Gaming, Content Marketing, y diferentes temas de interés para el ecosistema digital.

IAB Now está dirigido a: Brand Managers, Gerentes y Directores de Marketing, Publicidad y Medios, entre otros

Entre algunos de los speakers confirmados para el evento, el IAB anunció a:

- Romina Stekar, Gerente Comercial en Infobae, integrará el panel de Video.

- Luis Di Como, EVP Global Media de Unilever, quien expondrá sobre “Convergencia entre media y e-commerce” y conversará con Gustavo Buchbinder, presidente de IAB, y Ezequiel Jones, vicepresidente del IAB y Media Director de Unilever Latam.

- Adriana Novais, General Manager de Procter & Gamble (P&G) en Colombia, presentará “¡El Marketing del futuro NOW!”.

- Jaime Del Valle, SVP Business Development en Modiface, una empresa de L´Oreal, disertará sobre “De belleza a beauty tech”.

- Martín Blaquier, Sr. Manager E-sports Latam de Riot Games, brindará la charla “E-sports: desarrollando las audiencias del futuro”.

- María Mujica, VP eCommerce Latin America at Mondelēz International, presentará “La transformación en marketing dentro de CPG de la mano del e-commerce”.

- Caitlin Lacey, Lead Global Business Marketing, Emerging Platforms (AR/XR/VR) @ Meta “Nuevas dimensiones de conexión: Cómo AR y VR conectarán el mundo”.

- Víctor Valle, Country Managing Director de Google Argentina, presentará “Repensando estrategias: El Marketing como motor de crecimiento”.

- Florencia Bameule, Head de Mercado Ads en Cono Sur, ofrecerá su charla “El protagonismo de la publicidad en estrategias de e-commerce”.

- Marina Nicola, Regional Vice President de Sales for Marketing Cloud en Salesforce, y Carlos Silva Ponce de León, Head of Marketing Cloud Specialists-Latam, hablarán de “First party marketing: la importancia de conocer a tus clientes”.

El IAB Now está dirigido a: Brand Managers, Gerentes y Directores de Marketing, Publicidad y Medios, profesionales de agencias de medios y creativas, medios de comunicación y profesionales de publicidad interactiva y marketing digital.

Durante el IAB Now, se realizará la ceremonia de premiación del Premio + Digital, que organizan conjuntamente IAB Argentina e Interact, y reconoce a las mejores campañas y piezas digitales, y se anunciará el Gran Prix.