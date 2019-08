"No va a haber problemas legales. No proponemos cocinar de formas distintas a las que permite la ley: el cocinero tiene que cumplir con la normas sanitarias e impositivas", detalla Pérez. En ese sentido, el sitio tiene un extenso documento online "con las condiciones generales de uso y contratación" que los chef deben firmar. Allí se detalla que Pinny sólo es una plataforma tecnológica, que "no es responsable de la sanidad o seguridad de los establecimientos en donde se preparan los platos" y que no "verifica el cumplimiento de las leyes y normas legales aplicables a su preparación y habilitación".