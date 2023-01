Cómo hacer un curriculum vitae en 5 pasos rápidos y sencillos

El curriculum vitae funciona como carta de presentación al solicitar un puesto de trabajo

Para hacer un curriculum vitae (CV) paso a paso hay que tener en cuenta que es la principal herramienta con la que se cuenta para aplicar a una búsqueda laboral. Es un documento que contiene toda la información relevante sobre historial académico, experiencia laboral, méritos y aptitudes personales de la persona que se postula para un puesto laboral.

Un curriculum vitae funciona como carta de presentación frente a los representantes de las empresas que hacen la selección de candidatos cuando se abre la búsqueda de personal. De hecho, este término es un derivado del latín que significa “carrera de vida”.

Sin embargo, no puede ser muy extenso, ya que generalmente los reclutadores le dedican solo unos minutos de lectura. Si ven que lo expresado allí coincide con los criterios de búsqueda para cubrir un puesto, es probable que el aspirante sea convocado para una entrevista virtual o presencial con un representante de la empresa o del área de recursos humanos. Si no, el CV será descartado y la persona no será tenida en cuenta para el proceso de selección.

Al elaborar un curriculum vitae hay que tener en cuenta el puesto que se quiere conseguir

Por eso, si de lo que se trata es de aplicar a un puesto laboral, hay que intentar tener el mejor currículum posible: que sea breve, con información detallada, datos claros y relevantes para el puesto y la empresa, que demuestre que la persona está capacitada para el puesto y que su perfil coincida con el que buscan las empresas para la función a cubrir.

¿Qué tener en cuenta antes de armar un curriculum vitae?

Antes de elaborar un currículum hay que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales: cuál es nuestro perfil profesional y la oferta de trabajo a la que se quiere aplicar. De nada sirve enviar el mismo CV muchas veces al día a distintas empresas y aplicar a distintos puestos. El curriculum vitae tiene que ser lo más personalizado posible, y estar optimizado según el empleo que se solicite en una búsqueda laboral.

¿Qué es lo más importante que debe llevar un currículum?

La información que se vuelque a un CV tiene que ser lo más clara y concisa posible, es decir, tiene que ir al hueso y usar los términos correctos. Los elementos que no pueden faltar son:

- Datos personales

- Habilidades personales

- Competencias profesionales

- Conocimiento de manejo de herramientas informáticas

El diseño del curriculum vitae tiene que resaltar el contenido del perfil profesional. (Canva)

- Conocimiento de idiomas

- Experiencia profesional detallada

- Historial académico

- Datos de contacto

Con respecto al debate sobre si agregar una foto o no, lo cierto es que cada vez es un elemento del que las empresas pueden prescindir. Pero, en caso de querer incorporarlo una imagen, hay que prestar atención a la hora de elegirla: que sea lo más profesional posible, de frente, con buena iluminación y, preferentemente, un fondo liso.

¿Cómo se elabora un curriculum vitae paso a paso?

Una vez que se tenga clara la información que no debe faltar en el CV, se defina claramente el perfil profesional y se sepa a qué puesto se quiere aplicar, se puede empezar a elaborar el curriculum.

1. Elegir el diseño

El mejor tamaño para diseñar un CV es de una página. No hay que preocuparse por usar muchos colores, emoticones o las fuentes más originales. El diseño tiene que optimizar el contenido, hacerlo más legible y fácil de entender.

Para el texto se pueden usar pequeñas variaciones de la misma fuente, dos o tres tamaños y el recurso de la negrita, siempre y cuando sea ordenado y justificado, es decir, sigan un patrón a lo largo de todo el CV y se utilicen para resaltar algunas cuestiones, por ejemplo, subtítulos como “experiencia profesional” o “habilidades informáticas”.

Un curriculum vitae tiene que contar con información clara, organizada y concisa. (Canva)

2. Organizar la información

Hay que tener en cuenta que el ojo humano usualmente mira de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Lo mejor es hacer un curriculum donde haya un bloque principal a lo largo de la página en la parte superior, que sirva para poner el nombre, apellido y profesión. E incorporar dos columnas troncales, donde una sea más ancha que la otra. De esta forma, uno se asegura que el reclutador vea la mayor cantidad de información posible. Hay algunas plantillas predeterminadas en plataformas de diseño que pueden ayudar a hacer el CV online, como Canva, por ejemplo.

3. Volcar la información

Esta es, quizás, la parte más difícil porque hay que asegurarse de que toda la información que queremos comunicar esté expresada sencillamente y que entre prolijamente en el tamaño del CV.

Algunos tips para tener en cuenta en este paso:

- El nombre, apellido y profesión tienen que ser lo primero que se vea. Pueden ir al lado de la foto, si se decide agregarla.

- Las habilidades personales resumen aquello que constituyen la personalidad y que hacen que se destaque. Por ejemplo, “organizada y responsable”, “pasión por todo lo que hago”. Una buena forma de volcar este contenido es creando una sección que se llame “acerca de mí” y escribir en prosa dos o tres oraciones de pocas palabras que nos describan brevemente.

- En los datos de contacto se puede indicar un mail, el perfil de LinkedIn (si es que se cuenta con uno), la ubicación geográfica (con barrio, localidad y país alcanza) y teléfono. No hace falta poner el número de documento o CUIL.

- Con respecto a la experiencia laboral, lo mejor es señalar los puestos de trabajo que se hayan ocupado y que tengan que ver con la búsqueda de empleo. En esos casos, se puede indicar el puesto, el nombre de la empresa, el período de tiempo y las funciones que se llevaron a cabo.

Es fundamental revisar el curriculum vitae antes de enviarlo para aplicar a un puesto laboral. (Ezra Bailey)

4. Comprobar que esté bien escrito

Hay que revisar que no haya ningún error de ortografía. Esto es inadmisible en cualquier CV, y es un motivo por el cual pueden decidir no convocarte para el puesto.

5. Guardar el documento en varios formatos

Lo mejor es guardar el documento en PDF, ya que es más fácil de enviar y abrir, o de cargar a alguna plataforma de empleo. El sitio ILovePDF convierte archivos de cualquier tipo y es muy útil en estos casos. Aunque lo ideal es tenerlo también en Word, para poder modificarlo más fácilmente cuando se necesite. La idea es siempre poder tener el CV a mano y no tener que empezar de cero cada vez que se quiera aplicar a un puesto. Además, en caso de ser convocado a una entrevista presencial, es recomendable llevar una versión impresa.

Se recomienda llevar una copia impresa del curriculum vitae a una entrevista laboral presencial, en caso de ser convocado.

Seguir leyendo