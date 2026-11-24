Nvidia y Anthropic vuelven a poner a prueba el valor de la inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las acciones de Nvidia retroceden más de 5% tras la apertura y Anthropic cae por debajo de su precio de salida a bolsa, mientras los mercados globales parecían encaminados a dar marcha atrás tras el rally disparado por el regreso de Jensen Huang a la conducción de la compañía de chips.

La euforia bursátil es volátil. Un día después de que Nvidia Corporation recuperara casi USD 950.000 millones en capitalización de mercado —impulsada por el retorno de Jensen Huang como director ejecutivo—, las acciones de la firma volvían a caer más del 5% en las primeras operaciones de Wall Street. La jornada del martes evidenció que el entusiasmo inicial no alcanzó para disipar las dudas estructurales sobre la rentabilidad del negocio de la inteligencia artificial.

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Anthropic cae por debajo de USD 83, el precio al que debutó en bolsa

El golpe también alcanzó a Anthropic PBC, la startup de IA respaldada por Amazon, que retrocedió por debajo de su precio de oferta pública inicial de USD 83 por acción. La caída de Anthropic refuerza la cautela que se instaló entre los inversores: el regreso de Huang despejó una incertidumbre, pero no resolvió las preguntas de fondo sobre los retornos de las multimillonarias inversiones en infraestructura de IA.

El Nasdaq 100 cedía 1,8%, y el S&P 500 bajaba 0,3%, en una señal de que el repliegue no se limitaba al sector tecnológico.

Archivo. EFE/SARAH YENESEL

Los operadores vuelven a preguntarse si la IA puede sostener el rally

Detrás de la corrección hay un conjunto de interrogantes que los mercados no lograron resolver con el golpe de efecto del lunes. Entre ellos: la posibilidad de una regulación más estricta sobre la industria tecnológica, el alza en los costos de endeudamiento y, sobre todo, la ausencia de evidencia concreta de que las inversiones masivas en inteligencia artificial se traduzcan en retornos a la altura de las expectativas.

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El próximo test podría llegar el miércoles, con la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos, que el mercado seguirá de cerca para calibrar el margen de acción de la Reserva Federal.

El crudo tocó su nivel más bajo desde agosto y los bonos avanzaron

En el resto de los mercados, el crudo Brent rozó brevemente su piso más bajo desde agosto, al caer hacia USD 89 por barril, lo que impulsó una demanda de bonos del Tesoro estadounidense. El rendimiento de los títulos a 10 años bajaba cinco puntos básicos, hasta 4,89%. El oro spot cedía 0,3%, a USD 3.624,14 la onza, mientras el bitcoin retrocedía 2,5%, a USD 59.735,73. El dólar perdía terreno de forma leve frente a las principales divisas.

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