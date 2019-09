Si bien los informantes no dieron mayores precisiones sobre el alcance de las aclaraciones, las que habitualmente se hacen a través de Comunicación "A" a las entidades financieras y operadores de cambios, se prevé que también instrumente la forma de no afectar los pagos de importaciones, habida cuenta de que el propio presidente del Banco Central había asegurado en la conferencia de prensa del 2 de septiembre que el control de cambios "no afecta el funcionamiento del comercio exterior ni el pago de viajes".