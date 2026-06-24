Las revistas del corazón esta semana: la inesperada confesión de Paz Vega sobre el giro que ha dado a su vida

Portada de las revistas del corazón del 24 de junio de 2026.

Como cada miércoles, las principales revistas del corazón renuevan sus portadas con una combinación de exclusivas, entrevistas y reportajes que marcan la actualidad social.

Esta semana, nombres como Paz Vega, Roberto Leal, Megan Maxwell o Shakira protagonizan un kiosco en el que también tienen un papel destacado la princesa Leonor, Felipe VI, Ana Boyer y Carlos Alcaraz.

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¡Hola!

Portada de 'HOLA' del 24 de junio de 2026.

La revista ¡Hola! apuesta por una entrevista en profundidad con Paz Vega, quien atraviesa una nueva etapa vital y profesional. La actriz asegura que ha decidido tomar las riendas de su destino y convertirse en “la directora de su propia película”, reflexionando sobre los cambios que ha experimentado en los últimos años y los proyectos que encara con ilusión.

Otro de los grandes nombres de la portada es Ana Boyer, que comparte cómo está viviendo la llegada de su cuarto hijo y esta nueva etapa en familia. Además, la publicación dedica espacio a la Casa Real con una información sobre uno de los deseos más especiales de Felipe VI y la princesa Leonor: la posibilidad de volar juntos por primera vez, un momento que podría producirse próximamente.

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‘Semana’

Portada de 'Semana' del 24 de junio de 2026.

En Semana, el protagonista principal es Roberto Leal, que concede una entrevista en la que repasa su trayectoria y reivindica el esfuerzo que le ha llevado a convertirse en uno de los presentadores más queridos de la televisión. “Nadie me ha regalado nada”, asegura el comunicador, haciendo balance de su carrera y de los retos que ha superado.

La revista también se suma a la actualidad de la Casa Real con informaciones sobre el futuro encuentro aéreo entre Felipe VI y la princesa Leonor, además de recoger una de las imágenes más comentadas de la semana: la fotografía de Carlos Alcaraz junto a Ana Mena, que ha despertado todo tipo de especulaciones entre sus seguidores.

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‘Diez Minutos’

Portada de 'Diez Minutos' del 24 de junio de 2026.

La portada de Diez Minutos está protagonizada por la escritora Megan Maxwell, una de las autoras más leídas del panorama nacional, que habla sobre su carrera y sus próximos proyectos literarios.

La publicación completa su edición con imágenes de Álex González disfrutando de unos días de descanso en Ibiza junto a su pareja y vuelve a poner el foco en la comentada instantánea de Carlos Alcaraz y Ana Mena, cuya complicidad ha generado un gran revuelo en redes sociales.

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‘Lecturas’

Portada de 'Lecturas' del 24 de junio de 2026.

Por su parte, Lecturas apuesta por la actualidad internacional con unas imágenes que apuntan a una posible cita entre Shakira y un actor mexicano, un reportaje que promete dar mucho que hablar entre los seguidores de la cantante colombiana.

La revista también recoge la escapada de Aitana Sánchez-Gijón a Marbella y publica una entrevista con Javi Hoyos, quien anima a los jóvenes a perseguir sus sueños y no rendirse ante las dificultades. Un número que combina información del mundo del espectáculo, historias personales y algunos de los temas más comentados de la crónica social.

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