Como si esa dificultad no fuera menor, se trabó el pago de otro bono de una empresa de energía. Como estaba emitido bajo el sistema "covent" (con garantía de una acción) al caer en demasía el precio de la acción gatilló una cláusula de pago anticipado que la empresa no pudo cumplir porque el Gobierno no se lo permitió. Los acreedores le están reclamando urgente el pago. Fuentes del Central habían anticipado que emitirán una comunicación aclaratoria para destrabar esos giros, pero aún no se informó.