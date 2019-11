“ La historia y los manuales nos muestran que ante cambios de gobierno los reemplazos vienen más por el lado de las relaciones institucionales o gubernamentales, por ejemplo . No es habitual que se comprometan estos roles tan altos, pero es verdad que puede pasar, sobre todo si hay modelos ideológicos muy opuestos. Los ciclos se cierran también… es una mezcla de todo. Algunas veces lo piden las empresas, otras los ejecutivos”, aseguran en off the record desde una importante empresa de consultoría de recursos humanos.