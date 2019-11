Entonces, la pregunta es hasta cuándo alcanzan los dólares disponibles en el BCRA. Existe un consenso entre los referentes del mercado que Argentina tiene hasta junio de 2020 antes de caer en default por falta de dólares. No descartan un ajuste del cepo que alcance a los pocos lugares aún no alcanzados por el control de capitales y coinciden que un giro de USD 5.200 millones del FMI, solo prolongará la agonía tres meses más y el organismo de crédito no desembolsará más fondos sin un acuerdo macro con los acreedores.