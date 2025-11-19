Finanzas y Negocios

Nvidia sorprende al mercado con resultados récord y sube 4% en bolsa

La tecnológica superó ampliamente las expectativas de Wall Street en ingresos y beneficios, impulsando sus acciones y calmando temores sobre una burbuja en inteligencia artificial tras anunciar previsiones de ventas superiores a lo estimado

Guardar
Las acciones de Nvidia suben
Las acciones de Nvidia suben un 4% tras superar las previsiones de ingresos y beneficios en el tercer trimestre fiscal. REUTERS

Las acciones de Nvidia subieron tras la publicación de resultados trimestrales que superaron las previsiones de los analistas, con ingresos de USD 57.010 millones y un beneficio ajustado por acción de USD 1,30 en el tercer trimestre fiscal, cifras superiores a las estimaciones de Wall Street. La compañía anticipó ventas de aproximadamente USD 65.000 millones para el cuarto trimestre fiscal, por encima de los USD 61.660 millones que esperaban los analistas, según datos de Bloomberg.

El optimismo del mercado se reflejó en un alza de cerca del 4% en las acciones de Nvidia tras el anuncio, mientras que el índice S&P 500 interrumpió una racha de cuatro jornadas a la baja. El informe de la empresa contribuyó a disipar temores sobre una posible burbuja en el gasto en inteligencia artificial, al mostrar que la demanda por sus aceleradores de IA sigue siendo sólida.

En el último año, Nvidia ha experimentado un crecimiento notable, con ventas que se han multiplicado por diez en comparación con el mismo periodo de hace tres años. La compañía mantiene más del 90% del mercado global de chips aceleradores de IA y prevé ingresos anuales superiores a los reportados en ventas por competidores como Intel y Advanced Micro Devices (AMD).

Nvidia mantiene más del 90%
Nvidia mantiene más del 90% del mercado mundial de chips aceleradores de inteligencia artificial frente a sus competidores. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

El director ejecutivo, Jensen Huang, ha restado importancia a las preocupaciones sobre una burbuja en la industria de IA y afirmó recientemente que la empresa espera más de USD 500.000 millones en ingresos en los próximos trimestres. Huang también ha defendido ante las autoridades estadounidenses la necesidad de flexibilizar las restricciones a la exportación de chips avanzados a China, mercado del que Nvidia ha quedado en gran parte excluida por regulaciones recientes.

En paralelo, la compañía y Microsoft anunciaron una inversión conjunta de hasta USD 15.000 millones en Anthropic, una startup de inteligencia artificial que, a su vez, se comprometió a adquirir USD 30.000 millones en capacidad de computación de la nube Azure y a colaborar con ingenieros de Nvidia en el desarrollo de chips y modelos de IA.

Mientras tanto, rivales como AMD, Broadcom y Qualcomm han intensificado sus esfuerzos para competir en el segmento de aceleradores de IA, y algunos operadores de centros de datos exploran alternativas para reducir su dependencia de Nvidia.

Temas Relacionados

Nvidia Acciones Jensen Huang Microsoft Estados Unidos China Inteligencia artificial Chips Bloomberg AMD

Últimas Noticias

SoftBank vendió sus acciones de Nvidia por USD 5.830 millones y de T-Mobile por USD 9.170 millones

La compañía japonesa se desprendió de 32,1 millones de títulos de la firma estadounidense para reforzar su liquidez y financiar nuevas apuestas en inteligencia artificial, según informó su director financiero a CNBC

SoftBank vendió sus acciones de

Cuáles son los CDT que ofrecen los bancos en Colombia y que, en noviembre de 2025, pagan tasas de hasta 10% a un año

La tendencia de inversión revela un cambio en las preferencias de quienes priorizan la previsibilidad en sus retornos

Cuáles son los CDT que

Carlos Slim: éstas son sus peores “desinversiones”

En entrevista, el magnate mexicano contó cuáles son las empresas en las que quitó su inversión y luego tuvieron mucho éxito

Carlos Slim: éstas son sus

Famoso influenciador compartió trucos para hacer contenido para las redes sociales: “La clave es volverse indispensable”

El creador enfatiza que sobresalir en las plataformas digitales requiere generar relaciones duraderas y oportunidades de crecimiento profesional en un entorno competitivo y en constante cambio

Famoso influenciador compartió trucos para

Los 7 libros que debes leer en tu vida, según Jeff Bezos, creador de Amazon

Amazon nació como una librería online, reflejando la pasión de su fundador por los libros

Los 7 libros que debes
DEPORTES
“Deja de marcar goles”: las

“Deja de marcar goles”: las razones detrás del insólito pedido que el Barcelona le hizo a Lewandowski

Impacto en la Fórmula 1: las gestiones para que Charles Leclerc deje Ferrari y pase a otro equipo en 2027

El inesperado escándalo que desató en Galatasaray el viaje de Mauro Icardi junto a la China Suárez a la Argentina

Claudio Tapia habló sobre el futuro de Lionel Scaloni en la Selección: “Quiero que se quede hasta 2030″

El álbum de fotos de Colapinto en su primer día en Las Vegas: paseo en góndola, menú especial y el lugar que lo impactó

TELESHOW
Dani La Chepi contó su

Dani La Chepi contó su paso por una guardia médica y preocupó por su salud

Furia apuntó contra Flor Vigna y se burló de su carrera: “¿Qué talento?”

La reacción de la mamá de Wanda Nara al cruzarse cara a cara con un particular animal en Cariló

Donato De Santis recordó su rol luego del asesinato de Gianni Versace: “Llamé al gobernador”

Wanda Nara abrió su álbum personal: moda, romance y el reencuentro más esperado con sus hijas

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky y Erdogan aseguraron que

Zelensky y Erdogan aseguraron que se han “reactivado” los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Rusia

Nvidia aumentó sus ganancias un 65% y prevé ingresos superiores a las estimaciones para el cuarto trimestre

Rafael Correa calificó de “inoportunas” las declaraciones de Luisa González sobre dos cuadros del correísmo

La ministra de Ambiente de Ecuador en la COP30: “No renunciaremos a nuestras reservas”

Polonia acusará a dos ucranianos por el ataque ferroviario mientras la Unión Europea y Londres condenaron el hecho