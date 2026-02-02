Así quedó la rentabilidad de los CDT para febrero de 2026 con la nueva tasa de interés que tendrán los bancos en Colombia

Un CDT es un mecanismo de ahorro utilizado como una inversión de bajo riesgo - crédito Shutterstock - crédito Adobe Stock

El Banco de la República sorprendió al sector financiero colombiano al incrementar la tasa de interés en 100 puntos básicos, con lo que la situó en 10,25%. El ajuste superó las expectativas de muchos analistas, que esperaban un aumento menor o la permanencia en los niveles previos. El principal efecto fue el impulso inmediato en la rentabilidad de los certificados de depósito a término (CDT), cuyas tasas alcanzan ahora hasta el 12% efectivo anual (E. A.). Para los que planean ahorros frente al 2026, los CDT emergen como la opción de inversión segura y rentable, en un escenario donde la inflación cerró en 5,1% en 2025 y el salario mínimo presentó un alza del 23,7%.

La decisión de la Junta Directiva del Banco de la República modificó la estrategia de ahorro en Colombia. Varias entidades bancarias han ajustado al alza las tasas ofrecidas en productos como los CDT, lo que representa una oportunidad única para quienes desean aumentar sus ahorros con bajo riesgo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la gerente de Comunicaciones de MejorCDT, María Elisa Ponce de León, “si los CDT ya venían en un gran momento, este incremento de tasas, que no se esperaba en ninguna parte del mercado, es el punto de inflexión definitivo. Ya estamos empezando a ver cambios sustanciales en las tasas de los bancos y esto convierte al CDT en la mejor opción para iniciar el año”.

Las entidades financieras permiten abrir CDT desde las aplicaciones móviles - crédito iStock

Así las cosas, el aumento en la tasa de intervención permite que los CDT compitan con inversiones consideradas de alto rendimiento, lo que suma el beneficio de una rentabilidad garantizada y menor exposición frente a la volatilidad del mercado bursátil.

A nivel internacional, el dólar mostró debilidad aunque la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) no modificó la tasa de interés, lo que llevó a reabrir el debate sobre los refugios financieros. La situación muestra que sigue la preferencia por instrumentos de renta fija en moneda local, que ayudan a protegerse del riesgo cambiario y premian al ahorrador colombiano con rendimientos por encima de la inflación.

Con esto, el panorama actual de tasas altas vuelve a los instrumentos de renta fija, como los CDT, la alternativa preferida para quienes buscan bajo riesgo y retorno cierto. Opciones tradicionales de ahorro e inversión pierden terreno frente a este producto bancario.

Funcionamiento de los CDT

Y es que el funcionamiento de los CDT sigue una fórmula simple: monto invertido, multiplicado por la tasa de interés anual, multiplicado por el plazo en días, dividido entre 365.

El dinero de los CDT siempre estará seguro y la rentabilidad se dará con lo establecido por el inversor y la entidad financiera - crédito Canva

Así, con una inversión de $ 156.500.000 durante un año (365 días), la rentabilidad varía según el banco, de acuerdo con los simuladores oficiales. Por ejemplo:

Bancolombia: la suma produce un resultado mensual cercano a $1.001.000 con una tasa del 8%.

Davivienda: la tasa del 8,80 % eleva el valor mensual a $1.059.643.

AV Villas: ofrece un monto aproximado de $1.117.723

Banco Falabella: posiciona su desembolso mensual en $1.241.975, gracias a una tasa anual del 9,95%.

La lista de bancos y las tasas respectivas es la siguiente:

Bancolombia: 8%.

8%. Davivienda: 8,80%.

8,80%. AV Villas: 8,80%.

8,80%. Banco Falabella: 9,95%.

9,95%. Bancolombia: 8%.

8%. Davivienda: 8,80%.

8,80%. AV Villas: 8,80%.

8,80%. Banco Falabella: 9,95%.

El impacto de la decisión del Banco de la República trasciende a los ahorradores individuales. El docente de Hacienda Pública y Tributación de la Universidad del Rosario Henry Amorocho afirmó a Valora Analitik que “el incremento en 100 puntos básicos en la tasa de intervención incide muy positivamente en el sector financiero, y particularmente en los originadores de oferta de dinero. En este caso, es muy conveniente para productos como los CDT, las cuentas de ahorro remuneradas y, en general, los títulos de inversión en renta fija”.

Un certificado de depósito a término (CDT) permite ganar jugosos intereses a los ahorradores - crédito Freepik

Agregó que el ajuste confirma la estrategia de arbitraje de tasas. “Le va a dar la posibilidad a Colombia de aumentar el carry trade y, primero que todo, convertirse en un atractivo relevante para las inversiones financieras”, apuntó. Según el especialista, el ambiente de tasas elevadas e inflación vigente favorece el desplazamiento de la demanda crediticia hacia instrumentos de renta fija, a la vez que empresas y hogares tienden a disminuir su acceso a créditos debido al mayor costo de financiamiento.

Capacidad de adaptación

La capacidad de adaptación de los inversionistas conservadores se convierte en un factor clave en este contexto. Como señala Ponce de León, “en un mercado que se mueve tan rápido, la mejor elección depende de capturar la oportunidad en el momento justo”.

Además, la experta recomendó analizar en detalle las condiciones de cada banco antes de invertir en CDT, puesto que “cada entidad bancaria puede tener montos mínimos y tasas efectivas anuales diferentes”. Los simuladores de CDT permiten comparar, calcular de manera personalizada y seleccionar la mejor alternativa, según el perfil de cada ahorrador.